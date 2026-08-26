Thành quả này không đến từ một phương pháp giảm cân cấp tốc mà là kết quả của hơn 10 năm duy trì thói quen vận động và ăn uống có kiểm soát.

Loạt ảnh nghỉ dưỡng tại Maldives mới đây của Tần Lam nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong bộ đồ bơi liền thân màu nâu, kết hợp khăn ren trắng và kính râm đồng điệu, nữ diễn viên khoe đôi chân dài cùng đường cong cân đối bên hồ bơi vô cực.

Theo truyền thông Trung Quốc, Tần Lam cao khoảng 1,65 m, cân nặng thường dao động quanh mức 45 kg và duy trì vòng eo khoảng 58 cm trong nhiều năm. Bên cạnh vóc dáng chữ S, cô còn được khen nhờ làn da sáng, cánh tay thon nhưng không gầy guộc và tổng thể cơ thể có độ săn chắc.

Bắt đầu nghiêm túc giữ dáng sau tuổi 35

Tần Lam từng chia sẻ rằng trước tuổi 35, cô chưa thực sự quan tâm đến việc tập luyện. Nữ diễn viên thích đồ ngọt và từng cho rằng chỉ cần ăn ít hơn một chút là có thể kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, khi bước qua tuổi 35, cô nhận thấy cơ thể bắt đầu thay đổi. Tốc độ trao đổi chất không còn như trước, phần eo dễ tích mỡ và những chiếc quần cũ dần trở nên chật hơn. Nhận ra việc dựa vào cơ địa sẽ không còn hiệu quả lâu dài, Tần Lam quyết định biến vận động thành một phần cố định trong sinh hoạt.

Nếu lịch trình cho phép, cô thức dậy vào khoảng 6h30 và dành 20 phút thực hiện chuỗi động tác chào mặt trời. Sau đó, cô tập Pilates trong khoảng 45 phút. Buổi chiều thường dành cho các bài tập sức mạnh, còn yoga được thực hiện vào buổi tối nhằm kéo giãn cơ thể và giảm căng thẳng.

Ngay cả trong những ngày quay phim bận rộn, nữ diễn viên vẫn cố gắng tìm cách vận động. Cô thường mang theo thảm yoga đến phim trường, tranh thủ lúc nghỉ giữa các cảnh để plank hoặc tập một vài động tác đơn giản. Với Tần Lam, việc tập ít nhưng đều đặn vẫn tốt hơn chờ đến khi có thật nhiều thời gian mới bắt đầu.

Không đặt mục tiêu gầy hơn bằng mọi giá

Khác với quan niệm càng nhẹ cân càng đẹp, Tần Lam chú trọng độ săn chắc và tỷ lệ cơ thể. Cô không chạy đường dài mà thường lựa chọn leo đồi, Pilates, yoga và tập tạ với cường độ phù hợp.

Khi tập sức mạnh, nữ diễn viên ưu tiên mức tạ vừa phải, thực hiện động tác có kiểm soát để tạo đường nét cho cánh tay, vai, lưng và vòng eo. Mục tiêu của cô không phải phát triển cơ bắp quá lớn mà là duy trì lượng cơ cần thiết, giúp vóc dáng trông gọn gàng và cơ thể khỏe khoắn hơn theo tuổi tác.

Pilates cũng đóng vai trò quan trọng trong lịch trình giữ dáng. Tần Lam duy trì ít nhất ba buổi mỗi tuần, kết hợp thêm yoga để cải thiện độ linh hoạt và tập tạ nhằm hạn chế tình trạng mất cơ. Việc luân phiên nhiều hình thức vận động giúp cô tránh nhàm chán, đồng thời tác động lên cơ thể theo những cách khác nhau.

Ăn đủ nhưng dừng trước khi quá no

Bên cạnh vận động, Tần Lam kiểm soát khẩu phần tương đối nghiêm túc. Tuy nhiên, cô không chọn cách bỏ bữa hoặc nhịn đói kéo dài. Nguyên tắc được nữ diễn viên áp dụng là chia nhỏ bữa ăn và chỉ ăn đến khoảng 70% mức no.

Bữa sáng thường có nguồn tinh bột phù hợp để cung cấp năng lượng. Vào bữa trưa, cô bổ sung protein từ thịt gà, cá hồi cùng các thực phẩm ít chế biến. Bữa tối được giữ nhẹ nhàng hơn để tránh nạp quá nhiều năng lượng trước giờ nghỉ ngơi.

Để không ăn uống theo cảm tính, Tần Lam chuẩn bị thực phẩm từ trước. Chẳng hạn, ức gà được chia thành từng phần khoảng 50 g rồi bảo quản trong tủ lạnh. Khi cần dùng, cô chỉ lấy đúng lượng đã định sẵn. Cách làm đơn giản này giúp việc kiểm soát khẩu phần trở nên thuận tiện ngay cả trong những ngày bận rộn.

Nữ diễn viên cũng hạn chế trà sữa, bánh kẹo, món chiên rán và đồ ăn khuya. Cô cho biết đã ngừng uống trà sữa khoảng ba năm và duy trì thói quen uống nước ấm quanh năm.