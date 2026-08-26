Chút biến tấu nhỏ nhưng đầy đẳng cấp đã giúp Tăng Thanh Hà ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng.

Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện giải trí hay thời trang lớn nhỏ, Tăng Thanh Hà luôn trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn và ống kính truyền thông. Dù đã rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật sôi nổi để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh, thần thái "ngọc nữ" cùng gu thẩm mỹ thanh lịch của cô chưa bao giờ hạ nhiệt. Mới đây nhất, khi góp mặt trong một sự kiện thời trang quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng, nàng dâu hào môn tiếp tục khiến giới mộ điệu phải trầm trồ khen ngợi bởi diện mạo giản dị nhưng toát lên vẻ thượng lưu khó ai sánh bằng.

Lựa chọn phong cách tối giản vốn đã trở thành thương hiệu cá nhân, Tăng Thanh Hà khoác lên mình một cây đồ đen nguyên bản. Bộ trang phục không cầu kỳ về chi tiết nhưng lại sở hữu phom dáng cực kỳ tinh tế với những khoảng hở vừa phải ở phần vai và lưng. Thiết kế này không chỉ giúp người đẹp khoe trọn bờ vai thon mềm mại mà còn kéo dài đôi chân thẳng tắp, tôn lên vóc dáng thon gọn đáng mơ ước. Giữa không gian sự kiện lung linh, sự tiết chế thông minh trong cách ăn mặc giúp cô nổi bật một cách tự nhiên, đầm thắm mà không cần đến bất kỳ sự phô trương nào.

Màn đụng hàng xa xỉ cùng đại sứ toàn cầu Rosé (BLACKPINK)

Để hoàn thiện cho outfit dạ tiệc sang trọng này, Tăng Thanh Hà đã điểm xuyết bằng một chiếc túi cầm tay nhỏ xinh đến từ nhà mốt cao cấp nước Pháp - Saint Laurent. Chiếc túi mang sắc đen huyền bí đồng điệu với trang phục, nổi bật ở trung tâm là chiếc móc khóa kim loại mang biểu tượng logo YSL kinh điển. Sự xuất hiện của món phụ kiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những tín đồ thời trang sành sỏi.

Chiếc túi nằm trong tay Tăng Thanh Hà chính là mẫu Voltaire Top Handle - một trong những thiết kế phụ kiện mang tính biểu tượng và rất được săn đón của Saint Laurent, có mức giá đắt đỏ rơi vào khoảng 62 triệu đồng. Điểm đặc trưng tạo nên dấu ấn cho Voltaire Top Handle chính là phần dây quai kép độc đáo được thiết kế với hai chiếc dây quai lồng vào nhau khéo léo, nối liền với thân túi bằng móc khóa kim loại tinh xảo.

Đáng chú ý, đây cũng chính là mẫu túi cưng từng được giọng ca Rosé (BLACKPINK) - Đại sứ toàn cầu của Saint Laurent - tích cực lăng xê trong các lịch trình cá nhân lẫn khi dạo phố. Bản thân thành viên tài năng của BLACKPINK khi diện thiết kế này thường ưu tiên giữ nguyên cấu trúc nguyên bản. Với phần quai ngắn đặc trưng được khoác hờ tinh tế trên khuỷu tay hoặc xách nhẹ nhàng khi bước đi, Rosé mang đến hình ảnh một quý cô Saint Laurent cực kỳ hiện đại, phóng khoáng, mang đậm hơi thở thời trang đường phố tiện dụng và đầy cuốn hút.

Màn biến tấu quai túi "cao tay" đậm chất quý tộc của Tăng Thanh Hà

Dù diện chung một item xa xỉ với ngôi sao giải trí hàng đầu K-pop, Tăng Thanh Hà vẫn không hề bị lấn lướt hay tạo cảm giác "mặc lại" rập khuôn. Ngược lại, người đẹp Việt Nam còn khiến giới thời trang phải bất ngờ bởi tư duy phối đồ vô cùng sáng tạo và cao tay. Thay vì giữ nguyên kiểu đeo quai ngắn mang vẻ năng động, thể thao như thiết kế ban đầu hay cách mà Rosé từng thể hiện, Tăng Thanh Hà đã khéo léo can thiệp và chỉnh sửa lại phần dây quai này.

Cô đã nới lỏng và biến tấu phần dây lồng phức tạp thành một chiếc dây quai đeo dài thanh mảnh, tạo độ rủ mềm mại ôm lấy thân túi. Cú thay đổi tưởng chừng như rất nhỏ này lại mang đến một hiệu ứng thị giác hoàn toàn mới mẻ và khác biệt. Chiếc túi 62 triệu đồng từ một món đồ mang phong cách dạo phố năng động (streetwear) ngay lập tức biến hóa thành một chiếc túi dạ tiệc (clutch) quý phái, ăn nhập hoàn hảo với không gian sang trọng của sự kiện.

Phần dây quai dài rủ nhẹ nhàng giúp món phụ kiện trở thành điểm nhấn tinh tế cho bộ trang phục đen tối giản, nâng tầm toàn bộ khí chất và sự mềm mại của người mặc. Màn xử lý này mượt mà và tự nhiên đến mức nếu chỉ nhìn lướt qua, nhiều người yêu thời trang thậm chí còn khó lòng nhận ra đây chính là thiết kế Voltaire Top Handle quen thuộc của Saint Laurent.

Khí chất Old Money và gu thẩm mỹ đẳng cấp vượt thời gian

Màn xử lý phụ kiện "cao tay" của Tăng Thanh Hà không chỉ đơn thuần là việc thay đổi một chi tiết kỹ thuật trên chiếc túi xách, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho phong thái "Old Money" (sang trọng thầm lặng) vốn đã ngấm sâu vào gu ăn mặc của cô. Không cần chạy theo những xu hướng nhất thời, không phô trương logo quá đà hay nguyên bản rập khuôn theo đúng chỉ dẫn của các nhà mốt, Tăng Thanh Hà luôn biết cách làm chủ từng món đồ xa xỉ để biến chúng thành công cụ tôn vinh vẻ đẹp kiêu sa và khí chất riêng biệt của chính mình.

Có thể thấy, cùng sở hữu một mẫu túi Voltaire Top Handle xa xỉ, cả Rosé lẫn Tăng Thanh Hà đều mang đến những gợi ý phối đồ vô cùng đắt giá cho giới mộ điệu. Nếu đại sứ toàn cầu Rosé đại diện cho làn gió thời trang trẻ trung, phá cách và tinh thần phóng khoáng của thế hệ trẻ năng động, thì Tăng Thanh Hà lại là minh chứng hoàn hảo cho sự đằm thắm, tinh tế và thần thái chuẩn mực của một quý cô hào môn thượng lưu. Chút biến tấu nhỏ nhưng đầy đẳng cấp ấy đã giúp Tăng Thanh Hà ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng, tiếp tục khẳng định vị thế một tượng đài thời trang khó thay thế trong lòng người hâm mộ.