Từ cuộc thi Healthy is the New Sexy, dàn hoa hậu Miss World bật mí "chìa khóa" để đẹp hơn mỗi ngày

Vừa qua, 111 đại diện nhan sắc từ khắp nơi trên thế giới đã cùng tham gia phần thi tài năng Head Chef Beauty "Healthy is the New Sexy" - hoạt động nằm trong khuôn khổ đồng hành của Olivoilà, Nhà tài trợ Độc quyền ngành hàng Dầu Ô liu tại Miss World lần thứ 73.

Qua vòng thi, dàn hoa hậu quốc tế không chỉ thể hiện sự sáng tạo, tinh thần đồng đội mà còn tiết lộ những lựa chọn làm nên lối sống khỏe mạnh để tạo ra phiên bản "Đẹp hơn mỗi ngày" của riêng mình.

Các đại diện nhan sắc tràn đầy năng lượng trong cuộc thi Head Chef Beauty

Vòng thi tài năng Head Chef Beauty "Healthy is the New Sexy" được đánh giá là một trong những nội dung chiếm nhiều thiện cảm và nhận được nhiều sự hưởng ứng từ thí sinh đến cộng đồng bởi lan tỏa thông điệp "Healthy is the New Sexy", góc nhìn mới về tiêu chuẩn đẹp của phụ nữ hiện đại: muốn đẹp hơn mỗi ngày, trước hết cần vun đắp nền tảng sức khỏe từ bên trong, được nuôi dưỡng mỗi ngày qua từng lựa chọn sống lành mạnh.

Các đại diện nhan sắc quốc tế còn cho rằng "Healthy is the New Sexy" nên là một trong những chuẩn mực mới về vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại. Hoa hậu Olivija Spanovskis (Úc) chia sẻ: "Để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bạn cần phải cảm thấy khoẻ đẹp từ sâu bên trong. Và đó là lý do tôi tin rằng khoẻ mạnh chính là chuẩn mực quyến rũ mới". Còn Hoa hậu Asia Rose Simpson (Philippines) nhìn nhận thông điệp như một lời nhắc về việc yêu bản thân và cách để phụ nữ tỏa sáng: " Khi chúng ta học cách sống khỏe đẹp thật sự, tự tin và hài lòng với chính mình thì thế giới cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn ".

Thông điệp "Healthy is the New Sexy" được nhiều hoa hậu đón nhận và lan tỏa tích cực

Theo đó, trong vòng thi này, 111 hoa hậu đại diện cho các quốc gia của 05 châu lục cùng hoàn thiện các món ăn tốt cho sức khỏe với những nguyên liệu quen thuộc của chế độ ăn lành mạnh như cá hồi, ức gà, rau củ, trái cây và dầu ô liu Olivoilà. Điều thú vị không nằm ở việc ai nấu ngon hơn mà đằng sau mỗi món ăn còn là câu chuyện về văn hóa, lối sống và cách những người đẹp lựa chọn chăm sóc chính mình. Với Head Chef Beauty "Healthy is the New Sexy", "sexy" không chỉ được định nghĩa là vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ, mà còn là sức hút đến từ một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần tích cực và nguồn năng lượng tỏa ra từ bên trong, được nuôi dưỡng mỗi ngày qua từng lựa chọn sống lành mạnh.

Đằng sau mỗi món ăn là những câu chuyện thú vị về văn hóa và cách nuôi dưỡng vẻ đẹp mà các hoa hậu mang đến.

Đại diện Tây Ban Nha - Hoa hậu Elisabeth Reynés không giấu được niềm tự hào khi được chia sẻ về "bí quyết" tạo nên nét đẹp khỏe khoắn của phụ nữ Tây Ban Nha tại Head Chef Beauty. Với cô, chế độ dinh dưỡng Địa Trung Hải đóng vai trò là nền tảng. "Chúng tôi ăn 05 bữa một ngày với những nguyên liệu tươi sống, rau củ trái cây, sử dụng dầu ô liu hàng ngày và uống nhiều nước. Tôi muốn nhấn mạnh đến dầu ô liu, đặc biệt extra virgin vì thành phần giàu vitamin E, polyphenol có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hóa. Tây Ban Nha cũng là một trong những quốc gia có sản lượng xuất khẩu hàng đầu thế giới nên dầu ô liu được đưa vào kết hợp trong rất nhiều món ăn và được sử dụng phổ biến, thường xuyên mỗi ngày. Ví dụ như ở Mallorca quê tôi có món pa amb oli - bánh mì rưới dầu ô liu extra virgin và cà chua được sử dụng hàng ngày trong các bữa sáng, bữa trưa nhanh, cho đến bữa tối quây quần ấm cúng hoặc làm đồ ăn vặt " , người đẹp chia sẻ.

Cô cũng rất ấn tượng khi được biết Olivoilà - Nhà tài trợ Độc quyền ngành hàng Dầu Ô liu tại Miss World lần thứ 73 là thương hiệu dầu ô liu nhập khẩu nguyên chai từ Tây Ban Nha và các sản phẩm dầu ô liu của Olivoilà đang được nhiều phụ nữ Việt Nam đón nhận, sử dụng trong ăn uống và làm đẹp mỗi ngày.

Hoa hậu Elisabeth Reynés (Tây Ban Nha) chia sẻ về bí quyết khỏe đẹp của phụ nữ Tây Ban Nha và tự hào khi được biết nhiều phụ nữ Việt Nam yêu thích sử dụng dầu ô liu nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha

Như là một minh chứng, hoa hậu Bảo Ngọc - đại diện chủ nhà Việt Nam bật mí cô đã gắn bó với dầu ô liu Olivoilà từ lâu. Ban đầu nàng hậu biết đến và ấn tượng với Olivoilà bởi sự đồng điệu trong thông điệp "Đẹp hơn mỗi ngày", sau đó là sự tin tưởng vào uy tín và nguồn gốc chất lượng bởi sản phẩm được nhập khẩu nguyên chai từ Tây Ban Nha. Cô cho rằng, ai cũng đều cần có sức khoẻ. Đặc biệt với phụ nữ, sức khỏe là cội nguồn của vẻ đẹp bền vững. Ngôn ngữ thể hiện sự yêu thương tốt nhất là sự chăm sóc bản thân ngay từ trong lối sống, dinh dưỡng bằng những lựa chọn lành mạnh được duy trì mỗi ngày. Người đẹp đặc biệt yêu thích dầu ô liu extra virgin Olivoilà. Cô thường khởi động ngày mới bằng một bữa sáng lành mạnh như dùng dầu ô liu Olivoilà với món bánh mì nướng hay salad, đặc biệt là tỏi ngâm dầu ôliu - những lựa chọn vừa ngon miệng vừa phù hợp với lối sống hướng đến sự khỏe đẹp từ bên trong.

Bảo Ngọc chia sẻ về chủ đề "Healthy is the New Sexy" được truyền tải thông qua các món ăn nhận được nhiều hưởng ứng.

Hoa hậu Mỹ Mary Sickler và hoa hậu Ý Lucrezia Mangili cũng bật mí những cách riêng để làm nên công thức "Đẹp hơn mỗi ngày". Điểm chung trong công thức của các người đẹp chú trọng xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh, chọn lựa sản phẩm chất lượng đưa vào cơ thể. Hoa hậu Mỹ cho biết: "Bí quyết lớn nhất để tôi duy trì vẻ rạng rỡ khỏe khoắn chính là luôn giữ tinh thần tích cực, chú trọng nuôi dưỡng cơ thể bằng thực phẩm, nguyên liệu tốt lành, bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể". Hoa hậu Ý cũng nhắn nhủ: "Để đẹp hơn mỗi ngày, điều quan trọng không chỉ là chăm sóc vẻ ngoài, mà còn phải quan tâm đến những gì chúng ta ăn mỗi ngày". Cả hai cũng duy trì thói quen sử dụng dầu ô liu trong những bữa ăn quen thuộc, chẳng hạn như khi ăn salad hoặc trong bữa sáng mỗi ngày.

Hoa hậu Mỹ Mary Sickler và hoa hậu Ý Lucrezia Melito Mangili đồng tình rằng ưu tiên lựa chọn nguyên liệu chất lượng, lành mạnh là một yếu tố quan trọng để đẹp hơn mỗi ngày.

Với vai trò nhà tài trợ độc quyền ngành hàng Dầu Ô liu, qua phần thi Head Chef Beauty "Healthy is the New Sexy" của 111 hoa hậu đến từ các quốc gia trên thế giới, Olivoilà tiếp tục lan tỏa và khẳng định tinh thần "Healthy is the New Sexy" - vẻ đẹp bền vững đến từ cơ thể khỏe mạnh bên trong, bắt đầu từ những lựa chọn dinh dưỡng tốt và lối sống tích cực mỗi ngày. Đó cũng chính là cách Olivoilà đồng hành cùng mỗi người phụ nữ hướng đến phiên bản khỏe mạnh hơn, rạng rỡ hơn, tự tin hơn trên hành trình "Đẹp hơn mỗi ngày".

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