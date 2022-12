Quy trình buổi sáng dưỡng da căng mọng suốt cả ngày

Mùa đông là khoảng thời gian đầy thử thách đối với làn da. Không khí hanh khô có thể dẫn tới tình trạng da bóng tróc, mẩn ngứa và kích ứng. Bởi vậy mà ngoài các bước skincare buổi tối, chị em nên đặt thêm nhiều tâm sức vào quy trình chăm da buổi sáng, để làn da luôn khỏe đẹp.

Theo bác sĩ Joshua Zeichner tại New York: "Hãy coi quy trình chăm sóc da buổi sáng là khoảng thời gian để bạn bảo vệ da, và ngăn chặn những tổn thương". Bên cạnh đó, nếu thực hiện quy trình buổi sáng với 6 bước sau đây, bạn có thể duy trì được làn da căng mọng suốt cả ngày.

Rửa mặt bằng sản phẩm dịu nhẹ

Bác sĩ Joshua Zeichner bắt đầu quy trình chăm sóc da buổi sáng với loại sữa rửa mặt dịu nhẹ. Bác sĩ Claire Chang tại New York cũng có thói quen tương tự. Nữ bác sĩ cho biết: "Tôi ưu tiên các loại sữa rửa mặt có công thức nhẹ nhàng, hơn là sản phẩm tẩy rửa mạnh hoặc chứa hạt tẩy da chết. Bởi lẽ, sản phẩm làm sạch khắc nghiệt sẽ gây kích ứng và khiến da khô hơn, đặc biệt là trong mùa đông".

Các loại sữa rửa mặt dịu dàng với làn da là lựa chọn lý tưởng, để bảo toàn độ ẩm, giúp da luôn ẩm mọng. Bên cạnh đó, về lâu dài, việc tin dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ sẽ giúp làn da thêm khỏe khoắn và trẻ lâu hơn.

Dùng serum chứa chất chống oxy hóa

Bước chăm sóc da tiếp theo là bôi serum chứa chất chống oxy hóa, các bác sĩ cũng không bỏ qua thao tác này. Bác sĩ Claire Chang chọn serum vitamin C để bảo vệ làn da khỏi những tác nhân gây hại từ môi trường, và các gốc tự do. Ngoài ra, serum vitamin C còn có khả năng xóa mờ nốt thâm, làm sáng da để bạn có được vẻ ngoài rạng rỡ trong mùa đông lạnh giá. Bổ sung serum vitamin C cho quy trình, làn da của bạn không chỉ đẹp hơn, mà còn tránh được nguy cơ lão hóa sớm.

Bôi serum cấp ẩm

Vào mùa đông hanh khô, serum cấp ẩm là bảo bối không nên thiếu vắng trong quy trình chăm da buổi sáng. Bác sĩ Claire Chang chia sẻ: "Tôi dùng serum cấp ẩm vào mùa đông để tăng cường độ ẩm cho da. Bởi lẽ, thời tiết càng lạnh giá, làn da càng dễ trở nên khô hơn". Serum cấp ẩm được ví như một cốc nước đầy, giúp "bơm căng" làn da khô héo, và duy trì độ mịn màng, tràn đầy sức sống cho làn da suốt cả ngày. Serum cấp ẩm đặc biệt hữu ích đối với làn da khô, chị em rất nên đầu tư.

Bôi kem mắt

Bác sĩ Dendy Engelman tại New York cho biết: "Khu vực quanh mắt là nơi cần được chăm sóc đặc biệt, bởi nó mỏng hơn khoảng 40% so với phần còn lại trên gương mặt. Điều này đồng nghĩa là, vùng da quanh mắt có thể cho thấy dấu hiệu lão hóa đầu tiên".

Bên cạnh việc tăng cường cấp ẩm cho tổng thể làn da, chị em đừng bỏ quên vùng da quanh mắt. Khi được bổ sung dưỡng chất và độ ẩm, vùng da quanh mắt sẽ thêm mịn màng, săn chắc. Vẻ ngoài của bạn cũng trở nên trẻ trung hơn. Thói quen bôi kem mắt vào mỗi sáng còn giúp ngăn ngừa sự xuất hiện sớm của rãnh nhăn, vết chân chim.

Thoa kem dưỡng ẩm

Vào mùa đông, bác sĩ Claire Chang sẽ thay thế lotion mỏng nhẹ bằng kem dưỡng có kết cấu đậm đặc hơn. Kem dưỡng sẽ giúp "khóa chặt" độ ẩm và tinh chất từ các sản phẩm skincare trước đó. Như vậy, làn da vừa được hưởng lợi tối ưu từ quy trình skincare, vừa duy trì độ ẩm mọng được lâu hơn. Lưu ý là dù chọn kem dưỡng đậm đặc, bạn vẫn nên ưu tiên loại không gây bít tắc lỗ chân lông (non-comedogenic), để tránh nguy cơ lên mụn.

Bôi kem chống nắng

Dù là vào mùa đông, làn da của bạn vẫn sẽ bị tấn công bởi tia UV. Đây là lý do, các bác sĩ da liễu luôn thực hiện bước thoa kem chống nắng vào mỗi sáng. Lựa chọn của họ là các loại kem chống nắng có chỉ số từ SPF 30 trở lên, chống được cả tia UVA lẫn UVB. Bên cạnh đó, kem chống nắng có thành phần dưỡng ẩm cũng là sản phẩm được nhiều bác sĩ ưu tiên. Loại kem chống nắng này giúp làn da có độ căng mịn, không bị khô căng.

Nguồn: Pop Sugar

Ảnh: Sưu tầm