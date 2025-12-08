Diễn biến đội tuyển Việt Nam đấu Philippines lúc 18h30 hôm nay: Quyết thắng đối thủ kỵ dơ

DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU (Đang cập nhật)

Việt Nam 0-0 Philippines

18h30 tối nay (8/12), ĐT nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33 với đối thủ được đánh giá là khó nhằn nhất bảng là ĐT nữ Philippines. Một chiến thắng sẽ giúp đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sớm đặt một chân vào bán kết, giảm bớt áp lực trước lượt trận cuối.

Cục diện bảng B bóng đá nữ SEA Games 33

ĐT nữ Việt Nam đã có màn ra quân ấn tượng khi đè bẹp Malaysia với tỷ số hủy diệt 7-0. Chiến thắng này không chỉ mang lại 3 điểm quan trọng mà còn tạo ra hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+7), giúp các cô gái áo đỏ chiếm ngôi đầu bảng B.

Trong khi đó, Philippines, nhà đương kim vô địch khu vực lại gây thất vọng lớn khi bất ngờ để thua Myanmar 1-2. Kết quả này đã đẩy Philippines vào thế chân tường, buộc họ phải giành điểm trước Việt Nam nếu không muốn đối mặt với nguy cơ bị loại sớm ngay từ vòng bảng.

Tình thế bảng B: Việt Nam (+7) tạm dẫn đầu. Myanmar (+1) xếp thứ hai. Philippines (-1) và Malaysia (-7) chia nhau hai vị trí cuối. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để loại đối thủ mạnh nhất bảng.