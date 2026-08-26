Giày Jennie và Rosé được đặt lên bàn cân so sánh: Một bên chưa bán đã gây sốt, một bên đẹp nhưng nhiều điểm trừ

Cả hai đều khai thác ý tưởng kết hợp giữa sneaker và giày ballet, nhưng lại mang tới hai cảm giác khá khác biệt.

Cùng là những nữ idol đình đám của BLACKPINK, cùng sở hữu sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực thời trang, Jennie và Rosé lại vô tình tạo nên một cuộc so kè thú vị khi những mẫu giày thể thao mà họ hợp tác cùng các thương hiệu lớn lần lượt được giới thiệu. Một bên là thiết kế mới của Jennie và adidas đang khiến người hâm mộ háo hức chờ ngày lên kệ, bên còn lại là mẫu Speedcat Ballet từng gây sốt khi Rosé bắt tay cùng Puma. Cả hai đều khai thác ý tưởng kết hợp giữa sneaker và giày ballet, nhưng lại mang tới hai cảm giác khá khác biệt.

Jennie bắt tay adidas, mẫu giày chưa bán đã được săn đón

Mới đây, Jennie và adidas chính thức hé lộ bộ sưu tập mới do nữ idol tham gia hợp tác thiết kế. Dù phải tới đầu tháng 9 sản phẩm mới chính thức mở bán, những hình ảnh đầu tiên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng thời trang. Trong số đó, nổi bật nhất là mẫu Square Ballet – thiết kế được phát triển dựa trên phom dáng kinh điển của dòng Superstar. Thay vì giữ nguyên vẻ ngoài thể thao quen thuộc, mẫu giày được biến tấu theo tinh thần ballet với kiểu xỏ chân mềm mại, tạo cảm giác nữ tính và thanh thoát hơn.

Điểm đặc biệt nằm ở phần mũi giày được tạo hình vuông thay vì dáng tròn quen thuộc. Thiết kế còn được bổ sung chi tiết nơ cùng dây quai ngang, vừa tạo điểm nhấn trang trí vừa giúp cố định bàn chân khi di chuyển. Nhờ đó, mẫu giày mang vẻ ngoài khá lạ mắt, nằm giữa ranh giới của sneaker cổ điển và ballet flats.

Vừa hé lộ đã khiến dân tình liên tưởng tới Rosé

Ngay sau khi hình ảnh Square Ballet xuất hiện, nhiều tín đồ thời trang lập tức nhận ra thiết kế này có nét tương đồng với một sản phẩm từng gây chú ý trước đó: Speedcat Ballet, mẫu giày Puma hợp tác cùng Rosé. Cả hai đều lấy cảm hứng từ những đôi giày thể thao kinh điển, sau đó biến tấu thành kiểu dáng ballet nữ tính. Đây cũng là một trong những xu hướng thời trang đáng chú ý vài năm gần đây, khi ranh giới giữa giày thể thao và giày điệu ngày càng trở nên linh hoạt.

Thay vì lựa chọn một đôi sneaker hầm hố, người mặc có thể sở hữu vẻ ngoài gọn gàng, mềm mại hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần năng động. Những thiết kế dạng này đặc biệt phù hợp với xu hướng balletcore và phong cách thời trang nữ tính đang được giới trẻ yêu thích. Tuy nhiên, nếu Square Ballet của Jennie mới chỉ dừng ở giai đoạn khiến dân tình háo hức chờ đợi, Speedcat Ballet của Rosé đã có thời gian được sử dụng thực tế và nhận về cả lời khen lẫn những phản hồi không mấy tích cực.





Speedcat Ballet: Đẹp mắt nhưng trải nghiệm sử dụng gây tranh luận

Không thể phủ nhận Speedcat Ballet sở hữu ngoại hình khá bắt mắt. Phom giày ôm chân, đường nét gọn gàng và kiểu dáng lấy cảm hứng từ ballet giúp thiết kế trông nữ tính hơn nhiều so với những đôi sneaker truyền thống. Thế nhưng, một số người từng sử dụng lại cho rằng mẫu giày vẫn tồn tại những điểm trừ về trải nghiệm. Trong đó, phần đế khá mỏng là một trong những vấn đề được nhắc tới. Với những người phải di chuyển nhiều hoặc đi giày trong thời gian dài, phần đế mỏng có thể khiến bàn chân cảm nhận rõ mặt đất và dễ mỏi hơn.

Phần cổ giày cũng được một số người dùng đánh giá là khá cứng, đặc biệt trong thời gian đầu sử dụng. Khi kết hợp với phom giày ôm chân, thiết kế này có thể gây cảm giác khó chịu hoặc đau ở phần cổ chân đối với một số người. Chất liệu da lộn cũng là một điểm cần cân nhắc. Đây là chất liệu mang lại vẻ ngoài sang trọng và đặc trưng cho Speedcat, nhưng lại có xu hướng dễ bám bụi, khó giữ sạch hơn so với những chất liệu trơn thông thường. Vì vậy, người mua cần cân nhắc giữa yếu tố thẩm mỹ và tính tiện dụng trước khi lựa chọn.

Jennie có lợi thế gì trước khi chính thức lên kệ?

Trong khi Speedcat Ballet đã có những đánh giá thực tế từ người dùng, Square Ballet của Jennie vẫn còn là một ẩn số. Chính điều này lại khiến người hâm mộ càng tò mò. Về mặt thiết kế, Square Ballet có nhiều chi tiết giúp tạo khác biệt. Phần mũi vuông tạo cảm giác hiện đại, trong khi nơ và quai ngang giúp mẫu giày mang rõ tinh thần ballet. Việc phát triển từ phom Superstar cũng có thể giúp thiết kế giữ được phần nào DNA thể thao quen thuộc của adidas.

Đặc biệt, sức hút từ tên tuổi Jennie cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Chỉ riêng việc nữ idol trực tiếp tham gia hợp tác thiết kế đã đủ khiến sản phẩm nhận được sự quan tâm lớn trước ngày mở bán. Đây cũng là lý do nhiều người đã bắt đầu chờ đợi để được tận mắt xem mẫu giày có thực sự đẹp và dễ đi như hình ảnh quảng bá hay không.

Giá bán cũng tạo nên một cuộc so sánh thú vị

Về giá, mẫu Square Ballet trong bộ sưu tập Jennie x adidas được công bố ở mức khoảng 150 USD, trong khi Speedcat Ballet của Rosé và Puma có giá khoảng 100 USD. Như vậy, thiết kế của Jennie có mức giá cao hơn 50 USD. Khoảng chênh lệch này không quá nhỏ, đặc biệt khi cả hai đều hướng tới nhóm khách hàng yêu thích những đôi giày thể thao pha nét ballet. Tuy nhiên, mức giá cuối cùng có đáng hay không vẫn phụ thuộc rất nhiều vào chất liệu, độ hoàn thiện và đặc biệt là trải nghiệm khi sử dụng thực tế. Với Square Ballet, câu trả lời vẫn cần chờ tới khi sản phẩm chính thức được mở bán và đến tay người dùng.

Một bên đang khiến dân tình háo hức đếm ngược từng ngày, một bên từng gây sốt nhưng lại để lại không ít tranh luận về độ thoải mái. Jennie và Rosé có thể cùng đưa sneaker vào thế giới ballet, nhưng liệu Square Ballet có vượt qua được những điểm trừ của Speedcat Ballet hay không, có lẽ phải chờ tới khi dân tình thực sự xỏ chân vào mới biết được.