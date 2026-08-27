Bận như Quang Hải còn lo cho tóc tai của vợ: Đi Thái Lan mua tặng Chu Thanh Huyền lố kẹp càng cua hơn 13.000.000

Nổi tiếng cưng chiều vợ, Quang Hải từng dành thời gian trong chuyến du đấu Thái Lan để mua quà cho mái tóc của Chu Thanh Huyền.

Tối ngày 26/8, không khí trên khắp lãnh thổ Việt Nam như sục sôi khi đội tuyển quốc gia chính thức đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Hòa cùng dòng người cuồng nhiệt trên khán đài, dàn WAGs đình đám liên tục trở thành tâm điểm chú ý của ống kính truyền hình và cộng đồng mạng.

Đến tiếp lửa cho ông xã trong chiếc áo số 19 quen thuộc, lần này Chu Thanh Huyền khiến dân tình trầm trồ khi "chơi lớn" bằng kiểu tóc tết Cornrow đậm chất thể thao. Lựa chọn táo bạo giúp cô xử lý gọn gàng suối tóc dày bồng bềnh, tạo sự phá cách nổi bật, nhanh chóng được cư dân mạng phong tặng là "kiểu đầu nổi nhất Việt Nam" đêm qua.

Chu Thanh Huyền rạng rỡ xuống sân ăn mừng cùng Quang Hải sau khoảnh khắc tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup 2026.

Nàng WAG "chơi lớn" với kiểu tóc búi tết sát da đầu cá tính.

Nhìn mái tóc được chăm chút kỹ lưỡng của Chu Thanh Huyền lại nhớ đến độ cưng chiều và tinh tế mà Quang Hải dành cho mái tóc của bà xã. Cách đây không lâu, trong chuyến sang Thái Lan đối đầu tuyển Timor Leste, Quang Hải đã tranh thủ shopping, sắm ngay một bộ phụ kiện tóc từ Balmain làm quà mang về tặng vợ.

Trên trang cá nhân, Chu Thanh Huyền hào hứng thực hiện video đập hộp bộ 3 món phụ kiện, bao gồm một chiếc kẹp càng cua Pince à Cheveux có giá 111 Euro (khoảng 3,3 triệu đồng), cài tóc Acetate Headband dáng mảnh có giá 179 Euro (khoảng 5,5 triệu đồng) và mẫu kẹp phồng Pince à Cheveux Imperiale có giá 155 Euro (khoảng 4,7 triệu đồng). Tổng trị giá của bộ kẹp tóc nhỏ nhắn từ Balmain Hair Couture là hơn 13 triệu đồng.

Pince à Cheveux Imperiale (€155 ~ 4,7 triệu VNĐ) - mẫu kẹp càng cua dáng phồng độc đáo, thiết kế chuyên biệt cho những kiểu tóc búi gọn gàng.

Pince à Cheveux Medium (€111 ~ 3,3 triệu VNĐ) - mẫu kẹp càng cua chế tác thủ công từ cellulose acetate bền bỉ, tạo điểm nhấn với đường viền màu ngà và logo 'B' mạ vàng 18K.

Cài tóc dáng mảnh tối giản Acetate Headband Black/White Small (€179 ~ 5,5 triệu VNĐ)

Không chỉ thu hút bởi độ chịu chi của nam cầu thủ, đoạn video triệu view còn khiến cộng đồng mạng thả tim vì cách ứng xử vô cùng tinh tế từ Chu Thanh Huyền. Khi thấy chiếc kẹp dáng dài hơi bé so với mái tóc dày của mình, người đẹp liền tìm cách nói khéo để thấy món quà này hoàn toàn hữu ích. Trong suốt màn unboxing, Chu Thanh Huyền liên tục khen ngợi sự thấu hiểu của chồng, đồng thời bày tỏ sự trân trọng tuyệt đối dành cho từng món quà ông xã mang về sau mỗi chuyến thi đấu xa nhà.

Sự khéo léo và biết trân trọng của Chu Thanh Huyền cũng chính là lý do khiến Quang Hải chưa bao giờ tiếc tay chiều chuộng bà xã. Nhìn lại phần lớn lần xuất hiện của nàng WAG, những món phụ kiện đắt giá nhất trên người cô đều thấp thoáng bóng dáng của nam cầu thủ số 19. Chu Thanh Huyền không ngần ngại tiết lộ phần lớn trang sức, xa xỉ phẩm đều do chồng rút ví mua tặng vì bản thân cô tiếc tiền.

Video mở hộp bộ kẹp tóc Quang Hải tặng vợ sau chuyến thi đấu ở Thái Lan.

Nổi bật và xuất hiện trường trực nhất trong outfit của Chu Thanh Huyền phải kể đến vòng cổ BVLGARI Serpenti Seduttori, món đồ chế tác từ vàng hồng 18K nạm kim cương và đá quý, có mức giá 40.800 Euro (hơn 1,2 tỷ đồng).

Vòng cổ BVLGARI Serpenti Seduttori trị giá hơn 1,2 tỷ đồng - một trong những món trang sức xa xỉ do đích thân Quang Hải lựa chọn và tặng bà xã.

Đáng chú ý không kém là chiếc đồng hồ Patek Philippe Aquanaut 5167A-001 với dây đeo cao su mà nàng WAG sử dụng liên tục vài năm qua. Dù giá gốc rơi vào khoảng 27.200 USD (hơn 700 triệu đồng), con số thực tế để sở hữu item này trên thị trường resell tối thiểu chạm ngưỡng gấp hai. Không rõ vô tình hay hữu ý, Aquanaut cũng là dòng đồng hồ được Patek Philippe cho ra đời lần đầu vào năm 1997 - năm sinh của Quang Hải.

Mẫu đồng hồ Patek Philippe Aquanaut trên cổ tay Chu Thanh Huyền, dòng thiết kế biểu tượng trình làng vào năm 1997, trùng khớp với năm sinh của Quang Hải.

Thực tế, dù làm vợ một cầu thủ hàng đầu và sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, Chu Thanh Huyền vẫn miệt mài kinh doanh và livestream bán hàng mỗi ngày. Việc cô tự chủ tài chính, biết tiết kiệm lại nâng niu từng món quà đắt giá do chồng tặng chính là nét tính cách đầy sức hút, giải thích vì sao Quang Hải luôn yêu thương và sẵn sàng vung tiền "chăm vợ" từ những chi tiết nhỏ nhất.

Ảnh: IGNV