Dương Mịch mất điểm khi không có filter

Dù vậy, so với độ tuổi, trạng thái làn da của Dương Mịch như vậy vẫn là quá tốt.

Những khoảnh khắc quay cận cảnh làn da của các ngôi sao luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt khi hình ảnh được ghi lại bằng camera thường và gần như không có sự can thiệp của chỉnh sửa.

Mới đây, một khoảnh khắc Dương Mịch tại Lễ trao giải Bạch Ngọc Lan nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Ở khoảng cách gần, làn da của mỹ nhân U40 lộ rõ hơn những dấu hiệu vốn khó nhận thấy qua ảnh đã qua xử lý, từ kết cấu da đến một vài khuyết điêm nhỏ. Hình ảnh chân thực này lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng đây là trạng thái hoàn toàn tự nhiên của làn da ở tuổi gần 40, trong khi một bộ phận khán giả lại bày tỏ sự bất ngờ vì Dương Mịch vẫn được xem là một trong những mỹ nhân "không tuổi" của Cbiz.

Cam zoom cận của Dương Mịch đang khiến dân tình bàn luận sôi nổi. (Nguồn: TikTok)

Làn da của Dương Mịch nếu nhìn thoáng qua trông vẫn khá mịn, sáng và được chăm chút kỹ, nhưng khi quan sát ở khoảng cách gần, một số chi tiết tự nhiên trên da bắt đầu hiện rõ hơn. Vùng dưới và quanh khóe mắt có những đường nhăn mảnh, đặc biệt dễ nhận thấy khi gương mặt tạo biểu cảm. Khu vực bọng mắt cũng không hoàn toàn phẳng, cho thấy dấu hiệu của tuổi tác và cấu trúc da tự nhiên. Ngoài ra, bề mặt da có độ không đồng đều nhẹ về texture, với một vài vùng trông hơi khô hoặc kém căng mướt so với tổng thể.

Qua ống kính tự nhiên, làn da của Dương Mịch không đạt đến độ hoàn hảo.

Hơn nữa, lớp trang điểm khá rõ, tập trung nhiều ở vùng trán, má, mắt và 2 bên cánh mũi khi nhìn gần lộ rõ độ dày và không tiệp hoàn toàn vào da. Việc đánh trồng lớp quá nhiều và xử lý chưa khéo khiến phấn có xu hướng đọng lại, tạo cảm giác nền bị "bể" và vô tình khiến giao diện nữ diễn viên trông đứng tuổi hơn.

Tuy nhiên, nếu dựa trên tổng thể, Dương Mịch vẫn ghi điểm với làn da sáng, không quá nhiều khuyết điểm ở độ tuổi 39. Nếu lựa chọn 1 layout makeup nhẹ nhàng và bớt "nặng" hơn, có lẽ cam zoom cận của minh tinh đình đám sẽ ghi điểm ở sự tự nhiên, thanh thoát hơn.

Dù mất điểm với lớp nền dày cộp nhưng tổng thể trạng thái làn da của Dương Mịch so với độ tuổi 39 vẫn trẻ đẹp.

Trước đó, loạt hình ảnh cam thường của Dương Mịch tại Milan Fashion Week cũng từng làm dấy lên không ít bàn luận về phong độ nhan sắc của nữ diễn viên. Trong những khung hình không qua chỉnh sửa, rãnh cười của minh tinh xứ tỷ dân lộ khá rõ, kéo dài từ gò má xuống khóe miệng và vẫn hiện lên ngay cả khi cô không cười nói. Lớp nền trang điểm dày một lần nữa khiến Dương Mịch bị mất điệm khi không những không che được những khuyết điểm trên da, thậm chí còn có phần mốc nhẹ, vô tình khiến các đường nét trên gương mặt trở nên rõ ràng hơn.

Bên cạnh đó, đường viền hàm không còn sắc nét như trước, phần đuôi mắt cũng có dấu hiệu hơi trễ xuống, khiến tổng thể gương mặt trông kém tươi tắn hơn thường thấy. So với những hình ảnh không tì vết thường thấy, thay đổi này phần nào cho thấy dấu vết thời gian là điều khó tránh đối với mọi mỹ nhân, nhất là dưới ống kính người qua đường.

Cam thường lộ dấu hiệu tuổi tác của Dương Mịch tại Milan Fashion Week vừa qua cũng rấy lên thảo luận trên MXH Trung.

Ảnh: Weibo.