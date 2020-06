Remix ca khúc của DJ KSHMR, K-ICM bị fan EDM trong nước "ném đá" nhưng lại được "chính chủ" chia sẻ và khen ngợi tài năng?

Vừa qua, K-ICM đã bất ngờ "đánh úp" fan bằng việc tung ra bản remix ca khúc "No Regrets" (feat. Krewella) của DJ KSHMR & Yves V. Thế nhưng chỉ lên sóng không lâu, bản remix này của K-ICM đã nhận phải những ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng fan EDM. Theo đó, một số ý kiến cho rằng bản remix từ anh chàng producer khá "nhạt nhẽo", sơ sài và thậm chí khẳng định "phá hỏng" bản gốc. Hay ý kiến khác còn cho rằng bản remix của K-ICM không khác nào... chèn beat chuẩn từ đàn organ.

KSHMR & YVES V - No Regrets (ft. Krewella) [K-ICM Remix]

Một số ý kiến trái chiều với phiên bản remix của K-ICM.

Tuy nhiên, khi các fan trong nước còn đang tranh cãi về bản remix này thì "chính chủ" ca khúc - DJ người Mỹ gốc Ấn Độ và là nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ đến từ Berkeley, California, Hoa Kỳ KSHMR đã đích thân chia sẻ bản remix ca khúc "No Regrets" của K-ICM và dành lời khen ngợi đặc biệt cho anh chàng prouducer trẻ tuổi. Cụ thể, DJ KSHMR đăng tải hình ảnh bản remix của K-ICM cũng như khẳng định đây là bản remix tuyệt vời và K-ICM là một tài năng thực thụ. Bài đăng này của DJ KSHMR đã nhận được hơn 1 nghìn lượt yêu thích và hàng trăm lượt chia sẻ sau khi đăng tải không lâu.

Bài viết chia sẻ của DJ KSHMR về bản remix của K-ICM.

Lời cảm ơn của cộng đồng fan K-ICM dành cho DJ KSHMR bên dưới bài đăng.

Nói thêm về DJ KSHMR, anh từng được xếp hạng 23 trên bảng xếp hạng DJ Magazine năm 2015 và đã được trao giải The Highest New Entry. Trong nhiều bài phỏng vấn của K-ICM, nam producer không ít lần nhắc đến KSHMR và coi đây như thần tượng lớn trong sự nghiệp của mình. Được chính ngôi sao lớn chia sẻ và khen ngợi sản phẩm do đích thân mình làm ra, chắc chắn đây là động lực lớn để K-ICM tiếp tục cho ra mắt thêm nhiều bản remix thú vị hơn trong tương lai.

DJ người Mỹ gốc Ấn Độ KSHMR.