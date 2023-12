RAVO-X: Ravolution Music Festival tôn vinh Việt Nam trên bản đồ EDM thế giới theo cách thật đặt biệt!

Đã từ lâu, Ravolution Music Festival đã khẳng định vị thế là lễ hội nhạc điện tử (EDM) số 1 tại Việt Nam cũng như là một "thế lực" đang lên trong khu vực cũng như quốc tế. Ravolution Asia đã khẳng định được vị thế của Việt Nam trên bản đồ quốc tế khi giữ vị trí 47 trên bảng xếp hạng DJ MAG TOP 100 FESTIVALS 2023 danh giá, nằm cùng danh sách với Quán quân - Tomorrowland và Á quân - Ultra Music Festival.

Kì Ravolution Music Festival lần thứ 10 được đặt tên RAVO-X đang diễn ra ngay tối nay (3/12) tại TP.HCM, thu hút hàng nghìn Raver đến từ khắp mọi miền đất nước và không ít các Raver từ nước ngoài. Ngay từ 15h00 chiều, chương tình đã được bắt đầu với loạt các set nhạc cực chất từ Automata, RayRay, ZS, b2b, 74,... Sân khấu được dàn dựng cực kì hoành tráng xứng tầm lễ hội âm nhạc EDM lớn nhất Việt Nam cũng như một "thế lực" đang lên của khu vực.

Với 20.000m2 cùng những tiện nghi và an ninh đầy đủ, bên cạnh đó là vô số các gian hàng, hoạt động bên lề từ sáng đến khuya muộn luôn sẵn sàng phục vụ các Raver, RAVO-X năm nay đã đem đến một đêm hội âm nhạc khó quên không chỉ với các Raver tại Việt Nam mà của rất nhiều Raver quốc tế.

Là một lễ hội mang đậm màu sắc quốc tế, thu hút đông đảo các Raver nước ngoài tham dự song RAVO-X vẫn gửi gắm vào đó rất nhiều chi tiết đậm chất Việt Nam. Tất cả được lồng ghép một cách khéo léo và đầy mượt mà với những set nhạc EDM căng tràn năng lượng không thể thời thượng hơn - tất cả tạo nên một Ravolution Music Festival thực sự đặc biệt.

"Chất Việt Nam" ấy có thể kể đến set diễn của bộ đôi Da Tweekaz khi họ đã mang đến giai điệu "vũ trụ" - See Tình. Giây phút giai điệu quá nổi tiếng của Hoàng Thùy Linh vang lên, hàng nghìn khán giả như bùng nổ, say sưa hát theo vô cùng nhiệt tình. Không ít các raver quốc tế cũng có thể hát theo giai điệu See Tình, chứng tỏ độ lan tỏa bùng nổ của ca khúc này. Hoàng Thùy Linh - "chính chủ" ca khúc See Tình - cũng hạnh phúc chia sẻ lại khoảnh khắc ca khúc của mình được Da Tweekaz trình diễn lên Instagram cá nhân.

Sân hấu gây choáng ngợp bởi dàn dựng quá ấn tượng.

Vói DJ giữ vị trí "headline" kết show của sự kiện - Steve Aoki, anh đã thể hiện đẳng cấp một "tượng đài" không thể nghĩ bàn của mình với set nhạc cực bay bổng và thăng hoa. Steve Aoki cũng đã có một kỉ niệm thật khó quên với khán giả Việt Nam khi ekip đã tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh. Dù sinh nhật Steve Aoki trôi qua 3 ngày (anh sinh ngày 30/11/1977) song chiếc bánh kem sinh nhật "muộn" vẫn mang thật nhiều ý nghĩa.

Steve Aoki với set diễn 90 phút, mang đến tột cùng cảm xúc bùng nổ nơi khán giả.

Pháo hoa, pháo sáng, hoa giấy được bắn "không tiếc tay", liên tiếp tạo nên những cảnh tượng choáng ngợp, không hề thua kém bất kì lễ hội quốc tế nào.

Chưa dừng lại ở đó, ở set diễn của Oliver Heldens, DJ hàng đầu thế giới đã phối hợp với BTC thực hiện màn vinh danh Việt Nam trên bản đồ EDM thế giới thật ấn tượng, cũng là một cách thể hiện "chất Việt Nam" đầy sáng tạo. Cụ thể, giai điệu đầy cảm xúc Hello Vietnam xuất hiện đầy tự hào với phần visual đậm chất Việt Nam hiển thị trên màn hình, xen lẫn với tiếng violin và saxophone. Tất cả đã khơi gợi trong lòng các Raver Việt Nam một cảm xúc và niềm tự hào khó có thể nói hết thành lời!

Với khán giả đam mê dòng nhạc Progressive/Electro House, Kaaze cùng album mới nhất của mình - Mick đã được trình diễn tại Ravo-X-Dimension. Ngoài ra, Acraze, Rayray cũng là những DJ top đầu thế giới và mang đến những set nhạc không có chất nhất chỉ có chất hơn!

Một đêm diễn quá nhiều cảm xúc với các Raver.

Các Raver cuồng nhiệt trong những outfit ấn tượng. Năng lượng bùng nổ của hàng nghìn khán giả đã góp phần quan trọng nhất tạo nên sự thành công của Ravolution Music Festival năm nay!

Ravolution Asia là nền tảng (platform) Lễ Hội Âm Nhạc Quốc Tế dành cho văn hóa “Rave” (Văn hóa tham dự lễ hội âm nhạc điện tử vả concert quốc tế) hàng đầu tại Việt Nam và Châu Á. Nền tảng này được tiên phong bởi thương hiệu Ravolution Music Festival - đã trở thành một lễ hội âm nhạc có tầm ảnh hưởng quốc tế “Made In Vietnam” của người Việt. Là một hệ sinh thái gắn kết cộng đồng “Ravers Of Ravolution” với sứ mệnh hiện thực hóa The Evolution Of Rave - Sự tiến hóa của Văn hóa Rave khắp Việt Nam và Châu Á, là tiếng nói hàng đầu đại diện cho tình yêu của các thế hệ trẻ dành cho các lễ hội âm nhạc và Concert theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong tương lai, Ravolution Asia sẽ mở rộng hệ sinh thái với nhiều trải nghiệm lễ hội cùng các concept khác nhau nhằm mang đến cho người tham gia những hoạt động và cảm xúc mới lạ. Không những vậy, Ravo sẽ không chỉ dừng lại ở con số no.47 trên bảng xếp hạng mà sẽ còn tiếp tục vươn lên những thứ hạng cao hơn để đại diện cho Việt Nam cũng như Châu Á trên thị trường lễ hội âm nhạc quốc tế.