Xôn xao thông tin một giáo viên Tiểu học ở Phú Thọ bắt hàng chục em học sinh... liếm đất!

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin được một tài khoản mạng xã hội đăng tải tối ngày 25/2. Theo thông tin đăng tải, một giáo viên tại trường Tiểu học Trưng Nhị, Phúc Yên (Phú Thọ) đã bắt 35/40 học sinh lớp 2 phải "liếm đất" chỉ vì lý do... ghế của cô bị bẩn. Một số em không liếm nhưng phần lớn đều phải cúi xuống mặt đất vì quá sợ cô giáo.

Cũng theo thông tin từ người đăng tải, sáng nay cô giáo này đã xin lỗi học sinh và cho biết rất thương các em. Tuy nhiên lời xin lỗi không được phụ huynh chấp nhận.

Tin nhắn kèm hình ảnh được cho là cô giáo trong vụ việc. Ảnh: MXH

Theo thông tin từ báo Dân Trí, lãnh đạo Phường Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ) đã nắm được thông tin và đang vào cuộc xác minh sự việc.

(Tổng hợp)