Ngu Thư Hân hở hang thế này khi đi làm có ổn không?

Nhiều người cho rằng phong cách thời trang của Ngu Thư Hân ngày càng phản cảm.

Ngu Thư Hân vốn nổi tiếng là mỹ nhân có gu thời trang bắt mắt mỗi khi đi làm, thường xuyên biến phim trường thành "sàn diễn" với những outfit đa dạng phong cách. Tuy nhiên, thời gian gần đây, style đi làm của nữ diễn viên sinh năm 1995 lại gây ra không ít tranh luận khi nhiều người cho rằng cô đang có xu hướng diện đồ táo bạo hơn, đặc biệt là những thiết kế để lộ khá nhiều da thịt.

Outfit mới nhất của Ngu Thư Hân thậm chí còn leo thẳng hot search, kéo theo phản ứng chia thành hai luồng rõ rệt. Một bên dành lời khen cho visual nổi bật và thần thái slay của nữ diễn viên, trong khi đó, nhiều người lại cho rằng bộ đồ có phần quá gợi cảm vì dù gì đây vẫn là trang phục đi làm.

Hình ảnh đi làm mới đây của Ngu Thư Hân lên hot search.

Ngu Thư Hân gây chú ý với set đồ mang đậm tinh thần cá tính, pha chút quyến rũ khi diện halter top họa tiết đen – đỏ ôm sát cơ thể. Thiết kế giúp nữ diễn viên trọn bờ vai thanh mảnh và phần lưng trần phía sau, tạo cảm giác sexy và táo bạo. Làn da trắng mịn cùng vóc dáng mảnh mai, thon gọn càng khiến khoảng hở body thu hút mọi ánh nhìn.

Ngôi sao sinh năm 1995 phối cùng quần da đen ống suông và boots cao gót giúp tổng thể thêm phần phá cách, cá tính. Loạt phụ kiện như dây chuyền mắt xích, kính râm được nữ diễn viên sử dụng để nhấn nhá thêm cho outfit. Người đẹp lựa chọn kiểu tóc buộc thấp gọn gàng với chiếc scrunchies đồng màu để matching với tổng thể.

Làn da trắng mịn của Ngu Thư Hân.

Nữ diễn viên khoe lưng trần gợi cảm trước ống kính.

Netizen tranh cãi với outfit đi làm của Ngu Thư Hân.

Đây cũng không phải lần đầu Ngu Thư Hân gây tranh cãi vì phong cách thời trang đời thường táo bạo. Trước đó, nữ diễn viên từng nhiều lần khiến mạng xã hội xôn xao với những outfit theo đuổi hình ảnh gợi cảm, trong đó có không ít thiết kế để lộ bra hoặc khoe khoảng da thịt khá lớn.

Đáng chú ý, cô còn từng thử sức với kiểu quần tụt, để lộ phần cạp nội y đầy phóng khoáng, nổi loạn. Nếu người hâm mộ dành lời khen cho sự tự tin, cá tính thời trang và khả năng biến hóa hình ảnh của nữ diễn viên, một bộ phận netizen lại cho rằng những lựa chọn này khá phản cảm, thậm chí có phần lố lăng. Nhiều ý kiến nhận xét phong cách trên chưa thực sự phù hợp với hình ảnh một diễn viên thường thấy ở Cbiz.

Loạt trang phục táo bạo, khoe nội y gần đây của Ngu Thư Hân trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Một outfit khác cũng từng gây bùng nổ tranh cãi của Ngu Thư Hân vì "thiếu vải".

Ngu Thư Hân từng nhiều lần viral với loạt style xứng đáng trở thành "sách mẫu" cho nhiều bản trẻ. "Phụ nhị đại" Cbiz đặc biệt khai thác tốt những bản phối mang gam màu tối, từ đen, nâu đến xám, tạo nên hình ảnh sang chảnh, thời thượng nhưng vẫn có nét riêng. Những outfit này thường tôn lên vóc dáng mảnh mai, đồng thời giúp visual của Ngu Thư Hân thêm phần khí chất và cuốn hút.

Thời gian gần đây, phong cách của nữ diễn viên đang dần mất điểm vì chuyển hướng sang những set đồ phá cách, màu mè và táo bạo hơn. Thay vì tập trung vào phom dáng và sự tinh tế, nhiều outfit lại chú trọng khoe body, để lộ da thịt hoặc tạo hiệu ứng thị giác khá mạnh. Sự thay đổi này khiến gout ăn mặc của Ngu Thư Hân trở thành chủ đề gây tranh luận theo chiều hướng không tích cực.

Ngu Thư Hân từng gây ấn tượng khi biến phim trường thành sàn diễn.

Ảnh: Instagram.