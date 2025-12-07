Nhà Beckham rạng rỡ ăn mừng cúp vô địch của Messi và Inter Miami, tiểu thư Harper visual xinh đẹp chiếm spotlight

Sau chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước Vancouver Whitecaps, David Beckham đã có một tối thứ bảy "ngập tràn hạnh phúc" tại Florida. Cựu danh thủ 50 tuổi tươi cười hết cỡ khi nâng cao chiếc cúp MLS - một cột mốc quan trọng trong hành trình 12 năm từ lúc anh rời sân cỏ để chuyển sang làm chủ đội bóng.

Xuất hiện bên cạnh David là Victoria Beckham, nhìn chồng đầy tự hào trong khoảnh khắc ăn mừng. Bộ ba con nhà Beckham - Romeo, Cruz và Harper - cũng có mặt, diện đồ đơn giản nhưng cực phong cách, đứng cạnh bố mẹ trong những khung hình gia đình cực đẹp. Tiểu thư út Harper Seven gây sốt với nhan sắc xinh đẹp tuổi 14. Thiếu nữ diện áo cúp ngực sexy, đời thường vẫn cuốn hút dù chẳng cần son phấn lộng lẫy như khi đi thảm đỏ sự kiện cùng bố mẹ nổi tiếng.

Khoảnh khắc gia đình - nhưng vẫn thiếu một mảnh ghép

Nhưng giữa loạt khoảnh khắc mãn nguyện ấy, sự vắng mặt của cậu cả Brooklyn Beckham một lần nữa trở thành tâm điểm. Trong khi gia đình đang có buổi tối thăng hoa, Brooklyn lại ở nhà… đăng video dạy nấu súp hành tây kiểu Pháp trên Instagram.

David Beckham rõ ràng hạnh phúc tột độ khi Inter Miami có mùa giải mơ ước. Victoria đứng cạnh chồng với ánh mắt tự hào; Harper và các anh trai thì đấm không khí ăn mừng bàn thắng đầu tiên. Bạn gái của Cruz - Jackie Apostel - cũng có mặt ủng hộ bố của bạn trai. Cả nhà tạo nên không khí ấm áp, rộn ràng đúng chuẩn "Beckham family".

Thế nhưng, trong mọi bức ảnh, mọi khoảnh khắc, dân mạng vẫn không thể không chú ý: vị trí của Brooklyn vẫn trống trơn. Ngay giữa đêm ăn mừng, Brooklyn lại âm thầm đăng video nấu ăn - như muốn tránh khỏi spotlight gia đình. Còn Victoria, trong một video trước đó, từng treo tất Giáng sinh với tên các con, bao gồm cả Brooklyn - như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng cậu vẫn là một phần của gia đình này.