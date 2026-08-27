Búp bê Trung lộ mặt mộc 100%, lên truyền hình cũng không cần makeup

Mỹ nhân này vừa ngủ dậy cũng đã quá đẹp!

Được là một trong những mỹ nhân Cbiz thế hệ mới nổi bật nhất hiện nay, Điền Hi Vi gây ấn tượng vớ visual ngọt ngào cùng gương mặt nhỏ nhắn, đường nét mềm mại, đôi mắt to tròn và sống mũi thanh thoát. Sự đối lập giữa gương mặt trẻ trung, đáng yêu và body quyến rũ cũng giúp nữ diễn viên luôn gây ấn tượng mỗi khi xuất hiện.

Thế nhưng mới đây, Điền Hi Vi lại bất ngờ lên hot search vì một lý do chẳng hề liên quan đến những màn lên đồ lộng lẫy hay tạo hình chỉn chu tại sự kiện. Minh tinh Cbiz viral cõi mạng với gương mặt vừa ngủ dậy, không makeup cùng góc máy siêu cận mặt. Dù vậy, vẻ đẹp tự nhiên của nữ diễn viên vẫn hoàn toàn chinh phục công chúng, xứng danh "búp bê Cbiz".

Điền Hi Vi gây sốt khi đăng ảnh mặt mộc vừa rửa mặt lên MXH.

Mặt mộc của Điền Hi Vi khiến nhiều người phải bất ngờ vì làn da nhìn thật sự quá đẹp: sáng, mịn, căng bóng và gần như không thấy khuyết điểm. Dù là mới ngủ dậy - mặt mộc 100%, các đường nét trên gương mặt nữ diễn viên vẫn rất rõ ràng và hài hòa, gần như không thay đổi so với khi makeup. Qua bức hình với góc khá cận, làn da của Điền Hi Vi vẫn trắng hồng, mướt mịn và rạng rỡ.

Đặc biệt, đôi mắt to tròn, long lanh cùng đường nét mềm mại khiến mỹ nhan sinh năm 1997 trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Khi không son phấn, vẻ ngoài của nữ diễn viên lại càng mang cảm giác trong trẻo, nhẹ nhàng, giống một nữ sinh bước ra từ thanh xuân vườn trường hơn là một diễn viên đã trưởng thành. Nét đẹp tự nhiên, tươi tắn này khiến cô có một "gương mặt không tuổi", chinh phục công chúng ngay cả khi để mặt mộc.

Gương mặt mộc 100% không tì vết của Điền Hi Vi.

Đây không phải lần đầu tiên mặt mộc của Điền Hi Vi trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Trước đó, nữ diễn viên từng khiến nhiều người trầm trồ khi tự tin để lộ gương mặt hoàn toàn tự nhiên trên sóng truyền hình - điều mà không phải mỹ nhân Hoa ngữ nào cũng dám làm.

Không makeup cầu kỳ, không lớp nền che phủ hay những bước trang điểm giúp định hình đường nét, Điền Hi Vi thậm chí còn chẳng cần kẻ chân mày nhưng visual vẫn vô cùng nổi bật. Đôi mắt to tròn, đường nét gương mặt hài hòa cùng làn da sáng khiến diện mạo của nữ diễn viên trông vừa tươi tắn vừa trẻ trung, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa, liên tục dành lời khen cho nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1997.

Điền Hi Vi khiến người xem xuýt xoa khi để mặt mộc 100% trên sóng truyền hình.

Ngay từ thời điểm mới bước chân vào làng giải trí, Điền Hi Vi đã gây ấn tượng với loạt ảnh mặt mộc hoàn hảo. Những hình ảnh này cũng phần nào chứng minh vẻ đẹp của mỹ nhân sinh năm 1997 hoàn toàn tự nhiên. Qua nhiều năm hoạt động, cô thậm chí còn được người hâm mộ ưu ái xếp vào nhóm những mỹ nhân sở hữu mặt mộc ấn tượng nhất Cbiz.

Mặt mộc vô cùng xuất sắc của Điền Hi Vi.

Ảnh: Weibo.