Có 3 cách "bí ẩn" mang lại may mắn cho con cái: Biết sớm, lợi sớm!

Trên hành trình nuôi dạy con, bậc cha mẹ nào cũng mong con mình khỏe mạnh, học hành tiến bộ, tương lai rộng mở. Thật ra, để "vượng con" - giúp con ngày càng tốt lên quả thật có chút "huyền học". Nhưng "huyền học" ở đây không phải mê tín, mà là những phẩm chất và cách làm rất đặc biệt nơi cha mẹ.

Ảnh minh hoạ

Dưới đây là 3 kiểu cha mẹ dễ "vượng con" nhất.

1. Cha mẹ cởi mở, khoáng đạt

Những bậc cha mẹ này giống như bầu trời rộng lớn trên hành trình trưởng thành của con, trao cho con đủ tự do và không gian. Họ không áp đặt suy nghĩ và kỳ vọng của mình lên con, mà tôn trọng cá tính và lựa chọn riêng của trẻ. Trong mắt họ, con là một cá thể độc lập, có suy nghĩ và khát vọng riêng.

Phương pháp cụ thể:

Tôn trọng sở thích của con: Khi con bộc lộ sự hứng thú đặc biệt với điều gì đó, cha mẹ cởi mở sẽ ủng hộ tích cực. Ví dụ, nếu con thích vẽ, họ sẽ không vì lo ảnh hưởng việc học mà ngăn cản, mà đăng ký lớp vẽ, chuẩn bị dụng cụ để con được khám phá lĩnh vực mình yêu thích.

Khuyến khích con thử điều mới: Họ động viên con bước ra khỏi vùng an toàn, dám trải nghiệm. Ngay cả khi con thất bại, cha mẹ vẫn an ủi và cổ vũ, giúp con hiểu rằng thất bại là mẹ thành công. Chẳng hạn, nếu con muốn tham gia cuộc thi thuyết trình ở trường, họ sẽ khích lệ con thử sức thay vì lo con "mất mặt".

2. Cha mẹ làm gương

"Dạy bằng lời không bằng dạy bằng hành động" là phương châm của họ. Họ hiểu rằng hành vi của mình ảnh hưởng sâu sắc đến con, nên luôn tự nhắc nhở bản thân sống có kỷ luật và trách nhiệm.

Phương pháp cụ thể:

Nuôi dưỡng thói quen học tập tốt: Nếu cha mẹ yêu thích học hỏi, mỗi ngày đều dành thời gian đọc sách, trau dồi kiến thức, con cũng sẽ bị ảnh hưởng tích cực. Ví dụ, mỗi tối cha mẹ ngồi đọc sách bên bàn học, lâu dần việc học sẽ trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của con.

Thể hiện thái độ sống tích cực: Cuộc sống không tránh khỏi khó khăn. Cha mẹ làm gương sẽ đối diện bằng tinh thần lạc quan. Họ nói với con rằng khó khăn chỉ là tạm thời, chỉ cần nỗ lực sẽ vượt qua. Tinh thần ấy sẽ được truyền sang con, giúp trẻ giữ được sự bình tĩnh và tích cực khi gặp thử thách.

3. Cha mẹ giỏi giao tiếp

Những bậc cha mẹ này giống như người bạn tâm giao của con, xây dựng được kênh trò chuyện cởi mở và tin cậy. Họ lắng nghe nghiêm túc suy nghĩ và cảm xúc của con, trao cho con sự quan tâm và thấu hiểu.

Phương pháp cụ thể:

Thiết lập mối quan hệ bình đẳng: Họ xem con là một cá thể ngang hàng trong giao tiếp, không nói chuyện bằng giọng áp đặt. Ví dụ, khi gia đình đưa ra quyết định chung, họ sẽ hỏi ý kiến con để trẻ cảm thấy mình là một phần quan trọng của gia đình.

Kịp thời giải quyết vấn đề tâm lý: Khi con gặp áp lực hay phiền muộn, họ nhanh chóng nhận ra và đồng hành tháo gỡ. Nếu con mâu thuẫn với bạn bè, cha mẹ sẽ giúp con phân tích vấn đề, tìm cách giải quyết thay vì chỉ trách mắng.

Thực ra, cái gọi là "bí ẩn" mang lại may mắn chỉ đơn giản là cha mẹ biết yêu và dạy con đúng cách.

Cha mẹ cởi mở trao tự do và ủng hộ. Cha mẹ làm gương truyền cảm hứng bằng hành động. Cha mẹ giỏi giao tiếp xây dựng mối quan hệ gắn bó. Ba kiểu cha mẹ, ba cách thể hiện khác nhau, nhưng cùng chung một mục tiêu: giúp con trưởng thành khỏe mạnh và hạnh phúc