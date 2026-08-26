Á hậu Ngọc Thảo thông báo khẩn cảnh báo lừa đảo

Người đẹp phát cảnh báo khẩn về hành vi mạo danh stylist của một người đàn ông.

Tối 25/8, Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo phát thông báo chính thức trên trang cá nhân, cảnh báo về hành vi lừa đảo của một cá nhân mạo danh ê-kíp nghệ sĩ. Bài viết nhằm thông tin rộng rãi đến các thương hiệu thời trang, đối tác và công chúng về việc người đàn ông tên H.A.T liên tục sử dụng danh nghĩa stylist, trợ lý hoặc quản lý làm việc cùng Ngọc Thảo để liên hệ mượn sản phẩm.

Sự việc chỉ được phát giác khi đại diện của một local brand áo dài không thể liên lạc được với ông H.A.T sau thời hạn trả đồ, buộc phải tìm đến phía quản lý chính thức của Ngọc Thảo để xác minh thông tin.

Đứng trước sự việc ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín cá nhân, Á hậu Ngọc Thảo khẳng định cô chưa từng hợp tác với ông H.A.T trong bất kỳ dự án nào, đồng thời phủ nhận toàn bộ liên quan đối với những giao dịch và thỏa thuận mượn đồ được thực hiện dưới danh nghĩa của mình.

Chi tiết thông báo từ Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo:

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO - THÔNG BÁO CHÍNH THỨC Ngọc Thảo xin phép thông tin đến các brand, đối tác và mọi người về việc ông H.A.T tiếp tục sử dụng danh nghĩa là stylist làm việc cùng mình và một số người khác để liên hệ, mượn sản phẩm từ brand. Sau khi không thể liên hệ với ông T, phía brand đã tìm đến mình để xác minh thông tin. Mình xin khẳng định rõ: mình CHƯA TỪNG làm việc hay hợp tác với ông H.A.T trong bất kỳ dự án nào, và hoàn toàn KHÔNG liên quan đến những giao dịch được thực hiện dưới danh nghĩa của mình. Mình chia sẻ thông tin này để làm rõ sự việc, tránh những hiểu lầm không đáng có và hạn chế phát sinh thêm các trường hợp tương tự. Hiện tại, mình chỉ làm việc thông qua các contact được công khai trên những trang social chính thức. Mọi hoạt động, liên hệ hoặc giao dịch do ông H.A.T tự thực hiện dưới danh nghĩa “trợ lý, stylist, quản lý hoặc bất kỳ vai trò nào khác của Ngọc Thảo” đều không thuộc phạm vi công việc của mình Mong các brand, đối tác và mọi người lưu ý thông tin trên. Xin cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và đồng hành.

Thông báo khẩn của Á hậu Ngọc Thảo về việc một cá nhân mạo danh stylist.

Để làm rõ vụ việc, người đẹp đăng kèm các ảnh chụp màn hình tin nhắn trao đổi giữa thương hiệu và đại diện của mình. Trong đó, phía nhãn hàng phản ánh việc ông H.A.T lấy danh nghĩa mượn đồ cho dự án của Ngọc Thảo nhưng quá hạn nhiều lần vẫn chưa hoàn trả và rơi vào tình trạng mất liên lạc.

Ngọc Thảo cho biết việc công khai thông tin này nhằm mục đích làm rõ sự việc, hạn chế tối đa các trường hợp hiểu lầm không đáng có cũng như ngăn chặn các thiệt hại phát sinh cho các nhãn hàng/đối tác.

Á hậu sinh năm 2000 nhấn mạnh mọi hoạt động liên hệ công việc hiện tại chỉ được thực hiện thông qua các đầu mối liên lạc chính thức đăng tải công khai trên các nền tảng mạng xã hội của mình. Các giao dịch do cá nhân H.A.T tự thực hiện dưới bất kỳ vai trò nào đều nằm ngoài phạm vi công việc của nàng Á hậu.

Người đẹp chỉ phát hiện khi một nhãn hàng bị lừa tìm đến quản lý của cô để xác minh.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo sinh năm 2000 tại TP.HCM, từng xuất sắc đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp sở hữu gương mặt sắc nét đậm chất Á Đông cùng vóc dáng gợi cảm với chiều cao 1m74, đôi chân dài 1m11 ấn tượng và số đo ba vòng 81-61-95 cm. Thời điểm tranh tài, cô từng gây nhiều tiếc nuối khi bỏ lỡ vương miện cao nhất nhờ nhan sắc sắc sảo và cuốn hút hàng đầu Top 3.

Sau cuộc thi, Ngọc Thảo nhanh chóng ghi dấu ấn với hình ảnh ngày càng trưởng thành cùng sắc vóc thăng hạng rõ rệt. Không chỉ hoàn thành tốt các hoạt động trong nhiệm kỳ, cô còn khẳng định bản lĩnh khi trở thành chân dài đắt giá trên các sàn diễn thời trang và là gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện giải trí lớn.

Nhan sắc hiện tại của nàng hậu.

Ảnh: Chụp màn hình, FBNV