Hòa Minzy khiến khán giả cười không ngớt khi nói tiếng Anh trên truyền hình

Trong tập phát sóng thứ 2 với chủ đề "Ngồi nghe biển hát", Biển Của Hy Vọng tiếp tục mang đến hành trình của dàn sao Tiên Cookie, Isaac, Hòa Minzy, Đức Phúc, Quân A.P và Chế Nguyễn Quỳnh Châu tại đảo Cô Tô.

Về phần Hòa Minzy, cô nàng đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ chăm sóc khách hàng một cách niềm nở nhưng đến đoạn giao tiếp với khách nước ngoài khiến ai cũng phì cười. Khi nữ ca sĩ đang muốn giới thiệu món cho khách trong đó có tôm thì Hòa Minzy đã "bí" ý tưởng vì không biết tôm tiếng Anh sẽ phát âm như thế nào. Một cách giao tiếp khiến khán giả chắc chắn sẽ "bật ngửa" sau khi Hòa Minzy cầu cứu các đồng đội bất thành, cô lựa chọn câu "Do you…Tôm?" khiến cho 2 vị khách nước ngoài ngớ cả người.

Hòa Minzy nói tiếng Anh - Nguồn: Viettel Media

Tuy nhiên, cô nàng cũng cố gắng để chào đón thực khách với vốn tiếng Anh ít ỏi của mình: "Welcome", "What do you want to eat?". Chỉ đến khi quá khó khăn khi không biết "tôm" và "vẹm" tiếng Anh là gì, cô mới "cầu cứu" Á hậu Quỳnh Châu.

Hòa cùng không khí Giáng Sinh đang tràn ngập bãi biển Cô Tô, dàn cast cùng nhau ngồi quây quần để phân chia nhiệm vụ tại nhà hàng Biển Của Hy Vọng với quản lý chính là Tiên Cookie.

Hòa Minzy nhận order của khách nước ngoài - Ảnh: Viettel Media

Nhìn Hòa Minzy loay hoay, khán giả không nhịn được cười - Ảnh: Viettel Media

Lần lượt sau đó chính là "bếp trưởng" Đức Phúc, chàng "bartender" điển trai Isaac, "phụ bếp" Jsol, "phụ trách món tráng miệng" Quân A.P, Hòa Minzy bất ngờ được phân làm…"loa" khiến mọi người phải bật cười. Thực tế ý của Tiên Cookie chính là nhiệm vụ của người thông báo, order thức ăn, dẫn khách ra/ vào nhà hàng. Trong khi đó, Chế Nguyễn Quỳnh Châu được phân công sẽ thay phiên pha chế khi Isaac bận hát, nhân cơ hội này nàng Á hậu cũng "giành" luôn vị trí "cầm mic" của Hòa Minzy nhưng ngay lập tức bị cô nàng từ chối. Hòa Minzy hài hước trêu Quỳnh Châu rằng "sơ hở là hát đấy".

Biển Của Hy Vọng sẽ được phát sóng lúc 20h30 thứ 5 hàng tuần trên HTV7.