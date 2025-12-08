PUBG MOBILE khởi động sự kiện cộng đồng “Chạy Bo For Good” - Đồng hành dự án chạy bộ UpRace 2025

PUBG MOBILE (Độ tuổi: 18+) , tựa game sinh tồn trên di động phổ biến nhất thế giới và dẫn đầu xu hướng giải trí giới trẻ, chính thức khởi động chiến dịch "Chạy Bo For Good" để chào mừng sự kiện "Lễ Hội Mùa Đông" 2025 tại khu vực Việt Nam với một diện mạo mới mẻ, năng động, cũng như giới thiệu màn hợp tác mới ý nghĩa cùng dự án UpRace.

"Lễ Hội Mùa Đông" (tên gốc Frost Festival) là sự kiện thường niên trong game PUBG MOBILE, ra mắt lần đầu năm 2020 với mục tiêu mang lại bầu không khí vui tươi, thoải mái cho cộng đồng game thủ trước thềm mỗi dịp năm mới. Sau 5 năm tổ chức thành công ở cả hai phương diện Online và Offline, hoạt động ý nghĩa này đã được người hâm mộ hưởng ứng mạnh mẽ tại tất cả thị trường PUBG MOBILE trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tại nước ta, sự kiện "Lễ Hội Mùa Đông" 2025 sẽ mang thông điệp mới: "Chạy Bo For Good", nhằm kết nối những hành trình chạy bo trong trò chơi và chạy bộ ngoài đời thực. Từ những bước chạy chiến thuật trong từng trận đấu PUBG MOBILE đến từng sải chân trên đường chạy, tất cả đều chia sẻ chung một tinh thần: mọi người hãy cùng nhau vượt qua những thử thách và những giới hạn bản thân.

Diễn ra từ 05.12.2025 - 05.01.2026, sự kiện "Lễ Hội Mùa Đông" năm nay đặc biệt sẽ giới thiệu sự đồng hành giữa PUBG MOBILE và UpRace - dự án chạy bộ vì cộng đồng thường niên do VNG khởi xướng. Thông qua sự kết hợp này, PUBG MOBILE mong muốn truyền cảm hứng để hai cộng đồng game thủ và người yêu chạy bộ cùng lan tỏa tinh thần thể thao, khuyến khích tinh thần vận động, rèn luyện theo một cách gần gũi và thú vị hơn. Hành trình "chạy bo" trong PUBG MOBILE từ lâu cũng trở thành biểu tượng của sự bền bỉ, nhanh nhạy và quyết tâm để vượt qua mọi giới hạn.

Đây cũng là cách PUBG MOBILE tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong và gắn kết cộng đồng của tựa game dẫn đầu xu hướng giải trí của giới trẻ; giúp game thủ Việt có được môi trường giao lưu, chia sẻ văn minh và tràn đầy nguồn năng lượng tích cực trong công việc cũng như cuộc sống.

Để khởi động chiến dịch, PUBG MOBILE sẽ liên tục tổ chức các hoạt động Social Challenge để người chơi được thỏa sức "vận động" tại các chế độ chơi mới trong phiên bản 4.1, với chủ đề "Lễ Hội Mùa Đông". Những người bạn "Cánh cụt" đồng hành mới sẽ giúp các game thủ có không ít trải nghiệm tại xứ sở băng giá, đồng thời có nhiều cơ hội nhận được vô vàn vật phẩm, phần thưởng giá trị, đặc sắc ở cả in-game và ngoài đời.

Song song đó, cộng đồng người chơi PUBG MOBILE cũng được hoan nghênh tham gia dự án UpRace 2025 để rèn luyện thể chất cũng như nâng cao sức khỏe. Được khởi động từ ngày 28.11, hoạt động chạy bộ UpRace năm nay sẽ diễn ra Online như thường lệ cho tới ngày hội offline UpRace Day 2025 tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 14.12. Dự kiến sự kiện sẽ có khoảng 2,000 người tham gia, chia ra ở 3 cự ly: 5km, 10km và 21km.

"Thông qua chiến dịch "Chạy Bo For Good", PUBG MOBILE muốn mang tới cộng đồng một dịp lễ hội tràn đầy ý nghĩa, khi việc "chạy bo" không còn đơn thuần là những trận đấu căng thẳng trong game mà còn là hành trình vận động, rèn luyện tích cực ngoài cuộc sống. Mỗi bước chạy của người chơi PUBG MOBILE đều có thể chuyển hóa thành những hành động tốt đẹp cho cộng đồng và họ sẽ cùng tiếp tục lan tỏa tinh thần này ngày một nhiều hơn." - Chia sẻ từ bà Trâm Nguyễn, Trưởng bộ phận Truyền thông PUBG MOBILE Việt Nam, về ý nghĩa chiến dịch.

Trong suốt hành trình 6 năm tổ chức, hoạt động UpRace đã chứng minh sức ảnh hưởng lan tỏa của mô hình thiện nguyện dựa trên vận động thể thao, thu hút hơn 632 nghìn người tham gia và đóng góp hơn 31,8 tỷ đồng cho các tổ chức xã hội. Năm 2023, gần 7 triệu km đường chạy tương đương với 7 tỷ đồng đã đem lại học bổng cho hàng ngàn học sinh ở các vùng khó khăn, tạo sinh kế cho những người khuyết tật, hỗ trợ trẻ sơ sinh nguy cơ cao hay thực hiện các dự án trồng rừng bảo vệ hệ sinh thái.

PUBG MOBILE, tựa game được VNGGames phát hành, đón nhận nhiều tin vui trong năm 2025 khi được vinh danh ở các giải thưởng "Esports Mobile Game of the Year" (của Esports Awards 2025) và "Best Games of 2024" (của Sensor Tower APAC Awards). Trong tháng 10, cộng đồng game thủ PUBG MOBILE cũng đã chung tay quyên góp số tiền 1 tỷ đồng dành cho hoạt động cứu trợ các tỉnh thành phía Bắc thiệt hại do thiên tai. Sau 7 năm ra mắt tại Việt Nam, trò chơi đã bước sang phiên bản cập nhật 4.1 với hàng loạt nội dung hấp dẫn cùng những màn hợp tác với đa dạng các thương hiệu âm nhạc - thời trang - điện ảnh - Anime - xe hơi nổi tiếng toàn cầu.

Để trải nghiệm sự kiện chiến dịch "Chạy Bo For Good" của PUBG MOBILE, có thể tải trò chơi miễn phí tại ứng dụng App Store và Google Play Store.