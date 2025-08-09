Quỳnh Anh Shyn nói về màn làm hoà với Chi Pu: "Sau cái đêm ấy, hội bạn tôi ngủ ngon hơn bình thường"

Từng là đôi bạn thân thiết nhất nhì Vbiz, Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn từng khiến netizen tiếc nuối khi "đường ai nấy đi" trong ồn ào năm 2020. Suốt nhiều năm, cả hai giữ khoảng cách tuyệt đối, thậm chí tránh xuất hiện chung khung hình. Mãi đến đám cưới Salim, khán giả mới chứng kiến khoảnh khắc làm hoà của hai mỹ nhân. Từ sau khi "nối lại tình xưa", Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn vui vẻ, thoải mái hơn mỗi khi gặp gỡ hay chia sẻ về đối phương.

Mới đây nhất, Quỳnh Anh Shyn đã nhắc về cô chị gái thân thiết trong buổi trò chuyện với chúng tôi. Em Xinh Quỳnh Anh Shyn tiết lộ trong đám cưới Salim, không có ai chủ động bắt chuyện trước mà do hội bạn hợp sức "tác hợp". Vốn chỉ hướng đến những điều tích cực, vì thế việc giận hờn hay có gì đó "cấn cấn" khiến cô cũng rơi vào tâm trạng không được thoải mái trong một thời gian. Quỳnh Anh Shyn hài hước chia sẻ sau khi làm hoà với Chi Pu, hội bạn được ngủ ngon hơn vì cũng không phải bận tâm chuyện "chia phe" để gặp nhau.

Cụ thể, Quỳnh Anh Shyn tâm sự: "Quỳnh Anh lúc nào cũng chỉ muốn mang năng lượng tích cực để chia sẻ ra bên ngoài. Thế nên, nếu có 'cấn cấn' gì đó với ai sẽ khiến mình ngủ không ngon. Nhưng theo thời gian, chuyện 'cấn cấn' ấy cũng dần nhỏ bớt. Rồi đến một ngày đẹp trời, khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa tự nhiên 'cục giận' đó biến mất, mình thấy nhẹ lòng và ngủ ngon hơn mỗi đêm. Không chỉ hai đứa mình, những người xung quanh cũng rất vui. Thường thì những người bạn chung sẽ mệt nhất vì phải chơi sao cho phải với cả hai bên. Thế nên sau cái đêm đó, ai cũng ngủ ngon hơn bình thường (cười)".

Quỳnh Anh Shyn chia sẻ về màn làm hoà với Chi Pu

Nói về bức ảnh "sượng trân" hậu đám cưới Salim, Quỳnh Anh Shyn hài hước: "Bây giờ Quỳnh Anh hỏi thật các bạn nhé, các bạn chơi lại với bạn mình sau 6 năm thì sẽ thế nào? Các bạn như thế nào thì mình như thế đấy". Quỳnh Anh Shyn tiết lộ khi biết mình tham gia Em Xinh Say Hi, Chi Pu đã động viên: "Em ơi, cố lên, đừng bị loại sớm nhé!".

Quỳnh Anh Shyn ngại ngùng khi bị nhắc lại bức ảnh ngồi cạnh Chi Pu sau khi chơi lại với nhau

Năm 2020, mối quan hệ giữa Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn rạn nứt, mở đầu cho một trong những drama đình đám nhất Vbiz thời điểm đó. Cao trào xảy ra khi Quỳnh Anh Shyn thẳng tay unfollow Chi Pu - động thái được xem như "lời xác nhận ngầm" về việc tình bạn không còn êm đẹp. Không lâu sau, cô đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Be a good person in real life, not in social media" (Hãy là người tử tế ngoài đời thực, đừng chỉ trên mạng xã hội), khiến dân tình xôn xao suy đoán.

Đến năm 2023, Chi Pu cũng chính thức ngừng theo dõi Quỳnh Anh Shyn. Cả hai khi chạm mặt tại sự kiện chỉ lặng lẽ lướt qua nhau như "người dưng từng thân". Hội bạn thân đình đám một thời cũng rơi vào thế khó khi mỗi lần tụ họp đều phải "chia phe", có Chi Pu thì không Quỳnh Anh Shyn và ngược lại. Phải đến đám cưới của Salim, hai mỹ nhân mới lần đầu tái ngộ trong cùng một khung hình. Khoảnh khắc này khiến chính Salim cũng xúc động thốt lên: "Tôi hạnh phúc quá". Từ đó, cả hai đã theo dõi lại nhau trên mạng xã hội, khép lại ồn ào năm xưa bằng cái kết đẹp "gương vỡ lại lành".