Phương Mỹ Chi vừa đổi phong cách với bài hát mới đã dính nghi vấn "đạo"?

Sau khi ra mắt Vũ Trụ Có Anh, Phương Mỹ Chi nhận về hai luồng ý kiến trái chiều: người khen - kẻ chê. Người khen vì sự bứt phá, nhưng cũng có người chê cho rằng sản phẩm không khác nào một "bản lỗi" của Hoàng Thùy Linh. Chưa dừng lại ở đó, một fanpage có nhiều lượt theo dõi trên TikTok đã đăng đàn so sánh bài hát Vũ Trụ Có Anh vừa ra mắt của Phương Mỹ Chi với Cure For Me từ Aurora, tạo nên tranh cãi tiêu cực.

Phương Mỹ Chi x DTAP x Pháo - Vũ Trụ Có Anh

Cure For Me - AURORA

Thẳng thắn mà nói, mặc dù giống nhau ở một đoạn beat nhạc, nhưng cách triển khai lẫn ý tưởng của 2 ca khúc hoàn toàn khác nhau. Phương Mỹ Chi phát triển phần melody của sample, viết thêm lời hát để thành một câu hát hoàn chỉnh trong tổng thể ca khúc Vũ Trụ Có Anh; còn Aurora chỉ đơn thuần lấy 1 đoạn beat nhạc để chèn vào phần hòa âm phối khí của Cure For Me.



Trường hợp này có thể tạm hiểu như sau: team DTAP làm nhạc cho Phương Mỹ Chi và team làm nhạc của Aurora có vẻ như đã sử dụng cùng một sample để mang về triển khai cho các sáng tác của mình. Việc sử dụng cùng một đoạn sample đưa vào ca khúc là việc không mấy mới mẻ, thậm chí đang là một trong những trào lưu đang thịnh hành của nền âm nhạc toàn cầu.

Có sẵn nhiều "chợ online" chuyên "bán beat", "bán sample" - nơi bất kì 1 nhà sản xuất âm nhạc nào cũng có thể giao dịch dễ dàng đa dạng các thể loại. Chính vì thế, việc ca khúc này có một đoạn melody, đoạn sample giống ca khúc kia cũng chưa thể đi vào kết luận ngay bài ấy có đạo nhạc hay là không.

Chưa thể kết luận Phương Mỹ Chi hay beat đạo hay là không.

Từ đây, 2 kịch bản có thể phát sinh: DTAP chỉ đơn thuần là mua cùng 1 chỗ sample với phía Aurora nên việc trùng này không có gì đáng nói, một câu chuyện thực sự rất thông dụng ở nền âm nhạc toàn cầu. Khả năng xấu hơn: đây là đoạn nhạc sáng tạo mới hoàn toàn của nữ ca sĩ Aurora, phía DTAP đã mang về sử dụng mà chưa xin phép. Trước khi phía DTAP lên tiếng về nguồn gốc của đoạn nhạc trên và đưa kèm những chứng cứ chứng minh, có vẻ như vẫn quá sớm để có thể cho rằng DTAP đã "đạo nhạc" nước ngoài để mang vào ca khúc mới nhất cho Phương Mỹ Chi.



Chúng tôi cũng đã liên hệ với phía DTAP để có thông tin thêm.