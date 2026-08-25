Sự tình sau 2 cú ngã hy hữu của Lương Thùy Linh và Yến Nhi

"Hội người té ngã" Hoa hậu Yến Nhi và Lương Thùy Linh cùng vào hai vị trí quan trọng nhất tại show mới của NTK Đỗ Long.

Nối tiếp bầu không khí thăng hoa của đêm mở màn, Vietnam Wedding Week 2026 giới thiệu đêm diễn thứ hai vào tối ngày 23/8 với điểm nhấn là bộ sưu tập THE PRIME: ICONS đến từ thương hiệu Do Long Bridal. NTK Đỗ Long tiếp tục khẳng định tư duy thời trang nhạy bén qua các thiết kế cưới mang tinh thần hiện đại, kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật dựng phom dáng và kỹ thuật đính kết thủ công tỉ mỉ.

Góp phần hiện thực hóa tinh thần biểu tượng của bộ sưu tập là màn sải bước của hai đại diện nhan sắc Gen Z đình đám: Hoa hậu Yến Nhi trong vai trò First Face và Hoa hậu Lương Thùy Linh đảm nhận vị trí Vedette.

"Hội người té ngã" Hoa hậu Yến Nhi và Lương Thuỳ Linh cùng vào hai vị trí quan trọng nhất tại show mới của NTK Đỗ Long (Clip: Đi Soi Sao Đi).

Đảm nhận sứ mệnh mở màn show diễn, Yến Nhi thể hiện phong thái thanh lịch trong thiết kế váy lụa satin sắc trắng tinh khôi. Mẫu đầm sở hữu phần cổ đổ rủ mềm mại, điểm xuyết tạo hình chim câu cách điệu tinh xảo trên cầu vai. Kết hợp cùng găng tay opera dài đồng điệu và bó hoa cưới nghệ thuật, tạo hình của nàng hậu mang đến nét đẹp vừa trong trẻo vừa kiêu sa.

Trong khi đó, ở vị trí Vedette kết màn, Lương Thùy Linh tạo nên sự bùng nổ về mặt thị giác. Cô xuất hiện rực rỡ trong chiếc đầm đuôi cá đính ren tỉ mỉ, gây ấn tượng mạnh nhờ cấu trúc khung tùng váy lộ diện đầy tính nghệ thuật ở chân đầm. Khăn voan trùm đầu mỏng nhẹ kết hợp cùng vương miện ren giúp Lương Thùy Linh hoàn thiện diện mạo kiêu hãnh của một mỹ nhân chốt show.

Bên cạnh sự ấn tượng về ngôn ngữ thiết kế, việc Đỗ Long lựa chọn Yến Nhi và Lương Thùy Linh cho hai vị trí quan trọng nhất còn tạo nên một sự trùng hợp bất ngờ. Cả hai người đẹp đều vừa trải qua những sự cố té ngã hy hữu nhưng đầy bản lĩnh trên sàn catwalk trong chưa đầy một tháng qua.

Tại buổi trò chuyện hậu trường vào sáng ngày 23/8 trước giờ G show diễn của Đỗ Long, nam nhà thiết kế cùng hai nàng hậu đã có dịp trải lòng về những câu chuyện phía sau các khoảnh khắc viral này. NTK Đỗ Long cho biết, vị trí First Face hay Vedette trong các show diễn của anh luôn đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao.

Bên cạnh tình bạn thân thiết với Lương Thùy Linh, lý do Đỗ Long lựa chọn Yến Nhi xuất phát từ việc anh đánh giá cao phản ứng sân khấu chuyên nghiệp của tân binh Gen Z sau cú ngã nặng trên sóng trước đó.

Trực tiếp chia sẻ về sự cố ngã xe, Yến Nhi thổ lộ nửa người bên trái của cô khi đó bị chấn thương phần mềm khá nặng, thậm chí đến nay tay vẫn chưa thể cầm bút bình thường và tai bị ù đi tại thời điểm ngã. Cô thừa nhận bản thân từng cảm thấy hụt hẫng vì công sức tập luyện nhiều ngày có nguy cơ đổ bể do thời tiết. Khi ê-kíp thu dọn chiếc xe, nữ người đẹp từng có ý định từ bỏ, lui vào hậu trường. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút trấn tĩnh, cô quyết tâm bước ra đường băng và may mắn hoàn thành bài diễn ăn khớp hoàn toàn với nhịp nhạc.

Đứng ở góc độ người đi trước, Lương Thùy Linh dành nhiều lời khen cho tinh thần trách nhiệm của đàn em. Nàng hậu nhận xét Yến Nhi quá dữ khi phục hồi tinh thần nhanh chóng để tiếp tục lịch trình công việc từ nhảy, diễn xuất đến làm MC dù chấn thương chưa lành hẳn.

Về phần Lương Thùy Linh, cú ngã cùng màn biến sự cố thành khoảnh khắc tạo dáng "để đời" đã giúp cô nhận được danh xưng "cú ngã triệu đô" từ NTK Đỗ Long và cộng đồng mạng. Dù vậy, người đẹp sinh năm 2000 vẫn khiêm tốn từ chối nhận xét mỹ miều này.

Còn nhớ tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026 (31/7), đương kim Hoa hậu Yến Nhi từng gây bất ngờ khi lái xe phân khối lớn kết màn phần đồng diễn. Tuy nhiên, thời tiết mưa khiến mặt sân trượt nước, chiếc xe mất thăng bằng và ngã đổ ngay trên sóng trực tiếp. Dù trải qua cú ngã khá mạnh, nàng hậu Gen Z vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉnh đốn trang phục và trở lại hoàn thành nốt phần diễn.

Chỉ hơn hai tuần sau, tại Vietnam Beauty Fashion Fest (18/8), Lương Thùy Linh cũng gặp sự cố tương tự do sàn diễn ẩm ướt vì mưa lâm râm. Ngay sau cú xoay người làm mất thăng bằng và ngã về phía trước, nàng hậu sở hữu đôi chân 1,22m đã lập tức làm chủ tình huống bằng cách thong dong tạo dáng khi còn ngồi trên mặt sàn. Biểu cảm kiêu kỳ và phần xử lý mượt mà như thể được tính toán từ trước không chỉ mang về tràng pháo tay tại sự kiện, mà còn giúp nàng Hậu nhận mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Ảnh: FBNV