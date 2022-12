5 bước chăm sóc da căng mịn đón Tết cho nàng công sở

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa đã bước sang năm mới 2023, Tết Âm lịch năm nay cũng đến sớm hơn so với mọi năm, vậy nên ngay từ bây giờ, không ít cô nàng đã rục rịch sắm sửa, chuẩn bị đón năm mới. Về khoản làm đẹp, các chị em cũng nên chuẩn bị từ bây giờ để đảm bảo làn da được chăm chút, nhan sắc thăng hạng trong năm mới. Dưới đây là chu trình dưỡng da 5 bước giúp trẻ hóa làn da, trả lại vẻ căng mịn, mọng mướt cho làn da mà nàng công sở có thể tham khảo.

1. Tẩy trang và rửa mặt kỹ càng

Tẩy trang và rửa mặt là bước đầu tiên nhưng cũng vô cùng quan trọng với làn da. Theo bác sĩ Annie Chiu (bác sĩ da liễu được chứng nhận, đang làm việc tại Manhattan Beach) chia sẻ với trang Byrdie: "Bước tẩy trang đầu tiên sẽ giúp bạn loại bỏ các tạp chất gốc dầu như bã nhờn, kem chống nắng, lớp trang điểm và các chất ô nhiễm ra khỏi làn da; còn bước rửa mặt thứ hai làm sạch các mảnh vụn gốc nước như mồ hôi và bụi bẩn". Hai bước này sẽ giúp làn da được làm sạch triệt để, từ đó giúp da sáng khỏe và dễ dàng hấp thụ dưỡng chất từ những bước sau.

2. Toner tẩy tế bào chết

Bác sĩ da liễu Brendan Camp (đang công tác tại phòng khám MDCS, New York) chia sẻ với trang Who What Wear rằng: "Những loại toner tẩy tế bào chết sẽ giúp loại bỏ dầu còn sót lại và ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ chân lông, tẩy tế bào chết, giảm thiểu mụn và sự hình thành thâm mụn". Sử dụng toner tẩy tế bào chết vào lúc này sẽ giúp bạn thanh lọc làn da, giúp làn da trở nên sáng mịn, lỗ chân lông nhỏ hơn, hạn chế hình thành mụn, da cũng mịn mướt giúp lớp makeup ăn tiệp và đều màu. Bạn có thể chọn những dòng toner có thành phần chứa AHA, BHA hoặc PHA với tỷ lệ vừa phải, kết hợp cùng việc dưỡng ẩm và chống nắng để toner phát huy hiệu quả.

3. Serum vitamin C

Để dưỡng da nhanh gọn khi chỉ còn khoảng 1 tháng nữa đã tới Tết Nguyên đán thì Serum vitamin C chính là vị cứu tinh của nàng công sở. Theo bác sĩ da liễu Jennifer Herrmann (đang làm việc tại California) chia sẻ với trang Byrdie: "Vitamin C là một chất chống oxy hóa, có thể bảo vệ da khỏi các gốc tự do. Đây cũng là hoạt chất thiết yếu, giúp xây dựng collagen trên da, giảm thiểu quá trình lão hóa". Ngoài ra, vitamin C còn giúp làm sáng da, mờ thâm, làm đều màu da. Sử dụng các sản phẩm serum vitamin C đều đặn trong khoảng 1 tháng là bạn sẽ thấy làn da được cải thiện đáng kể, da săn chắc, lỗ chân lông có phần mờ dần, da có độ căng bóng trẻ trung hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng serum vitamin C sẽ khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng, nên bạn cần chú trọng thêm về khoản chống nắng.

4. Kem dưỡng ẩm sâu

Thời tiết mùa lạnh hanh khô khiến cho làn da trở nên nhạy cảm, dễ bong tróc. Một lọ kem dưỡng ẩm sâu sẽ giúp cải thiện làn da, bổ sung độ ẩm khiến da căng mọng, lỗ chân lông có phần nhỏ lại. Một lọ kem dưỡng ẩm chất lượng cũng giúp "giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa, hạn chế nếp nhăn ở vùng khóe miệng, mắt, trán" - bác sĩ da liễu Diane Madfes (chủ phòng khám cùng tên ở New York) chia sẻ với trang Byrdie. Bác sĩ Diane Madfes khuyên bạn nên chọn những loại kem có thành phần kích thích collagen và elastin, như retinoids, axit glycolic và peptide.

5. Kem chống nắng

Kem chống nắng là kẻ thù quan trọng của làn da. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tác động của tia UV sẽ khiến da nhanh lão hóa, hạn chế sự hình thành collagen, khiến da thâm nám và hình thành đốm nâu. Do đó, để bảo vệ làn da hiệu quả cũng như duy trì vẻ trẻ đẹp cho làn da, thì bạn đừng quên thoa kem chống nắng đều đặn mỗi ngày.