"Siêu lễ hội" Ravolution Music Festival đang diễn ra cực "cháy", See Tình cũng đã vang lên!

Đã từ lâu, Ravolution Music Festival đã khẳng định vị thế là lễ hội nhạc điện tử (EDM) số 1 tại Việt Nam cũng như là một “thế lực” đang lên trong khu vực cũng như quốc tế. Ravolution Asia đã khẳng định được vị thế của Việt Nam trên bản đồ quốc tế khi giữ vị trí 47 trên bảng xếp hạng DJ MAG TOP 100 FESTIVALS 2023 danh giá, nằm cùng danh sách với Quán quân - Tomorrowland và Á quân - Ultra Music Festival.

Kì Ravolution Music Festival lần thứ 10 được đặt tên RAVO-X đang diễn ra ngay tối nay (3/12) tại TP.HCM, thu hút hàng nghìn Raver đến từ khắp mọi miền đất nước và không ít các Raver từ nước ngoài. Ngay từ 15h00 chiều, chương tình đã được bắt đầu với loạt các set nhạc cực chất từ Automata, RayRay, ZS, b2b, 74,... Sân khấu được dàn dựng cực kì hoành tráng xứng tầm lễ hội âm nhạc EDM lớn nhất Việt Nam cũng như một "thế lực" đang lên của khu vực.

Các DJ đã bắt đầu lên nhạc từ 15h00.

Hệ thống âm thanh hiện đại, đáp ứng những tai nghe khắt khe nhất.

Sân khấu được dàn dựng cực kì hoành tráng, không thua kém bất kì lễ hội âm nhạc quốc tế nào. Khán giả cũng được thưởng thức liên tiếp những set nhạc không có xịn nhất, chỉ có xịn hơn!

Bầu không khí âm nhạc lan tỏa thực sự đã lan tỏa và lay động hàng nghìn khán giả. Các Raver mê đắm trong các điệu nhảy, trong âm nhạc chất lượng từ các DJ quốc tế hàng đầu!

Các Raver tại RAVO-X cũng chứng tỏ độ "chịu chơi" khi chọn khoác lên những outfit cực ấn tượng. Nếu không nói, nhiều người cữ ngỡ đang lạc vào lễ hội Tomorrowland, Ultra hay Coachella! Điều này càng chứng tỏ văn hóa Raver tại Việt Nam ngày một phát triển, các bạn trẻ cũng được dịp bung xõa tự do hết mình, sống với cá tính và âm nhạc thật trọn vẹn trong 1 đêm duy nhất!

Các bạn trẻ tự tin khoác lên những outfit nổi bật!

Các bạn nữ không ngại hóa thân thành các cô nàng "ngoài hành tinh" nóng bỏng.

Vẻ nhiệt huyết và năng lượng căng tràn nơi các bạn trẻ!

Tất cả các bạn trẻ đều có những kỉ niệm thật đáng nhớ.

Đáng chú ý, set diễn của bộ đôi Da Tweekaz đã mang đến giai điệu "vũ trụ" - See Tình. Giây phút giai điệu quá nổi tiếng của Hoàng Thùy Linh vang lên, hàng nghìn khán giả như bùng nổ, say sưa hát theo vô cùng nhiệt tình. Không ít các raver quốc tế cũng có thể hát theo giai điệu See Tình, chứng tỏ độ lan tỏa bùng nổ của ca khúc này.

Càng về đêm, sân khấu càng rực rỡ, âm nhạc càng bay bổng.

Headline của đêm này sẽ là Steve Aoki. Anh sẽ lên diễn lúc 23:00.

Ravolution Music Festival năm nay quy tụ dàn DJ cực khủng: 2 DJ trong top 10 thế giới (Steve Aoki và Oliver Heldens). Lần đầu tiên, Gareth Emery đưa những giai điệu mê hoặc giàu cảm xúc của dòng Trance đến Việt Nam. Với khán giả đam mê dòng nhạc Progressive/Electro House, Kaaze cùng album mới nhất của mình - "Mick" sẽ được trình diễn tại Ravo-X-Dimension. Ngoài ra, bộ đôi "Vịt Gangsta" Da Tweekaz, Acraze, Rayray cũng là những DJ top đầu sẽ góp mặt tại đại nhạc hội EDM lớn nhất dịp cuối năm này!

Giai điệu See Tình vang lên trong sự bùng nổ của khán giả.

Chủ đề năm nay sẽ là Ravo-X-Dimension - Chiều không gian thứ 10 - sẽ là một thế giới trải nghiệm mà mỗi cá nhân có thể khám phá những khía cạnh mới thông qua dòng chảy của năng lượng vũ trụ, tình yêu và sự gắn kết. Với 20.000m2 cùng những tiện nghi và an ninh đầy đủ, bên cạnh đó là vô số các gian hàng, hoạt động bên lề từ sáng đến khuya muộn luôn sẵn sàng phục vụ các Raver, RAVO-X năm nay hứa hẹn sẽ đem đến một đêm hội âm nhạc khó quên không chỉ với các Raver tại Việt Nam mà của rất nhiều Raver quốc tế.