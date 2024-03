Phương pháp siết cân khắc nghiệt của sao Hàn: Người chỉ uống 1 loại nước, người trung thành với chế độ "2 trứng, 3 kimbap" trong suốt 6 tháng

Là người của công chúng nên việc các sao Hàn có chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm khắc để giữ gìn vóc dáng là điều hết sức bình thường.

Để có được ngoại hình hoàn hảo nhất khi đứng trước ống kính hay khán giả, không ít nghệ sĩ còn phải rất kiên trì thực hiện chế độ kiêng khem khắc nghiệt trong suốt một khoảng thời gian dài. Trong số đó, mới đây truyền thông xứ Hàn đã liệt kê ra 4 nghệ sĩ có chế độ kiêng khem khắc nghiệt như: Kim Ji Won, Park Min Young, Kim Nam Joo và Lee Jun Ki.

Kim Ji Won

Trong buổi phỏng vấn quảng bá phim mới đây, Kim Ji Won cũng có bật mí vài điều về bí quyết giúp cô giữ được vóc dáng cùng thần thái xuất sắc nhất khi đứng trước ống kính máy quay.

Theo Kim Ji Won, thời gian qua cô luôn tuân theo chế độ ăn uống điều độ tốt cho sức khỏe. Không chỉ bởi tốt cho sức khỏe mà còn giúp cô cân được mọi trang phục sang chảnh: "Suốt 1 năm, tôi thực hiện chế độ ăn kiêng, không ăn những món ăn quá nhiều năng lượng. Tôi đã không đụng tới mì jajangmyeon trong khoảng 1 năm nay".

Kim Ji Won tuyệt không ăn mì jajangmyeon suốt 1 năm để giữ dáng cho vai diễn

Nói về việc kiềm chế độ thèm ăn với mì jajangmyeon, Kim Ji Won cho biết, bản thân đã mua đồ để nấu mì jajangmyeon cách đây 2 tháng, nhưng do vẫn còn lịch quảng bá nên cô vẫn chưa thể nấu được. "Hết đợt quảng bá này tôi sẽ tự thưởng cho mình", Kim Ji Won nói.

Park Min Young

Để vào vai chính bị mắc ung thư trong "Cô đi mà lấy chồng tôi", Park Min Young đã phải thực hiện chế độ ăn cực kỳ nghiêm khắc. Theo đó để đạt được số cân là 37kg, Park Min Young giảm hoàn toàn lượng thức ăn tiêu thụ vào cơ thể, thay vào đó là uống nước ion. Nước ion (hay còn gọi là nước điện giải) là sự kết hợp của nước và các ion thiết yếu, có vai trò bù đắp năng lượng đã mất đi trong các hoạt động hàng ngày để giúp cơ thể hồi phục trạng thái khỏe mạnh một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, phương pháp này quá khắc nghiệt, có thể gây tác động không tốt tới sức khỏe. Bản thân Park Min Young cũng nhấn mạnh rằng, cô không hề khuyến khích mọi người học theo phương pháp này. "Xét về độ tuổi hiện tại, tôi cũng nghi ngờ liệu bản thân có thể truyền niềm đam mê vào nhân vật hay không. Đây là lần cuối cùng, tôi quyết định cống hiến hết mình với suy nghĩ sẽ thực sự cam kết thực hiện nó (giảm cân) với quyết tâm cao độ", Park Min Young nói.

Park Min Young kiêng khem khắt khe để xuống cân nặng 37kg

Kim Nam Joo

Bước sang độ tuổi ngoài 50 nhưng Kim Nam Joo vẫn luôn được đánh giá cao về nhan sắc cùng ngoại hình. Gần đây, cô đã trở lại màn ảnh nhỏ với vai chính trong "Wonderful World".

Để giữ được vẻ ngoài cùng thần thái xuất sắc, Kim Nam Joo cũng phải thực hiện chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm khắc. Xuất hiện trên tạp chí Elle, Kim Nam Joo cho biết, bí quyết ăn kiêng của cô chủ yếu là 2 quả trứng và 3 miếng kimbap mỗi ngày trong suốt 6 tháng. Bên cạnh đó nữ diễn viên cũng thường chỉ ăn lòng trắng trứng hoặc là vài miếng ức gà. Nhờ chế độ này mà Kim Nam Joo đã giảm được 7kg trong vòng 6 tháng.

Kim Nam Joo cuốn hút trong lần trở lại màn ảnh nhỏ gần đây

Thế nhưng, Kim Nam Joo cũng cảnh báo về tác dụng phụ của chế độ ăn nghiêm khắc này là triệu chứng chóng mặt. Bên cạnh chế độ ăn, Kim Nam Joo cho rằng, mọi người cũng cần thường xuyên tập thể dục để có thể duy trì được vẻ ngoài trẻ trung, thon gọn.

Lee Jun Ki

Lee Jun Ki là sao nam duy nhất được liệt kê trong danh sách này. Theo đó, khi xuất hiện trên chương trình giải trí "You Quiz on the Block" vào năm ngoái, Lee Jun Ki đã bật mí về chế độ ăn kiêng của bản thân.

Theo Lee Jun Ki, anh đã thực hiện chế độ ăn kiêng "nói không" hoàn toàn với carb (tinh bột) trong suốt 7 năm. "Đó là bí quyết mà tôi có được khi tham gia nhiều vai hành động. Nó khá khó khăn trong 1 - 2 năm đầu, nhưng sau đó cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều", Lee Jun Ki nói.