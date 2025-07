Phương Mỹ Chi bị Trấn Thành nói thẳng: "Làm mất thời gian của chương trình"

Tối 19/7, tập 8 của Em xinh say hi lên sóng với rất nhiều diễn biến gây chú ý. Điểm nhấn được chờ đợi nhất Live Stage 3 là vòng thi Dance Battle. Đây là lần đầu tiên chương trình đưa vũ đạo trở thành cuộc cạnh tranh, ảnh hưởng đến kết quả ở lại hay rời cuộc chơi của các Em xinh. Tuy nhiên, trước khi bước vào cuộc đấu quyết liệt, Em xinh Phương Mỹ Chi đã bị Trấn Thành "phàn nàn" vì "chiêu trò" làm mất thời gian của chương trình.

Theo đó, khi Trấn Thành mời đội Orange cử ra đại diện thi đấu Dance Battle, Phương Mỹ Chi đã tự tin bước ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Do nhảy múa không phải thế mạnh của Phương Mỹ Chi, Trấn Thành liên tục hỏi xác nhận: "Thiệt hả con, con nghĩ kỹ lại chưa?". Đáp lại Trấn Thành, nữ ca sĩ 2K3 khẳng định: "Con hoàn toàn tự tin ạ". Sự nghiêm túc của Phương Mỹ Chi khiến mọi người đều tin rằng cô chính là người thi đấu Dance Battle cho đội Orange.

Nhưng "cú twist" đã xảy ra khi các Em xinh chuẩn bị bóc thăm lượt đấu. Khi đó, Phương Mỹ Chi đã bất ngờ chạy về phía Trấn Thành và "hỏi nhỏ" nam MC: "Bây giờ con hỗ trợ Lamoon, nhưng không nói Lamoon ra được không ạ?". Đến lúc này, Trấn Thành và các Em xinh khác mới vỡ lẽ không phải Phương Mỹ Chi, Lamoon mới là người thi đấu Dance Battle. Sau khi biết được sự thật về danh tính người thi đấu, Trấn Thành tỏ thái độ với Phương Mỹ Chi khi nói cô là "nhân vật làm mất thời gian của chương trình" và "bày đặt chơi chiêu che đậy". Tuy nhiên, đây chỉ là tình huống tạo mảng miếng hài hước của Phương Mỹ Chi và Trấn Thành mà thôi.



Phương Mỹ Chi bị Trấn Thành nói chiêu trò làm mất thời gian của chương trình

Trấn Thành không khỏi thái độ khi Phương Mỹ Chi tiết lộ sự thật Lamoon nới là người thi Dance Battle thực sự chứ không phải cô

Tại vòng đấu vũ đạo đầu tiên, Phương Mỹ Chi đã hỗ trợ Lamoon. Kết quả, Lamoon xếp hạng 6. Người giành chiến thắng ở vòng này là Phương Ly với với 269 điểm từ khán giả và 449 từ giám khảo, trung bình 359 điểm. Các em xinh Lâm Bảo Ngọc, Mỹ Mỹ, Ánh Sáng AZA, Bích Phương, Lamoon lần lượt giữ những thứ hạng tứ 2 tới 5.

Bài thi Dance Battle của Lamoon và Phương Mỹ Chi

Kết thúc tập 8, 4 em xinh bị loại sau Live Stage 3 gồm Đào Tử A1J, Muội, Han Sara và Ánh Sáng AZA. Trước kết quả loại trừ, Tiên Tiên đã khóc mất kiểm soát từ sân khấu đến phòng chờ. Giọng ca Say You Do không giấu nổi cảm xúc đến mức nức nở, thở không nổi và không nói thành lời khi MC Trấn Thành hỏi đến. Tiên Tiên chỉ ngồi im lặng khóc từ sau khi biết kết quả nhiều Em xinh trong đội mình phải dừng bước cho tới cuối tập 8.