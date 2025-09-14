6 món đồ được khen tận trời xanh, dùng rồi chỉ muốn "đào hố chôn mình"

Cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội, hàng loạt món đồ nội thất và phụ kiện trang trí được quảng bá rầm rộ, trở thành xu hướng khiến nhiều người không ngần ngại xuống tiền để sắm về nhà. Nhìn qua, chúng đều có thiết kế đẹp, mới lạ, dễ tạo cảm giác sang trọng và nâng tầm không gian sống. Thế nhưng, thực tế sử dụng lại là một câu chuyện khác. Không ít món đồ chỉ đẹp khi chụp ảnh "sống ảo", còn khi đưa vào sinh hoạt hàng ngày thì vừa bất tiện vừa tốn kém, thậm chí bị bỏ xó vì không có công năng rõ ràng.

Dưới đây là 6 món đồ tiêu biểu, nhìn thì nịnh mắt - dùng rồi mới thấy hóa ra chỉ khiến gia chủ thêm bực mình.

1. Ghế vỏ sò

Thiết kế lấy cảm hứng từ hình dáng vỏ sò từng gây sốt vì vẻ ngoài sang chảnh, đặt trong phòng khách nhìn chẳng khác nào một món đồ decor nghệ thuật. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại không như kỳ vọng. Phần tựa lưng cong thiếu khoa học khiến người ngồi dễ đau lưng, tê chân, còn phần khe hở trên ghế lại có thể làm kẹt quần áo hoặc váy. Nếu chỉ để làm điểm nhấn trang trí thì hợp, nhưng để sử dụng hàng ngày thì rõ ràng rất bất tiện.

2. Giường tai to

Thiết kế giường với phần đầu giường phồng to, nhìn qua thì dễ thương và tạo cảm giác ấm áp. Thế nhưng chính chi tiết tưởng như độc đáo này lại chiếm quá nhiều diện tích, khiến căn phòng nhỏ càng thêm chật chội. Không chỉ vậy, phần nệm nằm thực tế còn bị thu hẹp, làm giảm hẳn sự thoải mái khi sử dụng.

3. Tủ ngực chống nạnh

Tủ mini dáng "chống nạnh" trông dễ thương, thích hợp để làm điểm nhấn trang trí. Nhưng dung lượng chứa đồ hạn chế, lại khó lấy ra cất vào. Nhiều người mua về rồi vứt xó vì tiện đâu chẳng thấy, chỉ thấy vướng víu, chiếm không gian.

4. Bàn trang điểm nắp lật

Ý tưởng thiết kế nghe thì tiện lợi, vừa có gương vừa có ngăn chứa mỹ phẩm. Tuy nhiên khi dùng mới thấy bất cập: hộc tủ quá nhỏ, không đủ chỗ cho các loại đồ trang điểm cồng kềnh. Thao tác đóng mở cũng dễ làm đổ lọ, rơi vỡ đồ, thậm chí nếu để chai lọ cao hơn thì nắp còn không thể đóng kín.

5. Bàn ăn xoay

Thiết kế bàn xoay vốn hữu ích trong nhà hàng vì phục vụ nhiều người cùng lúc. Nhưng trong không gian gia đình, đặc biệt là những nhà ít thành viên, công năng này gần như thừa thãi. Không chỉ tốn diện tích, bàn ăn xoay còn khó phù hợp với nhịp sinh hoạt thường ngày, dễ biến thành món đồ cồng kềnh ít khi dùng đến.

6. Tatami nâng hạ

Ý tưởng nghe thú vị vì có thể tận dụng 1 góc để nâng lên hạ xuống làm bàn trà hoặc không gian nghỉ ngơi. Nhưng thực tế hầu như không ai ngồi chờ tatami nâng hạ mỗi ngày. Giá thành cao trong khi công năng sử dụng rất ít. Đây có thể xem là điển hình của đồ dùng "vô tri" trong nhà.

Theo Toutiao