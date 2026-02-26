3 biểu hiện của một đứa trẻ có EQ cao từ khi còn nhỏ

Trí tuệ cảm xúc (EQ) không chỉ là khả năng giao tiếp khéo léo, mà còn là nền tảng giúp trẻ quản lý cảm xúc của mình và thấu hiểu người khác. Một đứa trẻ có chỉ số EQ cao thường sở hữu những lợi thế lớn về tâm lý, giúp chúng dễ dàng đạt được hạnh phúc và thành công trong tương lai. Dưới đây là 3 biểu hiện rõ rệt nhất mà cha mẹ có thể quan sát thấy ngay từ khi con còn nhỏ.

Khả năng gọi tên và tự điều chỉnh cảm xúc cá nhân

Một đứa trẻ có EQ cao không phải là đứa trẻ không bao giờ khóc hay tức giận, mà là đứa trẻ biết rõ mình đang cảm thấy thế nào. Thay vì chỉ la hét hay ăn vạ khi gặp chuyện không vừa ý, trẻ có xu hướng diễn đạt bằng lời nói như: "Con đang thấy rất buồn vì không được đi chơi" hoặc "Con đang bực mình vì món đồ chơi bị hỏng".

Việc biết gọi tên cảm xúc chính là bước đầu tiên để trẻ kiểm soát được hành vi của mình. Những đứa trẻ này thường có khả năng tự trấn tĩnh nhanh hơn, biết cách hít thở sâu hoặc tìm một không gian yên tĩnh để cân bằng lại thay vì để cảm xúc dẫn dắt đến những hành động tiêu cực.

Sự thấu cảm và quan tâm đến cảm xúc của người xung quanh

Biểu hiện rõ nét nhất của một đứa trẻ có EQ cao là sự nhạy cảm với nỗi đau hoặc niềm vui của người khác. Khi thấy bạn mình khóc, trẻ sẽ không đứng ngoài cuộc hay tỏ ra thờ ơ; trẻ có thể tiến lại gần để an ủi, chia sẻ đồ chơi hoặc đơn giản là ngồi cạnh bạn. Trẻ biết quan sát nét mặt, tông giọng của cha mẹ để điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp.

Chẳng hạn, khi thấy mẹ đang mệt, trẻ sẽ chủ động chơi khẽ hơn hoặc hỏi han một cách ấm áp. Sự thấu cảm này là gốc rễ của lòng nhân ái và khả năng xây dựng những mối quan hệ bền vững sau này.

Có khả năng trì hoãn sự sung sướng để đạt mục tiêu lớn hơn

Khả năng tự chủ và kiềm chế những ham muốn tức thời là một minh chứng sống động cho chỉ số EQ vượt trội. Trong tâm lý học, đây thường được gọi là "khả năng trì hoãn sự sung sướng". Đứa trẻ có EQ cao thường hiểu được rằng nếu mình kiên nhẫn hơn, kết quả nhận được sẽ ngọt ngào hơn.

Thay vì khóc lóc đòi ăn kẹo ngay lập tức trước bữa cơm, trẻ có thể thỏa thuận và chờ đợi đến khi ăn xong. Trẻ cũng biết cách tập trung hoàn thành bài tập hay một nhiệm vụ nhỏ trước khi đi chơi. Khả năng kỷ luật tự giác này giúp trẻ quản lý thời gian và nguồn lực cá nhân cực kỳ hiệu quả khi trưởng thành.

EQ không phải là một món quà cố định từ lúc sinh ra, nó có thể được bồi đắp thông qua sự tương tác và làm gương của cha mẹ. Nếu con bạn có 3 biểu hiện trên, hãy khích lệ và tạo điều kiện để "khối tài sản" này ngày càng phát triển. Ngược lại, nếu trẻ chưa thể hiện rõ, bạn hoàn toàn có thể giúp con rèn luyện bằng cách cùng con gọi tên cảm xúc mỗi ngày.