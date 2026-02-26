Quà "đặc biệt" dịp 27/2 cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội

Hôm nay, 26/2, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội thay mặt lãnh đạo nhà trường trao tặng áo blouse và gửi gắm nhiều kì vọng tới 10 sinh viên tiêu biểu, đại diện cho toàn bộ sinh viên đang theo học trong trường. Các sinh viên còn lại sẽ nhận áo tại lớp.

Trước đó Hội Sinh viên trường đã tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu áo blouse dành cho sinh viên. Từ những ý tưởng sáng tạo, tâm huyết của các tác giả dự thi, nhà trường chắt lọc, hoàn thiện và chính thức thông qua mẫu áo đồng phục mới.

Không chỉ ban hành quy định trang phục, Ban Giám hiệu quyết định tặng mỗi sinh viên một áo blouse như món quà tinh thần, nhằm lan tỏa niềm tự hào và ý thức trách nhiệm khi khoác lên mình tấm áo mang thương hiệu của ngôi trường y khoa lâu đời nhất Việt Nam.

Sinh viên tiêu biểu đại diện cho sinh viên toàn trường nhận áo blouse trực tiếp từ lãnh đạo nhà trường. Ảnh: N.H

Trong lời nhắn gửi tới sinh viên, GS. Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh, ngày 27/2 không chỉ là Ngày Thầy thuốc Việt Nam, kỉ niệm bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ ngành y tế năm 1955, mà còn là ngày khởi công xây dựng Trường Y Đông Dương tại ấp Thái Hà (Hà Nội) năm 1902, tiền thân của Trường Đại học Y Hà Nội ngày nay. Lịch sử ấy, theo ông, đã đặt lên vai sinh viên nhà trường sứ mệnh cống hiến và cứu người.

Đại diện sinh viên nhận áo, Hoàng Yến Chi (Y6 Y khoa, niên khóa 2020-2026) bày tỏ xúc động khi lần đầu tiên trong 6 năm học được nhận áo blouse từ thầy hiệu trưởng, đúng dịp 27/2.

Niềm hạnh phúc của sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội khi lần đầu tiên khoác áo blouse do trường thiết kế và tặng. Ảnh: N.H

“Được trở thành sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội là một niềm tự hào. Nhưng cũng có áp lực riêng, không chỉ về học tập mà còn là những đêm trực dài”, Yến Chi chia sẻ.

Không chỉ sở hữu thành tích học tập tốt, Yến Chi còn tham gia hai nghiên cứu về dược lí, trong đó có đề tài phục vụ khóa luận tốt nghiệp liên quan đến khả năng kích ứng da của một loại thuốc.

Sinh viên y có “đặc quyền” được chứng kiến và thấu hiểu những phút giây yếu đuối nhất, thậm chí sinh tử của con người. Vì vậy, ngoài bản lĩnh và năng lực chuyên môn, sự cảm thông với nỗi đau bệnh tật của người khác là điều không thể thiếu.

“Khoác trên mình tấm áo blouse, tôi nhận thấy trách nhiệm rất lớn. Trách nhiệm ấy được tạo nên từ kiến thức chuyên môn, sự tin tưởng của người bệnh và sự tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước”, Yến Chi nói.

Đến từ vùng đất Hòa Bình (cũ), từ nhỏ Yến Chi đã đam mê ngành y. Qua tivi, phim ảnh, bác sĩ cứu người luôn là thần tượng của Chi. Vì vậy, các trò chơi tuổi thơ của Chi luôn gắn với nghề y và nó được nuôi lớn qua từng năm học.

Lễ trao áo blouse không chỉ là hoạt động mang tính nghi thức, mà còn là dấu mốc nhắc nhớ mỗi sinh viên y về con đường phía trước, con đường của tri thức, nhân ái và cống hiến.