Một NSND mong Angela Phương Trinh trở lại làm "bánh bèo"

NSND Mỹ Uyên thừa nhận mong muốn Angela Phương Trinh trở lại vẻ dịu dàng, giữa lúc nữ diễn viên đang gắn bó cùng phong cách mới.

Xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim quy tụ đông đảo giới nghệ sĩ vào tối 25/8, NSND Mỹ Uyên lần đầu chia sẻ quan điểm khi nhận được câu hỏi về Angela Phương Trinh - người đàn em từng gắn bó với cô qua một số dự án điện ảnh.

Theo NS Mỹ Uyên, mối quan hệ giữa cả hai vốn khá khắng khít ngoài đời, sao nữ 9X vẫn trìu mến gọi cô là "mẹ Uyên". Dù vậy, ban đầu khi đứng trước màn lột xác khác lạ của Angela Phương Trinh, nữ nghệ sĩ gạo cội thừa nhận bản thân từng không khỏi ngỡ ngàng.

Không can thiệp hay vội vàng nhận xét, NSND Mỹ Uyên chọn cách tôn trọng thế giới riêng và định hướng cá nhân của đàn em. Tuy nhiên, cô cũng không giấu được mong mỏi được nhìn thấy một Angela Phương Trinh dịu dàng, nữ tính trở lại trong tương lai gần.

NSND Mỹ Uyên chia sẻ suy nghĩ về hình tượng nam tính của Angela Phương Trinh (Clip: TikTok).

"Tôi cũng ngạc nhiên khi Trinh chọn phong cách như vậy. Ban đầu có đôi lần tôi cũng muốn hỏi Trinh nhưng rất ngại. Cả hai cũng thường xuyên chat với nhau nhiều thứ, Trinh gọi tôi là mẹ Uyên nhưng đó là chuyện cá nhân của Trinh, có lẽ Trinh chọn phong cách như vậy cũng có lý do hoặc cũng là vì ý thích. Nhưng về phía mình, tôi vẫn muốn Trinh quay lại hình ảnh nữ tính, 'bánh bèo', mái tóc dài đáng yêu. Hy vọng thời gian gần Trinh sẽ quay lại, và chắc chắn fan cũng sẽ yêu quý Trinh ở mái tóc dài."

Angela Phương Trinh ở thời điểm hiện tại.

Tâm sự từ người tiền bối không chỉ dừng lại ở sự quan tâm cá nhân, mà còn nói hộ tiếng lòng của một nhóm khán giả, những người vẫn luôn dành tình cảm cho một Angela Phương Trinh ngọt ngào, mềm mại chuẩn mỹ nhân.

Trước khi gây ấn tượng với diện mạo cá tính hiện tại, Angela Phương Trinh từng là một trong những gương mặt tạo nên dấu ấn thời trang thảm đỏ đậm nét bậc nhất giải trí Việt. Bước ra khỏi hình ảnh diễn viên nhí lanh lợi của những năm 2000, người đẹp sinh năm 1995 trưởng thành và chuyển mình mạnh mẽ sang phong cách quyến rũ với sự đầu tư vô cùng bài bản cho mỗi lần xuất hiện.

Nét đáng yêu, lanh lợi thời thơ ấu từng giúp "bà mẹ nhí" chiếm trọn tình cảm của khán giả màn ảnh nhỏ.

Hình ảnh "ngọc nữ" thế hệ mới dịu dàng, dáng vẻ mà nhiều khán giả và đồng nghiệp yêu thích ở Angela Phương Trinh.

Vẻ đẹp kiều diễm, xen lẫn quyến rũ từng là một trong những dấu ấn thương hiệu tạo nên sức hút riêng cho nữ diễn viên.

Đỉnh cao trong hành trình thời trang của cựu sao nhí phải kể đến hai khoảnh khắc tỏa sáng tại Liên hoan phim Cannes 2016 trong trang phục của nhà thiết kế Công Trí. Trong chuỗi sự kiện năm đó, hãng tin Reuters đã chọn hình ảnh của Angela Phương Trinh vào danh sách những khoảnh khắc thời trang bắt mắt nhất kỳ Liên hoan phim. Tầm ảnh hưởng này cũng mở ra cơ hội hợp tác đắt giá khi nữ diễn viên đồng hành cùng Dolce & Gabbana trong chiến dịch quảng cáo chính thức tại Cannes, một cột mốc danh giá dành cho đại diện Việt Nam.

Thời trang thảm đỏ rực rỡ tại Cannes 2016 giúp Angela Phương Trinh ghi dấu ấn đậm nét với truyền thông quốc tế.

Sau giai đoạn tạm lui về hậu trường để tập trung kinh doanh và duy trì lối sống ăn chay trường, Angela Phương Trinh bắt đầu bước vào hành trình rèn luyện thể chất nghiêm ngặt. Việc kiên trì với chế độ tập luyện kháng lực cường độ cao cùng kỷ luật dinh dưỡng khắt khe đã giúp người đẹp sở hữu phom dáng săn chắc cùng cơ bắp rắn rỏi đầy ấn tượng.

2025 được xem là hành trình phá sạch tính nữ của Angela Phương Trinh. Nữ diễn viên tạo nên bước ngoặt khi thử sức với phong cách phi giới tính táo bạo. Từ mái tóc tém cá tính, streetstyle bụi bặm. Sự lột xác này từng mang lại sự tò mò xen lẫn tranh cãi khi nữ diễn viên bị cho là "chiêu trò" thu hút sự chú ý.

Quyết định cắt bỏ mái tóc dài thướt tha, chính thức mở ra giai đoạn lột xác phong cách đầy táo bạo của nữ diễn viên.

Bước sang năm 2026, Angela Phương Trinh chính thức chia tay mái tóc dài từng được cô cất kỹ dưới những mái tóc giả để đến với kiểu đầu Ivy League gọn gàng, cạo sát hai bên đầu. Có lẽ sau khoảng thời gian đầu liên tục tạo hiệu ứng để giới thiệu hình tượng mới, Angela Phương Trinh đã bước vào giai đoạn chung sống yên bình, hòa hợp với tính nam mà cô đã lựa chọn.

Đường nét thanh tú nguyên vẹn của Angela Phương Trinh được nhận xét "đẹp trai".

Ảnh: FBNV, Internet