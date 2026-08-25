Chiếc khuyên tai trai đẹp nào cũng đeo vừa được nâng tầm lên level mới

Xu hướng khuyên tai mới đang khiến thời trang cho phái mạnh trở nên vô cùng thú vị.

Nếu vẫn nghĩ khuyên tai tròn là món phụ kiện quen thuộc của phái nữ, có lẽ bạn nên nhìn lại những sàn diễn thời trang nam mùa Xuân 2027. Từ Prada, Louis Vuitton đến Celine, những chiếc khuyên vòng tròn đủ kích thước, kiểu dáng đang xuất hiện dày đặc, trở thành điểm nhấn mới cho diện mạo nam giới.

BST xuân 2027 của Celine. (Nguồn: Celine)

BST Xuân 2027 của Louis Vuitton. (Nguồn: Louis Vuitton)

Khi đàn ông bắt đầu "điệu" hơn bằng khuyên tai

Trên sàn diễn Prada, Miuccia Prada và Raf Simons gây chú ý khi để một người mẫu đeo bên tai chiếc trang sức vốn mang hình dáng của một chiếc nhẫn: viên đá đỏ ruby cắt emerald được cố định bằng bốn chấu, nhưng thay vì nằm trên ngón tay, nó lại đung đưa trên tai của các người mẫu nam.

BST Prada Xuân 2027 nổi bật với chiếc khuyên độc đáo. (Nguồn: Prada)

Tại Louis Vuitton, Pharrell Williams cũng bắt nhịp theo cách riêng với những chiếc khuyên vòng bạc được chạm khắc tinh tế họa tiết monogram LV. Trong khi đó, Michael Rider tại Celine lại đẩy xu hướng lên một nấc mới khi phủ kín đôi tai của các chàng trai bằng những vòng tròn vàng hoặc bạc, từ thiết kế nhỏ nhắn đến những món phụ kiện lớn và đầy tính sân khấu.

Pharrell Williams bắt nhịp trên sàn diễn với những chiếc khuyên vòng bạc. (Nguồn: Louis Vuitton)

Đáng nói, Ralph Lauren cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Sự xuất hiện đồng loạt của kiểu phụ kiện này tại nhiều nhà mốt cho thấy khuyên tai vòng đang dần thoát khỏi hình ảnh một món trang sức dành riêng cho nữ giới để trở thành chi tiết tạo dấu ấn cho thời trang nam.

Ralph Lauren vẫn lịch lãm trong bộ vest chỉn chu, nhưng tạo điểm nhấn thú vị với chiếc khuyên tai bạc cá tính.

Đây không đơn thuần là một khoảnh khắc ngẫu hứng trên sàn diễn. Vogue cũng xếp những món phụ kiện nhỏ nhưng tạo hiệu ứng lớn vào nhóm điểm nhấn đáng chú ý của mùa Xuân 2027.

Một chút "điệu", một chút nổi loạn

Điều thú vị nằm ở chỗ khuyên vòng vốn chẳng phải món đồ mới. Đây là kiểu phụ kiện đã xuất hiện qua nhiều thời kỳ, nhưng khi được đặt vào tủ đồ nam giới hiện đại, nó lại tạo ra một cảm giác khá khác biệt.

Julian Louie, nhà thiết kế của Aubero, cho rằng khuyên vòng vừa mang tính cổ điển, vừa có những liên tưởng lãng mạn. Với anh, món phụ kiện này lập tức gợi lên cá tính và thái độ của người đeo.

Mẫu khuyên tai của nhà mốt Aubero. (Nguồn: Aubero)

Quan trọng hơn, khuyên vòng không có một vị trí quá rõ ràng trong quan niệm truyền thống về tủ đồ nam. Chính vì vậy, khi xuất hiện bên cạnh blazer, sơ mi, quần may đo hay những bộ đồ mang tinh thần preppy, nó tạo ra một sự đối lập thú vị: vẫn chỉn chu nhưng không quá an toàn.

Đây cũng chính là tinh thần đang lan rộng trong thời trang nam. Thay vì chỉ tập trung vào quần áo, các chàng trai ngày càng quan tâm đến những chi tiết nhỏ như túi, vòng cổ, ghim cài, giày hay trang sức để tạo dấu ấn cá nhân. Mùa Xuân 2027 đặc biệt chứng kiến sự lên ngôi của những phụ kiện có khả năng biến một bộ trang phục cơ bản trở nên thú vị hơn.

Thay vì chỉ tập trung vào quần áo, các chàng trai ngày càng quan tâm đến những chi tiết nhỏ như khuyên tai. (Nguồn: Instagram)

Từ sàn diễn đến đời thường

Điểm khiến khuyên vòng có khả năng trở thành xu hướng đáng chú ý không chỉ nằm ở vẻ ngoài bắt mắt mà còn ở tính ứng dụng.

Một đôi khuyên bạc nhỏ có thể kết hợp với áo phông và jeans cho vẻ ngoài trẻ trung. Khuyên vàng bản lớn lại đủ sức tạo điểm nhấn khi đi cùng sơ mi hoặc blazer. Với những người thích phong cách nổi loạn, việc đeo nhiều vòng trên cùng một bên tai thậm chí còn tạo nên hiệu ứng layering khá bắt mắt.

Một đôi khuyên có thể khiến outfit càng thêm nổi bật, có điểm nhấn. (Nguồn: Instagram)

Đặc biệt, món phụ kiện này có thể trở thành một dạng "chữ ký" cá nhân. Trong khi trang phục thay đổi mỗi ngày, một đôi khuyên tai quen thuộc vẫn có thể xuất hiện xuyên suốt, giúp người mặc duy trì dấu ấn riêng.

Đây cũng là lý do xu hướng khuyên vòng phù hợp với một thời điểm mà thời trang nam đang ngày càng cởi mở hơn. Những ranh giới cứng nhắc về việc đàn ông "nên" hay "không nên" đeo gì đang dần được phá bỏ. Các nhà thiết kế cũng chủ động đưa thêm những chi tiết vốn từng được xem là nữ tính vào trang phục nam theo cách tự nhiên và dễ ứng dụng hơn.