Có nên giặt chung quần áo với khăn tắm? Thì ra bấy lâu rất nhiều người hiểu sai

Bạn thường có thói quen bỏ hết quần áo vào máy giặt, kể cả khăn tắm, chỉ để tiết kiệm thời gian? Thực tế, máy giặt ngày nay có dung tích lớn và được thiết kế để giặt nhiều loại vải khác nhau. Tuy nhiên theo khuyến cáo của các chuyên gia, tốt nhất bạn nên giặt khăn tắm riêng. Việc thêm một mẻ giặt nghe có vẻ bất tiện, nhưng lại mang đến lợi ích lớn cho cả vệ sinh lẫn tuổi thọ quần áo.

Nhiều người thường nghĩ khăn tắm chỉ được dùng sau khi cơ thể đã sạch sẽ, nên không thể bẩn bằng quần áo mặc cả ngày. Tuy nhiên, sự thật lại trái ngược. Đừng để vẻ ngoài mềm mại và sạch sẽ của khăn tắm đánh lừa. Chúng bẩn và tiềm ẩn nhiều vi khuẩn hơn bạn tưởng.

Michael Bogoyavlenskiy, CEO của Cleaning Express, giải thích: Do thường xuyên trong trạng thái ẩm ướt rồi lại khô, khăn tắm trở thành môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi. Ngoài vi khuẩn, khăn tắm còn có thể tích tụ nấm mốc, mùi hôi khó chịu và thậm chí là ký sinh trùng nếu không được giặt sạch thường xuyên.

Chính vì thế, ông khuyến nghị nên giặt khăn riêng ở nhiệt độ cao để tiêu diệt vi khuẩn, đồng thời tránh lây nhiễm sang các loại quần áo không thể chịu được nhiệt độ mạnh.

Không chỉ gây mất vệ sinh, khăn tắm còn có thể làm giảm tuổi thọ quần áo nếu giặt chung. Scott Schrader, chuyên gia vệ sinh tại Cottage Care, cho biết khăn tắm thường dày, nặng, thấm hút mạnh và dễ bong tróc. Khi giặt chung với quần áo mỏng hơn, chúng có thể khiến bộ đồ của bạn dính đầy xơ vải, trông cũ kỹ và mất thẩm mỹ.

Ngoài ra, để được làm sạch hoàn toàn, khăn tắm cần nước nóng và thời gian giặt lâu hơn bình thường. Nếu giặt cùng quần áo mỏng, không chỉ khăn không sạch mà bộ đồ của bạn cũng nhanh chóng bị dão, biến dạng hoặc bạc màu. Đây là lý do vì sao nhiều người dù mua quần áo chất lượng tốt nhưng vẫn thấy nhanh hỏng – nguyên nhân một phần nằm ở thói quen giặt chung với khăn tắm.

Dù vậy, không phải lúc nào cũng bắt buộc phải giặt khăn tắm riêng. Các chuyên gia cho rằng trong một số trường hợp, bạn có thể giặt khăn tắm cùng những loại vải dày, có khả năng chịu nhiệt và chịu được chu trình giặt mạnh, tương tự khăn tắm, nên sẽ không dễ bị hư hỏng.

Tuy nhiên, tuyệt đối không nên giặt khăn chung với quần áo mỏng, đồ lót hoặc quần áo trẻ em, bởi chúng dễ bị hỏng và đặc biệt cần giữ vệ sinh cao.

Tóm lại, nhiều người có thói quen “tiện đâu giặt đấy”, gom tất cả vào một mẻ để tiết kiệm thời gian và điện nước. Nhưng sự tiện lợi trước mắt có thể phải trả giá bằng sức khỏe và tuổi thọ quần áo về lâu dài. Thêm một mẻ giặt riêng cho khăn tắm không mất quá nhiều thời gian, đổi lại bạn sẽ có quần áo sạch hơn, khăn mềm mại và vệ sinh hơn, đồng thời bảo vệ cả gia đình khỏi vi khuẩn.

Một thói quen nhỏ trong sinh hoạt có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Vì vậy, từ hôm nay, hãy bắt đầu tách riêng khăn tắm khi giặt – bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt cả về chất lượng khăn lẫn quần áo.

Theo Aboluowang