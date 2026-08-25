"Đẹp mặt Erling Haaland"

Săn bàn là nhiệm vụ bắt buộc, nhưng biến mọi lần xuất hiện thành một tuyên ngôn thời trang xem ra mới là niềm vui thực sự của chân sút người Na Uy.

Giới bóng đá vừa trải qua một đợt "sang chấn thị giác" nhẹ khi Erling Haaland quyết định xuống tóc ngay trước thềm mùa giải mới. Mái tóc vàng suôn mượt đậm chất Viking - thứ bùa may mắn từng sản sinh hàng trăm chiếc meme ngố ngáo trên mạng xã hội - đã chính thức nhường chỗ cho vẻ ngoài đậm tính nghệ sĩ.

Người hâm mộ chưa kịp khóc thương cho mái tóc Samson thần thoại thì đã phải ngơ ngác: Chân sút 1m95 của Man City bước ra trông không khác gì một siêu mẫu Scandinavia vừa trốn khỏi trang bìa tạp chí thời trang trong chiếc tank top trắng.

Thực chất, diện mạo "cool boy" này không phải là một sự thử nghiệm ngẫu hứng. Nhìn lại những năm đầu sự nghiệp, Haaland từng trung thành với nhiều phom tóc ngắn vô cùng sáng sủa trước khi bắt đầu hành trình nuôi tóc dài phong trần.

Kỳ World Cup 2026 lịch sử vừa qua, khi cái tên Haaland liên tục càn quét truyền thông, "bỏ túi" hàng vạn fan mới, những bộ ảnh thời tóc ngắn của nam tiền đạo cũng theo đó được đào lại. Hàng loạt fangirl khi ấy xuýt xoa khen ngợi visual điển trai, trẻ trung và gọn gàng của chân sút Na Uy. Do đó, việc Haaland quyết định xuống tóc ở thời điểm hiện tại chẳng khác nào một màn trình diện chính thức của vị thần Bắc Âu phiên bản nâng cấp hoàn hảo.

Chỉ với chiếc áo ba lỗ trắng, quần vải đen ống rộng cùng ánh mắt băng giá nhìn thẳng vào ống kính, Haaland khiến cõi mạng quên sạch những biểu cảm nhăn nhó quái gở từng có trên sân cỏ. Kiểu tóc buzz cut cắt gọn giải phóng khung xương hàm góc cạnh, sống mũi cao cùng tinh thần tối giản high fashion sắc lẹm. Zlatan Ibrahimovic từng khuyên Haaland đừng cắt tóc vì "sức mạnh nằm ở mái tóc", nhưng nhìn diện mạo mới này, có vẻ như cắt tóc đi thì giá trị visual của anh mới thực sự bùng nổ.

Dưới bài đăng đang có gần 6 triệu lượt thích, hàng loạt tài khoản tích xanh như Nike, Man City hay các trang tin lớn về thời trang như Outlander Magazine cũng đồng loạt tương tác ủng hộ nam cầu thủ: "Very Nice!"

Đừng để vẻ bảnh bao tối giản này đánh lừa. Với một gã khổng lồ bỏ túi hơn 880 tỷ đồng (25,3 triệu Euro) mỗi năm từ các bản hợp đồng đại diện với Dolce & Gabbana và Nike, mọi sự thay đổi trong diện mạo của Erling Haaland đều mang sức nặng thương mại khủng khiếp.

Thần thái chuẩn siêu mẫu của anh chàng vốn dĩ đã được bảo chứng qua nhiều lần "lên bìa" trong quá khứ, điển hình như GQ năm 2023. Trước ống kính của các nhiếp ảnh gia hàng đầu, gã khổng lồ Viking không ít lần khiến giới mộ điệu ngạc nhiên bởi khả năng bắn ảnh tự nhiên, cân đẹp vẻ điệu đà của Fendi, D&G đến nét trầm lắng của Bottega Veneta.

Haaland cũng là mẫu cầu thủ hiếm hoi sở hữu năng lực biến những thứ kỳ quặc nhất thành thời trang thượng thừa. Người ta từng chứng kiến anh bước xuống chuyên cơ với phong cách "tay xách nách mang" không giống ai: một tay ôm gấu mèo say xỉn giá 20 triệu đồng và khiến nó sold-out sạch sẽ, chiếm trọn spotlight của 2 chiếc túi D&G vừa rời runway Milan.

Người ta cũng chưa quên màn diện nguyên cây pijama kẻ sọc nhã nhặn như các bác trung niên đi dạo xóm để quậy tưng bừng tại tiệc after-party của D&G Alta Sartoria. Sự đối lập hài hước giữa một gã đồ sộ như bước ra từ thần thoại và tư duy thời trang "bất cần đời" là một kiểu ma lực của Haaland khiến fan bóng đá lẫn giới mộ điệu phát cuồng.

Ngay cả trước khi xuống tóc, Haaland vốn đã sở hữu năng lực biến những món đồ nhỏ nhất thành hiệu ứng kinh tế. Chiếc dây buộc tóc dệt từ 60 sợi chỉ của KKNEKKI từng tạo nên cơn sốt lớn. Món phụ kiện vài chục euro này lập tức giúp bộ sưu tập giới hạn Haaland Edition cháy hàng toàn mặt trận, mang về cho thương hiệu hơn 10.000 người theo dõi mới và tăng 70% lượng truy cập website, biến anh từ đại sứ thành nhà đầu tư của hãng.

Lần xuống tóc lần này vì thế là một chiến thuật "tút tát" điểm 10, giúp Haaland gác lại hình tượng "ông thần meme", refresh lại hình ảnh trên sân cỏ lẫn các dự án thương mại ở phía trước.

Từ những bộ suit may đo sang trọng, phong cách tối giản thanh lịch cho đến tinh thần Blokecore bụi bặm, phom tóc buzz cut gọn gàng là mảnh ghép hoàn hảo giúp Erling Haaland trải nghiệm nhiều hơn những phong cách. Rời xa mái tóc phong thủy, Haaland cho thấy anh chẳng cần bùa may mắn để tiếp tục làm chủ cuộc chơi, cả trên sân cỏ lẫn trong mắt các nhà mốt triệu đô.