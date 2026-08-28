Quyên Qui - Tóc Tiên cắn răng xoá xăm: Cùng địa chỉ, chung cả lý do

Không chỉ chọn chung cơ sở xóa xăm, Quyên Qui và Tóc Tiên còn gặp nhau ở lý do muốn gột rửa vết mực thời tuổi trẻ.

Nổi danh sau Top 11 Miss Earth Vietnam 2023 cùng dấu ấn tại chương trình Đảo Thiên Đường, Quyên Qui là gương mặt đắt show người mẫu, diễn viên được yêu thích nhờ visual sắc sảo cùng làn da trắng mịn, phong cách quyến rũ.

Thời gian gần đây, cuộc sống hôn nhân của người đẹp Gia Lai liên tục nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận khi các đoạn clip cô tâm sự chuyện hôn nhân gia đình bị đào lại, cộng thêm phát ngôn phải xin phép chồng mỗi khi đi làm móng, cắt tóc khiến netizen xôn xao.

Trước làn sóng hoài nghi, nữ diễn viên làm rõ chuyện thất vọng chỉ còn là quá khứ, khẳng định bản thân đang vô cùng hạnh phúc và được cưng chiều. Khép lại sóng gió đời tư, Quyên Qui dồn tập trung vào hành trình "F5" bản thân, trong đó có quyết định gột rửa những vết mực thời tuổi trẻ.

Một trong những chia sẻ gần nhất trên TikTok cá nhân của chính chủ là trải nghiệm lần thứ 6 đi bắn laser. Trước những thắc mắc về nguyên nhân xóa xăm, kể cả phỏng đoán "chuẩn bị làm dâu hào môn" của cộng đồng mạng, Quyên Qui nửa đùa nửa thật gật đầu. Dù vậy, lý do nghiêm túc nhất khiến cô hạ quyết tâm là vì định hướng hình ảnh hiện tại đã trưởng thành hơn, không còn phù hợp với vệt mực mà bản thân tự nhận là có phần "trẻ trâu" ngày trước.

Người đẹp thừa nhận việc có hình xăm gây hạn chế trong các hoạt động nghệ thuật cũng như khi hóa thân vào các vai diễn trên màn ảnh. Trải qua khoảng 2 năm chịu đau mỗi lần "lên thớt", Quyên Qui hài hước bộc bạch: "Lần 1, lần 2 không đau đâu, nhưng nhiều lần sau tự nhiên thấy đau quá. Nhưng mình dân chơi, có chơi thì có chịu chứ than đau cái gì!".

Hai hình xăm mà Quyên Qui đang kiên trì xoá bỏ.

Quyên Qui có tất cả 2 hình xăm ở cổ và bắp tay. Hình xăm mực đen trên cổ mờ nhanh và dễ chịu hơn hình xăm màu ở tay. Liệu trình của Quyên Qui kéo dài 12 buổi, mỗi đợt cách nhau 45 ngày nhưng phải tạm hoãn trong thời gian cô mang thai và ở cữ. Nhận thấy vết xăm đã mờ đi rõ rệt, nữ diễn viên cho biết chỉ cần khoảng 3 buổi nữa là cơ thể sẽ "sạch bách". Tranh thủ dịp này, người đẹp kết hợp xử lý luôn các vết sẹo lâu năm trên da.

Lý do người đẹp từ bỏ vết mực là do hối hận khi hình xăm làm ảnh hưởng đến hình ảnh, công việc.

Khi được nhiều khán giả hỏi han, Quyên Qui cho biết cơ sở thẩm mỹ mà mình lựa chọn cũng là địa chỉ được ca sĩ Tóc Tiên tìm đến. Tóc Tiên bắt đầu xóa xăm từ giữa năm 2024 nhưng mới chia sẻ trải nghiệm này từ cuối năm 2025. Cũng như Quyên Qui, Tóc Tiên có thời gian trì hoãn các đợt xoá xăm vì lịch trình công việc và kể cả vì quá sợ đau.

Tóc Tiên trải lòng rằng hình xăm trên ngón tay đã tồn tại hơn 10 năm và là hình xăm đôi với người yêu cũ, đến nay đã không còn phù hợp. Khi mở rộng hoạt động nghệ thuật, chi tiết này cùng một số vị trí khác bắt đầu gây ra không ít bất tiện cho nữ ca sĩ.

Nhăn mặt vì cơn đau dữ dội trong quá trình thực hiện, Tóc Tiên dành lời khuyên chân thành: "Đừng xăm đôi với người yêu nha, còn nếu có thì xăm chỗ nào mà xoá không bị đau. Trên đời này, đau hơn thất tình là cái đau vì xoá xăm. Xăm ở ngón tay đau 1, nhưng xoá xăm ở ngón tay đau tới 10-20 lần".

Tóc Tiên đau chảy nước mắt khi xoá xăm ở ngón tay - đau hơn những vị trí khác nhiều lần.

Quyết định kiên trì chịu đau để xóa xăm của Quyên Qui hay Tóc Tiên phản ánh thực tế của nhiều sao nữ trong giới giải trí. Nổi tiếng nhất trên trường quốc tế phải kể đến "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" Nana. Nữ diễn viên Hàn Quốc từng gây ngỡ ngàng khi quyết định xoá đồng thời khoảng 30 hình xăm từ xương quai xanh đến bàn chân sau khi nghe nguyện vọng của mẹ, rằng mong một lần nữa thấy cơ thể cô sạch dấu mực.

Nana đã chiều lòng phụ huynh, dẹp bỏ những bốc đồng từng có, chỉ giữ lại duy nhất con số "1968" đại diện cho năm sinh của mẹ. Việc xoá bỏ hình ảnh "gái hư" nổi loạn, đồng thời cũng giúp sự nghiệp diễn xuất của Nana có những bước tiến xa hơn.

Nana trước khi xoá xăm.

Khẳng định việc xóa xăm đau đớn gấp nhiều lần lúc xăm, Nana vẫn kiên trì thực hiện và khuyên công chúng nên cân nhắc thật kỹ trước khi đặt kim lên cơ thể. Trải qua hàng chục buổi laser khổ sở không đơn thuần là câu chuyện làm đẹp, mà còn thể hiện thái độ làm nghề nghiêm túc của các mỹ nhân trong làng giải trí, khi kỷ niệm của quá khứ đã sẵn sàng nhường chỗ cho những cơ hội mới chỉn chu, thanh lịch và trưởng thành hơn.

Ảnh: FBNV