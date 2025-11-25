Marc Jacobs ra mắt BST mới, dàn tín đồ thời trang đình đám góp vui

BST Marc Jacobs Resort 2025 tái định nghĩa những chất liệu kinh điển như denim và da lộn - vốn bụi bặm - nay được "phù phép" để trở nên mềm mại, sang trọng. Những chiếc túi Dakota và Cristina được ra mắt, song hành cùng những chiếc The Tote Bag denim biểu tượng trở thành điểm nhấn, trong khi họa tiết hoa cúc và logo monogram tiếp tục được khai thác triệt để trên các thiết kế áo len trẻ trung, nổi bật từ cái nhìn đầu tiên.

Sức hút của sự kiện ra mắt BST tại thị trường Việt Nam không chỉ đến từ các thiết kế mới mà còn từ dàn tín đồ thời trang và khách tham dự cá tính, biến số 56 Tràng Tiền thành một cuộc họp mặt phong cách với những cái tên như: Wokeup, Saabirose, gia đình Trang Lou - Tùng Sơn, SunHT, Hoàng Long, Ngô Lan Hương, Bùi Linh Chi, Jade Trần v.v…

Producer WOKEUP diện phong cách punk với áo len kẻ sọc cá tính đặc trưng phối cùng túi The Denim Tote Bag, quần flare và giày chunky, khẳng định gu thời trang đường phố phóng khoáng

Saabirose trang điểm đậm, diện đồ đậm chất e-girl với áo len đen đính đá lấp lánh, phối cùng quần jeans ống rộng bụi bặm và túi Cristina Small Satchel phiên bản da lộn nâu cá tính

Nhà Trang Lou - Tùng Sơn diện đồ tone-sur-tone trẻ trung với jeans xám. Áo len họa tiết hoa cúc và túi The Cristina Small Satchel tạo nên tổng thể hài hòa, ấm áp trên trang phục của Trang Lou, trong khi Tùng Sơn chọn mẫu túi tote unisex làm điểm nhấn

Huanglong diện đồ tối giản, chọn điểm nhấn đắt giá bằng chiếc túi Dakota màu nâu da bò thời thượng cỡ lớn.

SunHT hóa quý cô cổ điển đầy ngọt ngào với chân váy da lộn, kính mắt mèo và túi xách The Cristina Messenger trắng kem, mang đậm hơi thở thời trang hoài cổ

Ngô Lan Hương phối áo thun năng động với sweater hoạ tiết tartan choàng cổ, chọn túi Dakota Small Satchel trắng làm phụ kiện nổi bật

Bùi Linh Chi đón Đông ấm áp với boots cao cổ và áo len hoa cúc signature, hoàn thiện outfit bằng chiếc The Tote Bag phiên bản denim thêu họa tiết lạ mắt.

Jade Trần thu hút mọi ánh nhìn với vẻ sang trọng trong thiết kế chấm bi thời thượng, kết hợp cùng túi xách Dakota da nâu và phụ kiện ánh kim lấp lánh.

Tại Việt Nam, thương hiệu Marc Jacobs được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

Marc Jacobs Việt Nam:

Hà Nội: 56 Tràng Tiền, P. Hoàn Kiếm – ĐT: 024 3201 2903

TP.HCM: L1 – 05,06 Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Sài Gòn – ĐT: 028 3535 8799