Nghi ngờ Huyền 2K4 bị chơi xấu, cõi mạng "quay xe" bênh vực làn da nâu từng thị phi

Từ làn da nâu thị phi, Huyền 2K4 nay được hội chị em bênh vực sau khoảnh khắc bị làm khó xử.

Gần đây, một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc vô tình của Huyền 2K4 tại một sự kiện làm đẹp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, cán mốc gần 1 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Cụ thể, trong khung hình này, Khánh Huyền diện chiếc đầm ôm sát sắc trắng tôn vinh làn da nâu bánh mật đặc trưng, một cô gái giấu mặt đã đưa cánh tay có làn da trắng áp sát vào tay cô để so sánh sự chênh lệch của hai màu da.

Trước hành động bất ngờ, phản ứng của Huyền 2K4 lập tức có sự thay đổi rõ rệt. Nụ cười rạng rỡ ban đầu nhường chỗ cho nét mặt trầm xuống, phản ánh sự ngượng ngùng và khó xử trước tình huống đường đột.

Phản ứng của Khánh Huyền 2K4 khi được so làn da nâu tại sự kiện (Nguồn: TikTok).

Dù clip không ghi lại diễn biến cuộc trò chuyện sau đó, đông đảo khán giả, đặc biệt là phái nữ, đã đồng loạt lên tiếng bênh vực người đẹp sinh năm 2004. Nhiều ý kiến cho rằng việc so sánh màu da giữa chốn đông người là thiếu tinh tế, vô tình "dìm hàng" người còn lại. Bởi màu da nâu dù là lựa chọn chủ động từ phía Khánh Huyền 2K4, song đối với quan niệm phổ thông vẫn được cho là kém sắc so với da trắng.

Người đẹp tỏ thái độ ra mặt khi đột ngột bị so màu da tương phản.

Nhiều bình luận bất bình của số đông phái nữ cho thấy sự đồng cảm đối với Huyền 2K4. Bên cạnh đó, netizen cũng dành nhiều lời khen ngợi cho visual ngày càng thăng hạng, sắc sảo của chính chủ khi quay trở lại với mái tóc dài uốn lơi quyến rũ.

Sự ủng hộ từ công chúng lần này được xem là một bước ngoặt đáng chú ý, bởi làn da nâu từng là khởi nguồn cho không ít tranh cãi xung quanh diện mạo của Huyền 2K4. Còn nhớ cũng tại một sự kiện làm đẹp diễn ra hồi giữa tháng 3/2026, đoạn clip có hơn 6 triệu lượt xem của cô nàng từng ngập tràn bình luận nhận xét khó nghe.

Đứng trước những ý kiến này, người đẹp sinh năm 2004 giữ thái độ bình thản khi khẳng định sự tự tin với sự lựa chọn cá nhân: "Mỗi người có quan điểm riêng, mọi người thích da trắng còn em thì thích da nâu thôi".

Sau nhiều tranh cãi, Huyền 2K4 vẫn trung thành với làn da nâu mà mình đã lựa chọn.

Đến Shanghai Fashion Week Thu Đông 2026, diện mạo của Huyền 2K4 trong trang phục của LSOUL tiếp tục trở thành chủ đề phân tích của cả cõi mạng. Từ màu da nâu được cho là "quá lửa" đến việc lựa chọn trang phục o ép vòng một quá đà, đi kèm những pose dáng cường điệu vô tình khiến hình ảnh của Huyền 2K4 ở giai đoạn này trở nên nặng nề, khó cảm.

Tại Shanghai Fashion Week, Huyền 2K4 tiếp tục bị phản ứng vì vấn đề ngoại hình "Tây hoá".

Từng khiến người hâm mộ tiếc nuối khi đột ngột rũ bỏ hình tượng nàng thơ trong trẻo mang bóng dáng Jang Wonyoung ở tuổi 19 để chuyển sang phong cách clean girl quyến rũ vào giữa năm 2024, Huyền 2K4 giờ đây đang tìm thấy điểm giao thoa lý tưởng cho chính mình.

Làn da trắng bẩm sinh mà người đẹp gốc Quảng Ninh đã quyết tâm tạm biệt khiến nhiều người tiếc nuối.

Không nhất thiết phải quay về hoàn toàn với hình ảnh cũ, mái tóc dài uốn lơi mềm mại đã kết hợp nhịp nhàng cùng làn da nâu hiện đại, giúp visual của nữ TikToker trở nên nữ tính, hài hòa và đằm thắm hơn hẳn. Sự tiết chế trong cách tạo hình cùng nét sắc sảo sẵn có đã giúp Huyền 2K4 lấy lại thiện cảm từ công chúng, chứng minh rằng sự thay đổi phong cách chỉ thực sự thành công khi tìm được sự cân bằng và tiết chế.

Nối tóc là một quyết định thành công của Huyền 2K4.

Lắng nghe những góp ý về trang phục và kiểu tóc, cô nàng chứng minh màu da không phải là thứ đã "phong ấn visual" của mình như nhiều người đã nhận xét.

Visual ngày càng lên hương sau khi quay lại với tóc dài của Khánh Huyền.

Ảnh, Clip: FBNV, TikTok