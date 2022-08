Quán quân và á quân Street Dance Việt Nam: Những bước nhảy của lòng kiên định

Street Dance Việt Nam đánh dấu sự trở lại của Đăng Quân trên các sàn đấu vũ đạo kể từ khi mẹ - người quan trọng nhất của anh - qua đời - Ảnh: NVCC

"Được học hỏi từ những anh em thân thiết có chung đam mê hiphop, đây thật sự là những cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời" - Đăng Quân chia sẻ.

Sau chiến thắng, Đăng Quân lần nữa chọn con đường trở về với cuộc sống đời thường trong vai trò là một huấn luyện viên vũ đạo hết mình với những học trò thiếu nhi ở quê nhà.

Ở tuổi 20, Thành Đạt cũng đã có cho mình một trung tâm dạy vũ đạo ở quê nhà và đang ấp ủ dự định chuyển hướng sang rapper.

Khi á quân góp phần tạo ra quán quân

Với Đăng Quân, nhảy luôn là sự ưu tiên tuyệt đối và duy nhất suốt 12 năm nay. Từ khi 7 tuổi, Quân đã đi nhảy để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Những bước nhảy gắn liền với hành trình lớn lên của Quân và trước khi chiến thắng Street Dance Việt Nam, Quân từng giành ngôi vô địch tại Vietnam’s got talent ở độ tuổi 12 và cả So you think you can dance ở tuổi 16.

Lớn lên trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng bố mẹ của cả hai luôn ủng hộ con trai theo đuổi đam mê, dù cũng có không ít lần từng hoài nghi vì lo sợ tương lai của con cái không ổn định.

Riêng với Đăng Quân, hành trang lớn nhất của anh trên con đường vũ đạo này cũng chính là niềm tin tuyệt đối mà gia đình dành cho.

Trước vòng chung kết, Đăng Quân từng suýt bị loại và người đã "vắt kiệt" mình để nhảy thi tới 2h sáng để cứu đồng đội của mình chính là Thành Đạt. Vì lẽ đó, trận đấu đối kháng tranh ngôi vô địch của cả hai trở nên nhiều cảm xúc hơn cả.

Tâm sự với Tuổi Trẻ, Đăng Quân và Thành Đạt nói rằng trong khoảnh khắc đó họ đều không quan trọng ai sẽ là người chiến thắng vì cả hai đã có một hành trình 6 tháng không còn gì để hối tiếc.

"Á quân đã góp phần tạo nên quán quân trong chương trình Street Dance năm nay bởi vì đúng thật nếu không có anh Đạt dùng tất cả sức lực để cứu thì chắc chắn sẽ không có kết quả như bây giờ vì Quân đã bị loại từ trước.

Đó là điều khiến Quân vô cùng trân trọng và biết ơn người anh của mình. Nhờ anh Đạt, Quân mới có cơ hội được tiếp tục bước tiếp cùng chương trình, cùng đồng đội" - Đăng Quân tiết lộ.

Chia sẻ về hành động của mình, Thành Đạt nói: "Lúc ấy, Đạt nghĩ mình sẽ cố gắng làm hết sức để có thể cứu được Quân. Bản thân Đạt nhận thấy rằng nếu Quân bị loại thì cũng chẳng có ai xứng đáng được đi tiếp.

Quân đã đi qua nhiều chương trình và nhiệt huyết, tài năng của em ấy là điều không thể chối cãi. Chương trình không thể không có Đăng Quân. Em ấy có một sức bền nhất định và sự tinh tế, điềm tĩnh mà Đạt không thể có được. Đó có thể là lý do mà Quân giành chiến thắng".

Trước khi nghiêm túc theo đuổi con đường vũ đạo, Thành Đạt từng là một sinh viên ngành điện lực - Ảnh: NVCC

Tâm huyết dành cho thế hệ tiếp nối

Chọn theo đuổi Bboy (break boy) - thể loại nhảy có nhiều động tác mạo hiểm - một trong những thử thách lớn với Thành Đạt chính là chấn thương.

Còn với Đăng Quân, cái khó lớn nhất của anh lại đến từ lợi thế chơi tốt cả ba thể loại dancesport, đương đại và popping. Sau quãng thời gian khủng hoảng vì dễ lẫn lộn giữa các thể loại, Quân đã tìm ra con đường đúng đắn cho mình là kết hợp cả 3 thể loại để tạo nên phong cách riêng.

Giờ đây khi nhìn lại hành trình tuổi trẻ vừa qua với vũ đạo, cả hai "thở phào nhẹ nhõm" và thầm gửi lời cảm ơn đến bản thân trong quá khứ đã đủ nhẫn nại, đam mê để vượt qua tất cả.

Đăng Quân (trái) và Thành Đạt - hai thí sinh đội Chi Pu tại Street dance Việt Nam - Ảnh: MINH DUY

Ở độ tuổi còn rất trẻ, cả hai đã tập trung phát triển lĩnh vực giảng dạy vũ đạo để góp phần đào tạo thế hệ vũ công mới cho Việt Nam.

"Đối với Quân, được truyền năng lượng, nhiệt huyết và đam mê cho học sinh là một điều thật tuyệt vời. Khoảnh khắc học sinh đạt được những thành tựu dù chỉ là nhỏ thôi cũng khiến bản thân Quân sung sướng. Chính vì lý do ấy mà Quân muốn tập trung vào mảng đào tạo" - Quân tâm sự.

Còn Thành Đạt bộc bạch: "Ở quê Đạt có rất nhiều lò đào tạo nhảy, tuy nhiên lại không thuần túy là nhảy đường phố nên Đạt đã quyết định tạo nên lớp học để quê hương có một nơi đào tạo chuẩn các bộ môn đường phố.

Một lý do nữa chính là Đạt cũng muốn kiểm tra xem tình yêu mình dành cho những bước nhảy nó lớn mạnh đến đâu, thử thách bản thân và lòng kiên định dành cho nhảy của mình".