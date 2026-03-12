Phụ nữ xinh đẹp hơn khi gan khỏe mạnh: 1 món canh và 2 món ăn bổ gan vừa ngon lại dễ nấu

Nếu bạn chăm sóc tốt cho gan của mình, sức khỏe tổng thể của bạn sẽ ổn định. Đúng như câu nói được truyền miệng từ xưa: Đàn ông có gan khỏe mạnh thì tràn đầy năng lượng, thể chất cường tráng, có thể làm việc hăng say mà không mệt mỏi; người phụ nữ có gan khỏe mạnh thì nước da hồng hào, rạng rỡ, không tì vết, trông trẻ hơn nhiều tuổi so với những người cùng trang lứa.

Để nuôi dưỡng và bồi bổ gan bạn không cần đến các loại thực phẩm chức năng đắt tiền; ăn những món tự nấu đúng cách với những nguyên liệu rẻ tiền còn tốt hơn bất cứ thứ gì khác.

Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một món canh và 2 món ăn bổ gan. Nguyên liệu rẻ tiền, cách làm đơn giản, cả gia đình đều có thể ăn được, và càng ăn nhiều càng cảm thấy khỏe mạnh hơn.

1. Canh thịt nạc hoa cúc giúp bổ gan

Chuẩn bị nguyên liệu để nấu canh thịt nạc hoa cúc

300gr thịt nạc (sườn hoặc thịt gà đen rút xương cũng được), 20 gam quả kỷ tử, 8 táo đỏ (nhớ bỏ hạt, vì hạt sẽ không tạo ra nhiệt bên trong), 4.5 gam hoa cúc khô (có thể dùng hoa cúc tươi), 3 lát gừng, một nhúm muối.

Cách nấu món canh thịt nạc hoa cúc

Bước 1: Rửa sạch thịt nạc heo sau đó thái thành các miếng lớn, cho vào nồi nước lạnh cùng 2 lát gừng, chần sơ. Sau khi nước sôi bạn hớt bỏ sạch bọt rồi vớt thịt ra, và sửa lại với nước ấm. Bỏ hạt táo đỏ, rửa sạch kỷ tử và tráng hoa cúc bằng nước sạch để loại bỏ bụi bẩn. Sau đó cho các nguyên liệu vào nồi đất (hoặc sử dụng phương pháp nấu cách thủy), thêm lượng nước vừa phải vào rồi đun sôi trên lửa lớn.

Bước 2: Sau khi nước sôi, bạn giảm lửa xuống mức thấp và ninh trong khoảng 45-60 phút. Sau đó cho kỷ tử và hoa cúc vào 10 phút cuối cùng, rồi đun nhỏ lửa thêm một chút nữa. Cuối cùng chỉ cần thêm một chút muối cho vừa ăn là được. Hoặc bạn có thể bổ sung thêm mướp đắng vào nấu cùng cũng rất ngon và tốt cho việc nuôi dưỡng gan.

Thành phẩm món canh thịt nạc hoa cúc

Món canh này thanh mát và không ngấy. Uống thường xuyên có thể làm dịu mắt, cải thiện giấc ngủ và giúp thư giãn gan.

2. Bông cải xanh xào tỏi (món ăn số một giúp bảo vệ gan)

Nguyên liệu làm món bông cải xanh xào

1 cây bông cải xanh, 5 tép tỏi, một ít dầu ăn, một chút muối và một ít nước tương.

Cách làm món bông cải xanh xào tỏi

Bước 1: Cắt rời các nhánh bông cải xanh sau đó thả vào ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút, rồi rửa sạch vài lần với nước. Đun sôi một nồi nước trong nồi, thêm chút muối và dầu ăn vào. Sau đó, cho bông cải xanh vào chần trong khoảng 1 phút. Vớt bông cải xanh ra, thả vào chậu nước lạnh để giúp giữ màu xanh. Tỏi bóc vỏ, đập dập và băm nhỏ.

Bước 2: Cho một ít dầu ăn vào chảo, rồi đun nóng. Sau đó thêm tỏi băm vào xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo cho bông cải xanh đã chần vào xào trong khoảng 1-2 phút. Thêm một chút muối và vài giọt nước tương, đảo đều, vậy là xong.

Thành phẩm món bông cải xanh xào tỏi

Bông cải xanh là một loại rau nổi tiếng có tác dụng bảo vệ gan. Thường xuyên ăn bông cải xanh có thể giúp gan giải độc. Bông cải xanh có vị thanh mát, không béo ngậy và được cả người già lẫn trẻ em yêu thích.

3. Trứng hấp rau bina (bổ dưỡng gan và cải thiện thị lực, tốt cho hệ tiêu hóa).

Nguyên liệu làm món trứng hấp rau bina

150g rau bina, 3 quả trứng gà, lượng nước ấm vừa đủ, một nhúm muối và vài giọt dầu mè.

Cách làm món trứng hấp rau bina

Bước 1: Cắt bỏ gốc rồi rửa sạch rau bina, chần qua nước sôi để loại bỏ axit oxalic, rồi thái nhỏ và để riêng. Đập trứng vào bát, dùng đũa đánh đều, thêm lượng nước ấm gấp 1.5 lần trứng, một nhúm muối rồi khuấy đều. Sau đó lọc hỗn hợp trứng vào bát tô qua rây sẽ giúp hỗn hợp mịn hơn. Cho rau bina đã thái nhỏ vào, trộn đều.

Bước 2: Sau đó bạn đổ hỗn hợp trứng và rau bina vào hộp thủy tinh (hoặc khay sứ)... bọc kín bằng màng bọc thực phẩm rồi chọc vài lỗ nhỏ. Đặt hộp trứng lên xửng của nồi hấp đã cho nước. Bật bếp rồi đun sôi và hấp ở lửa vừa nhỏ trong 10-12 phút. Tắt bếp và để yên trong 2 phút. Sau khi hấp xong, rưới thêm vài giọt dầu mè; món ăn sẽ vừa thơm vừa mềm. Khi món ăn nguội, bạn lấy ra khỏi khay rồi cắt thành các miếng nhỏ. Để món ăn thêm ngon, bạn có thể pha nước tương với chút đường, giấm và tỏi ớt rồi chấm món ăn.

Thành phẩm món trứng hấp rau bina

Rau bina bổ gan và cải thiện thị lực, trong khi trứng cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu, đặc biệt phù hợp với người trung niên và người cao tuổi. Đây là một món ăn dễ tiêu hóa, nhẹ nhàng với dạ dày và đặc biệt tốt cho gan.

Kết luận: Việc bồi bổ gan thực sự không khó, và bạn không cần phải tốn nhiều tiền. Chỉ cần nấu món canh và ăn 2 món này đều đặn, kiên trì thực hiện trong một thời gian thì sẽ nhận được lợi ích bất ngờ: Đàn ông thưởng thức những món ăn này sẽ có nhiều năng lượng và nuôi dưỡng thể chất cường tráng. Phụ nữ ăn loại thực phẩm này sẽ có làn da đẹp mịn và vẻ ngoài hấp dẫn hơn. Người già ăn các món đó thì ngủ ngon và cảm thấy tràn đầy năng lượng.