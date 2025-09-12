Nữ diễn viên Mưa Đỏ: Trong phim đau khổ khóc cạn nước mắt, ngoài đời sống chill với cơ ngơi 4 tầng phủ kín hoa!

Trong bộ phim Mưa Đỏ, diễn viên Thân Thúy Hà đảm nhận vai bà Kiều - mẹ của Quang, người lính "bên kia chiến tuyến". Sự xuất hiện của nhân vật này đã khắc họa trọn vẹn nỗi đau tột cùng của một người mẹ khi mất con, khiến mạch phim thêm chân thực và giàu cảm xúc.

Không chỉ để lại dấu ấn trên màn ảnh, ngoài đời Thân Thúy Hà cũng sở hữu "profile" khiến nhiều người trầm trồ. Cô từng giành danh hiệu Hoa khôi Thanh niên thanh lịch, từ đó mở ra cơ hội bước chân vào con đường người mẫu chuyên nghiệp. Trên màn ảnh, cô nổi tiếng với biệt danh "ác nữ màn ảnh" nhờ hàng loạt vai phản diện đình đám. Thế nhưng ngoài đời, Thân Thúy Hà lại chọn cho mình nhịp sống bình yên, "sáng chăm hoa, chiều trồng rau" trong căn biệt thự 4 tầng tại TP.HCM, nơi cô cùng hai con sinh sống.

Thân Thúy Hà (1978) gây ấn tượng với vai diễn bà Kiều trong phim Mưa Đỏ

Không gian trước nhà

Biệt thự 4 tầng của Thân Thúy Hà gây ấn tượng ngay từ khu vực cổng vào khi được phủ kín sắc xanh và hoa lá rực rỡ. Là người yêu thiên nhiên, nữ diễn viên tận dụng mọi khoảng trống trong khuôn viên để trồng cây hoa, từ cổng nhà, hiên nhà cho đến khu vực ban công. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Nhà nhỏ nhưng được cái cây xanh chỗ nào cũng có, chỗ nào trồng cây được là trồng hết. Ngồi nhà ngắm cây quên hết muộn phiền ngoài kia".

Cổng nhà của Thân Thúy Hà phủ đầy hoa giấy và dây leo tạo thành vòm hoa rực rỡ đẹp mắt



Khu vực lối đi lát đá nổi bật, khoảng sân đủ rộng rãi để đỗ xe, thuận tiện cho sinh hoạt

Vào dịp Tết, Thân Thúy Hà trang hoàng khu vực trước sân với những chậu hoa ngập tràn màu sắc

Không gian trong nhà

Dù không chia sẻ quá nhiều hình ảnh về nội thất trong biệt thự 4 tầng, nhưng qua những khoảnh khắc được đăng tải, có thể thấy không gian sống của Thân Thúy Hà vừa hiện đại vừa ấm cúng. Nội thất được bố trí gọn gàng, tinh tế, mang lại cảm giác thoáng đãng. Điểm đặc biệt là ở bất cứ góc nào cũng thấp thoáng màu xanh của cây hoa, giúp ngôi nhà trở nên sinh động và gần gũi thiên nhiên. Chính điều này cangf phản ánh rõ lối sống chậm rãi, an yên mà nữ diễn viên hướng tới.

Không gian phòng khách thoáng đãng, bày trí hợp lý với kệ tivi, bàn trà cùng sofa xanh

Vào dịp Tết, mỗi góc trong nhà Thân Thúy Hà đều rực rỡ các loại hoa đẹp mắt

Đằng sau phòng khách là khu vực bếp và bàn ăn. Cách sắp xếp này cũng cho thấy diện tích căn biệt thự của Thân Thúy Hà vô cùng rộng rãi, thoáng đãn

Dãy hành lang hẹp được tận dụng triệt để để trồng cây và những giàn hoa đẹp mắt, tạo nên không gian tươi mới, đầy sức sống. Trong khuôn viên của Thân Thúy Hà, mỗi bước chân đi qua đều như lạc vào khu vườn nhỏ đầy sắc màu

