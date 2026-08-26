Hwasa: Từ “nạn nhân” của body shaming đến biểu tượng gợi cảm khiến người Hàn phải nhìn lại

Từ visual đến phong cách thời trang, hình ảnh của ngôi sao này ngày càng thăng hạng trong mắt công chúng.

Hwasa là một trong những nữ nghệ sĩ solo sở hữu cá tính riêng nổi bật của Kpop. Không chỉ chinh phục công chúng bằng âm nhạc, giọng hát đặc trưng và khả năng trình diễn đầy năng lượng, nữ ca sĩ còn đang từng bước chuyển hướng hình ảnh theo đúng tinh thần phóng khoáng đầy cuốn hút.

Hwasa ở hiện tại có đủ sự cá tính và gợi cảm, được tiết chế vừa đủ để không tạo cảm giác gượng ép hay phô trương. Thành viên MAMAMOO có thể diện những thiết kế táo bạo, khoe đường cong hoặc lựa chọn những món đồ mang đậm tinh thần nổi loạn, song tất cả đều được cân bằng bằng thần thái tự tin và cách làm chủ cơ thể. Sự tự nhiên ấy giúp Hwasa biến những hình ảnh sexy thành một phần bản sắc, thay vì những hình ảnh gây tranh cãi trong quá khứ.

Từng bị miệt thị ngoại hình với visual "lệch chuẩn" Hàn

Hành trình hoạt động của Hwasa từng không ít lần đi kèm những ý kiến trái chiều về ngoại hình. Trong một Kpop vốn ưa chuộng những gương mặt nhỏ nhắn, đường nét mềm mại cùng vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo, nữ idol lại sở hữu diện mạo hoàn toàn khác biệt. Ngôi sao sinh năm 1995 không mang nét đẹp "long lanh" theo khuôn mẫu quen thuộc mà sở hữu gương mặt cá tính, đường nét sắc. Thậm chí, làn da nâu cũng từng là 1 điểm trừ khiến visual của Hwasa không hợp thị hiếu công chúng. Cô cũng không ngại phá cách với những layout makeup khó nhằn, khiến làn da như hạ thêm vài tông trước ống kính truyền thông Hàn.

Hwasa sở hữu vẻ đẹp "lệch chuẩn" so với mặt bằng chung các idol Kpop.

Không chỉ visual, vóc dáng của Hwasa cũng từng nhiều lần trở thành chủ đề gây tranh luận. Khác với hình mẫu mảnh mai, thanh thoát vốn khá phổ biến trong Kpop, nữ ca sĩ sở hữu thân hình đầy đặn, đặc biệt phần hông và đùi có độ cong rõ rệt. Điều này từng khiến cô nhận về không ít nhận xét trái chiều, nhất là khi diện những thiết kế ôm sát cơ thể hoặc bodysuit khai thác triệt để đường cong. Bên cạnh bộ phận cho rằng Hwasa đại diện cho vẻ đẹp sexy, khỏe khoắn thì đôi lúc, những bộ cánh táo bạo cũng khiến cô nhận chỉ trích vì phản cảm, gợi cảm quá đà.

Vóc dáng đầy đặn, khỏe khoắn của Hwasa cũng khác biệt hóàn toàn so với mặt bằng chung các idol Kpop.

Lột xác nhờ giảm cân, phong cách Âu Mỹ giúp nâng cấp hình tượng

Để chuẩn bị cho màn trở lại với Good Goodbye, Hwasa đã giảm cân xuống mức khoảng 45kg. Màn thay đổi vóc dáng đã khiến ngoại hình nữ ca sĩ thay đổi, trông gọn gàng và thanh mảnh hơn. Gương mặt vốn sắc sảo nay càng trở nên thon gọn, đường nét nổi bật, giúp tổng thể nhan sắc của Hwasa được nhận xét là thăng hạng rõ rệt. Đáng chú ý, dù giảm cân, cô không đánh mất hoàn toàn những đường cong vốn là nét đặc trưng của vóc dáng. Phần eo gọn hơn trong khi hông và vòng ba vẫn giữ được độ cong, tạo nên hình thể vừa mảnh mai vừa quyến rũ. Không theo kiểu gầy gò thiếu sức sống, diện mạo hiện tại của Hwasa được nhiều người nhận xét là "gầy khỏe, gầy đẹp" giúp cô thêm phẩn nổi bật mỗi khi xuất hiện.

Hwasa được cho là giảm gần 10kg để trở lại với ca khúc mới.

Ngoài việc thay đổi vóc dáng, Hwasa cũng có sự tiết chế rõ rệt trong phong cách làm đẹp. Nữ ca sĩ không còn thường xuyên lựa chọn những layout makeup đậm, sắc nét và có phần nặng nề như trước, thay vào đó là lối trang điểm theo tinh thần clean girl, tập trung vào làn da khỏe, lớp nền mỏng nhẹ cùng đường nét được nhấn nhá vừa phải. Đặc biệt, sắc da nâu khỏe khoắn được giữ lại càng giúp diện mạo của thành viên MAMAMOO trở nên nổi bật. Khi kết hợp với mái tóc và trang phục hiện đại, nữ ca sĩ mang đến vẻ đẹp đậm chất Âu Mỹ, phóng khoáng, quyến rũ nhưng vẫn tự nhiên.

Phong cách trang điểm rất nhẹ nhàng, clean girl của Hwasa.

Vào tháng 7 vừa qua, Hwasa cũng viral cõi mạng với stage Good Goodbye tại PSY Summer Swag 2026. Nữ ca sĩ đem đến 1 hình ảnh phóng khoáng, quyến rũ và trẻ trung khi diện áo 2 dâ với 1 chiếc midi skirt kẻ, khoe khéo vòng 1 lấp ló gợi cảm một cách đầy tinh tế. Việc lựa chọn đi chân đất cũng mang đến hình ảnh 1 nghệ sĩ tự do, năng lượng và rạng rỡ rất US-UK.

Tạo hình tươ tắn, tràn đầy năng lượng gây sốt của Hwasa.

Street style đời thường của Hwasa thời gian gần đây cũng nhận được nhiều lời khen khi nữ ca sĩ ngày càng khai thác rõ tinh thần casual chic – đơn giản nhưng vẫn có điểm nhấn và đầy khí chất. Thay vì lên đồ quá cầu kỳ, cô ưu tiên những món đồ cơ bản như tank top, tube top, quần jeans, midi skirt, sau đó tạo dấu ấn bằng cách phối layer và lựa chọn phụ kiện phù hợp.

Những outfit này đặc biệt tôn vóc dáng thanh mảnh nhưng vẫn đầy đường cong của Hwasa, đồng thời giúp cô thoải mái khoe cá tính một cách tự nhiên và tinh tế. Tông màu trung tính, phom dáng hiện đại cùng cách phối đồ phóng khoáng càng làm nổi bật làn da nâu khỏe khoắn và đường nét sắc sảo. Tổng thể mang đậm tinh thần Âu Mỹ, sexy vừa đủ nhưng vẫn rất đời thường và cuốn hút.

Gout thời trang đơn giản mà đẹp mắt, có gu của Hwasa.

Ảnh: Instagram.