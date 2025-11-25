Phụ nữ sau tuổi 40 nhớ ăn đều 7 thực phẩm này: Chúng giúp bụng phẳng, hết chảy xệ

Bạn đang cố gắng làm phẳng bụng? Mặc dù tập thể dục là chìa khóa để làm săn chắc vòng eo, nhưng bạn cũng cần phải chú ý đến chế độ ăn uống. "Sau 40 tuổi, cơ thể chúng ta trở nên nhạy cảm hơn với sự thay đổi lượng đường trong máu và tình trạng mất cơ", ThS.BS Tara Collingwood (Chuyên gia Dinh dưỡng Thể thao được Chứng nhận và đồng tác giả của cuốn sách "Sách Nấu ăn Bụng phẳng cho Người mới bắt đầu" - Flat Belly Cookbook for Dummies), cho biết.

"Ăn thực phẩm giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh giúp duy trì insulin ổn định và cơ bắp săn chắc - 2 yếu tố thiết yếu để giảm mỡ bụng", cô nói thêm. Bí quyết thực sự để có vòng eo thon gọn sau 40 tuổi không phải là sự hạn chế mà là sự kiên trì. Hãy chọn những thực phẩm cân bằng lượng đường trong máu và bảo vệ cơ bắp và vòng eo của bạn sẽ tự nhiên thon gọn theo.

Dưới đây là 7 thực phẩm tốt nhất thực sự làm phẳng bụng chảy xệ mà không cần tập thể dục sau 40 tuổi.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp giàu protein và men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy hơi.

Sữa chua Hy Lạp là một loại thực phẩm đốt cháy mỡ thừa không cần phải suy nghĩ. "Giàu protein và men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy hơi", Collingwood nói. Sữa chua Hy Lạp giúp giảm các vấn đề về bụng bằng cách cung cấp cho đường ruột của bạn những vi khuẩn có lợi cần thiết.

Trứng

Trứng là một thực phẩm đốt cháy chất béo khác. "Chứa nhiều protein và chất dinh dưỡng hỗ trợ quá trình trao đổi chất và cơ bắp săn chắc", Collingwood nói. Trứng là nguồn năng lượng dồi dào cho bữa sáng, giúp cơ thể bạn đốt cháy chất béo hiệu quả hơn suốt cả ngày.

Rau lá xanh

Rau lá xanh cũng thúc đẩy quá trình giảm mỡ. "Thực phẩm ít calo, nhiều chất xơ giúp giảm tích nước và đầy hơi", cô nói. Rau lá xanh là chất làm giảm đầy hơi tự nhiên của cơ thể bạn, cung cấp nước và đầy đủ chất dinh dưỡng.

Thực phẩm ít calo, nhiều chất xơ giúp giảm tích nước và đầy hơi.

Cá hồi

Cá hồi là một loại cá giàu dinh dưỡng, là một thực phẩm tuyệt vời để giảm mỡ. "Giàu protein và omega-3, giúp giảm viêm liên quan đến mỡ bụng cứng đầu", Collingwood nói. Cá hồi cung cấp chất béo lành mạnh thực sự giúp cơ thể bạn loại bỏ mỡ dự trữ.

Quả mọng

Quả mọng là một cách tuyệt vời để làm ngọt thức ăn và đốt cháy mỡ thừa. "Giàu chất chống oxy hóa và chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn và giảm viêm", Collingwood nói. Ngọt ngào, bổ dưỡng và giúp giảm cân: quả mọng là lựa chọn hoàn hảo cho vòng bụng phẳng lì.

Bơ

Chất béo lành mạnh trong quả bơ giúp bạn no lâu và có thể giúp ngăn ngừa tích tụ mỡ ở vùng bụng.

Bơ là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh giúp bạn đốt cháy mỡ thừa. "Chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn tốt cho tim mạch, giúp kiểm soát cơn đói và tích tụ mỡ bụng. Chất béo lành mạnh trong quả bơ giúp bạn no lâu và có thể giúp ngăn ngừa tích tụ mỡ ở vùng bụng", Collingwood chia sẻ.

Trà xanh

Hãy nhâm nhi trà xanh để giảm cân. "Chứa catechin có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giảm đầy hơi. Trà xanh không làm bụng bạn phẳng lì chỉ sau một đêm, nhưng đây là một thói quen hàng ngày tuyệt vời để cung cấp nước và hỗ trợ quá trình trao đổi chất nhẹ nhàng", Collingwood nói.

Phụ nữ sau tuổi 40 sở hữu bụng phẳng không còn quá khó. Hãy chọn đúng thực phẩm để ăn nhé các chị em!

(Ảnh minh họa: Internet)