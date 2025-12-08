Ai giải cứu Messi đi, anh ấy trông như bị "ép" tham gia bữa tiệc có David Beckham vậy!

Messi lạc lõng trong bữa tiệc

Khoảnh khắc ăn mừng của CLB Inter Miami sau chức vô địch MLS Cup đầu tiên đang khiến mạng xã hội bùng nổ, nhưng không phải vì sự cuồng nhiệt - mà vì nét ngơ ngác đáng yêu của Lionel Messi.

Trong buổi tiệc sau trận chung kết, nơi David Beckham dẫn đầu màn nhảy conga cực "máu lửa", Messi và đồng đội Rodrigo De Paul cũng nhập hội… nhưng theo cách vô cùng gượng gạo. Trong khi Beckham cười tít mắt kéo một hàng dài cầu thủ phía sau, thì Messi và De Paul chỉ lững thững đi theo, hai tay… không buồn đặt lên vai ai, biểu cảm như "được rủ thì đi cho vui".

Ngay lập tức, dân mạng bắt trend chế ảnh - bình luận: "Messi lạc lõng thiệt sự", "Ai giải cứu Messi đi", "Anh đã nhảy conga quá nhiều rồi, giờ chỉ muốn về ngủ thôi", "Nhiệt tình nhất chắc chỉ có Beckham, còn Messi thì… xin miễn đi", "Trông như bị ép tham dự vậy á"...

Dù "quẩy" chưa tới bến, Messi vẫn là nhân vật quan trọng nhất của đêm vô địch. Trong trận chung kết, siêu sao Argentina kiến tạo cho Rodrigo De Paul ghi bàn, góp phần giúp Inter Miami thắng 3-1 trước Vancouver Whitecaps, khép lại mùa giải lịch sử.

Chức vô địch lần này nâng tổng số danh hiệu lớn trong sự nghiệp Messi lên con số 30 - thành tích cực khủng. Mùa này, anh ghi 29 bàn sau 28 trận, thêm 16 kiến tạo, đưa Inter Miami cán đích thứ 3 miền Đông và thẳng tiến vào vòng play-off trước khi lên ngôi.

Messi có thể không giỏi nhảy conga, nhưng chuyện tỏa sáng trên sân thì anh vẫn là "trùm cuối".



