Phương Mỹ Chi hé lộ mối tình đầu năm 17 tuổi

Ngọc Thanh Tâm vừa chính thức giới thiệu tập đặc biệt mùa Giáng Sinh - The Girls' Christmas Night: Holiday Special của series thực tế Not Just A… với dàn khách mời là hội chị em thân thiết với nữ diễn viên: Nam Thư, Trương Quỳnh Anh, Primmy Trương, Emma Nhất Khanh, Phương Mỹ Chi.

Đúng như thông tin đã "nhá hàng" trước đó, đây là buổi tiệc Giáng Sinh bất ổn của Ngọc Thanh Tâm và các chị em "guộc" tại nhà riêng. Ngoài không khí ấm cúng mùa Giáng Sinh, được Ngọc Thanh Tâm tự tay trang trí và chuẩn bị, buổi tiệc này còn là dịp để cô cùng các chị em thân thiết thoả sức "bung xoã", thể hiện hết cá tính mà không cần e ngại điều gì.

Bữa tối của các cô gái - Ảnh: NVCC

Theo lời giải thích từ host Ngọc Thanh Tâm, vì muốn buổi tiệc gần gũi nhất nên cô chọn món chính của bữa ăn là lẩu mắm. Tuy nhiên, lên đồ lộng lẫy như đi event mà lại ngồi ăn lẩu mắm là sáng kiến khiến hội chị em "dở khóc dở cười". Bên cạnh bữa tiệc đậm chất Việt Nam được chuẩn bị thịnh soạn, các cô gái còn tham gia trò chơi, bốc quà Giáng Sinh. Tại đây, những câu chuyện về cuộc sống, tình bạn, tình yêu của họ lần đầu được hé lộ.

Đáng chú ý nhất phải kể đến em út của nhóm - nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi. Đây là lần đầu tiên Phương Mỹ Chi tham gia show thực tế của Ngọc Thanh Tâm. Nữ ca sĩ lần đầu chia sẻ chuyện yêu đương. Cô cho biết đã từng trải qua 1 mối tình rất trong sáng ở tuổi 17, nhưng do không hợp nhau nên mối tình đầu đến nay đã không còn, và hiện tại nữ ca sĩ còn độc thân.

Phương Mỹ Chi cùng các đàn chị chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống - Ảnh: NVCC

Còn với Ngọc Thanh Tâm, khi đàn chị Nam Thư bất ngờ nói tới tình yêu tin đồn kém cô 4 tuổi - nam ca sĩ Khải Đăng từng gây xôn xao dư luận với, nữ diễn viên lập tức khẳng định đó là thông tin cô không ngờ nhất. Cũng vì đó là tin đồn thất thiệt nên hội bạn của Ngọc Thanh Tâm khi nhận tin đều không nhịn được cười. Cũng nhân việc nhắc về tin đồn này, Ngọc Thanh Tâm khẳng định hiện cô vẫn còn độc thân.