Nhan sắc bạn gái tiền vệ Đỗ Hoàng Hên

Chia sẻ về cột mốc này, cô nhắc lại những tháng ngày Hoàng Hên phải chờ đợi, không thể thi đấu, đối diện với nhiều lo lắng nhưng vẫn giữ niềm tin được trở lại sân cỏ. “Giờ đây anh ấy đã có hộ chiếu Việt Nam, sự công nhận mà một số cầu thủ phải mất đến 5 năm mới đạt được. Đó là những tháng ngày chờ đợi, không thể thi đấu với trái tim nặng trĩu, đầy lo lắng nhưng vẫn rất nhiều niềm tin. Những ngày dài đằng đẵng đã được đền đáp. Anh ấy được làm điều mình thích nhất là chơi bóng đá”, cô viết.