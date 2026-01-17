Ở thời điểm hiện tại, Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? đang là một trong những bộ phim Hàn gây bão mạnh mẽ trên mạng xã hội. Ngay từ tập mở màn, tác phẩm đã nhanh chóng leo top thảo luận nhờ sức hút từ cặp đôi nhan sắc đình đám Go Youn Jung - Kim Seon Ho, kịch bản lãng mạn dễ xem và nhịp phim cuốn. Thế nhưng, điều khiến khán giả Việt bất ngờ nhất lại đến từ vài giây xuất hiện thoáng qua của Việt Nam ở cuối tập 1.

Cụ thể, trong phân cảnh cao trào cuối tập đầu tiên, nữ diễn viên mới nổi Cha Mu Hee (Go Youn Jung) tỉnh lại sau nửa năm hôn mê sâu. Thông tin này lập tức trở thành tin tức chấn động toàn cầu, được các đài truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin. Trong chuỗi hình ảnh minh họa phản ứng của người dân nhiều quốc gia, bộ phim bất ngờ cắt sang một phân cảnh ngắn tại Việt Nam.

Chỉ kéo dài vài giây, nhưng khoảnh khắc này đủ khiến khán giả Việt phát cuồng. Trên màn ảnh là hình ảnh đông đảo thực khách trong một quán ăn tại Việt Nam, cùng theo dõi bản tin về Cha Mu Hee và vỡ òa vui mừng khi biết cô đã tỉnh lại. Việc Việt Nam xuất hiện trong một bom tấn Hàn Quốc đang hot lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, với không ít bình luận bày tỏ sự thích thú, tự hào khi thấy hình ảnh quen thuộc của quê nhà xuất hiện trên màn ảnh quốc tế.

Việt Nam xuất hiện ở cuối tập 1

Tuy nhiên, niềm phấn khích ấy nhanh chóng chuyển sang… bực bội khi khán giả soi kỹ hơn phân cảnh này. Nhiều người nhận ra bối cảnh Việt Nam trong phim trông khá “giả”, từ không gian quán ăn cho tới cách dàn dựng. Diễn viên quần chúng trong cảnh này cũng bị nhận xét là không thực sự giống người Việt, tạo cảm giác gượng gạo và thiếu tự nhiên.

Chưa dừng lại ở đó, phần đạo cụ cũng trở thành điểm trừ lớn. Từ bàn ghế, hộp đũa cho tới cách bài trí quán ăn đều không thực sự mang nét quen thuộc của quán ăn Việt. Thậm chí, nhiều khán giả còn hài hước nhưng không kém phần khó chịu khi chỉ ra rằng “ở Việt Nam không ai bán bánh xèo chung với quán bia, chả giò, gỏi cuốn như thế cả”. Phân cảnh được cho là dựng trong studio, mang cảm giác “Việt Nam phiên bản tưởng tượng”. Dĩ nhiên bên cạnh những bình luận phàn nàn thì cũng có một số khán giả cho rằng nên thông cảm cho ekip. Bởi lẽ đây chỉ là cảnh xuất hiện thoáng qua vài giây, rất nhiều quốc gia xuất hiện trong phân cảnh này nên ekip chọn phương án quay tại studio, trong bối cảnh giả là giải pháp tối ưu.

Nhiều bình luận cho rằng bối cảnh này không chuẩn xác

Bình luận của khán giả: - Ekip đừng tưởng tui không biết mà lừa tui nha, ai đi bán bánh xèo chung quán với mấy món này vậy. - Nhìn ống đũa xanh lè cái tự nhiên cười ngang. - Bối cảnh giả quá nhưng được cái dễ thương haha. - Bánh xèo ăn chung với bia Hà Nội, kết hợp này hiếm quá, làm vậy cũng được luôn hả?

Dù gây tranh cãi vì chi tiết bối cảnh Việt Nam, không thể phủ nhận sức hút mạnh mẽ của Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Cha Mu Hee - một minh tinh nổi tiếng toàn cầu và Joo Ho Jin - chàng phiên dịch viên tài năng. Hai người vô tình gặp khi Mu Hee còn là một diễn viên quần chúng kém tiếng, ngày gặp lại, Cha Mu Hee đã có 10 triệu người hâm mộ, đột ngột nổi tiếng sau một bộ phim. Dù đã liên tục tuyên bố không gặp lại đối phương nhưng duyên nợ vẫn khiến hai người nhiều lần hội ngộ và cuối cùng là làm việc chung trong một chương trình truyền hình thực tế về du lịch và tình yêu, mở ra loạt tình huống vừa lãng mạn vừa rung động.

Chỉ sau 1 ngày phát hành, phim đã nhận về phản ứng tích cực từ khán giả. Nhiều người khen ngợi nhịp phim mượt, hình ảnh đẹp, chemistry bùng nổ của Go Youn Jung - Kim Seon Ho và đặc biệt là cảm xúc chân thật mà câu chuyện mang lại. Những tranh cãi xoay quanh phân cảnh Việt Nam vì thế cũng vô tình góp phần khiến bộ phim được nhắc tới nhiều hơn, giúp Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? càng thêm phủ sóng trên mạng xã hội.

Nguồn ảnh: Netflix