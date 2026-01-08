Phụ nữ Nhật mê đôi boots này như điếu đổ, có thể dùng mọi mỹ từ trên đời để khen

Giày boots từ lâu đã trở thành item quen mặt trong tủ đồ của nhiều chị em và vài năm trở lại đây gần như chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt. Từ boots cổ thấp, cổ cao đến các thiết kế cách điệu, mẫu mã ngày càng đa dạng, lại dễ phối cùng váy, quần jeans hay quần ống rộng. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của giày boots lại nằm ở cảm giác khi mang. Không ít mẫu tuy nhìn thời trang nhưng phần đế cứng, phom ôm khiến người diện dễ bị đau chân, mỏi gót nếu phải đi lại nhiều hoặc đứng trong thời gian dài. Điều này khiến nhiều chị em cảm thấy đắn đo khi lựa chọn boots để sử dụng hằng ngày.

Tuy nhiên, bài toán đau chân khi diện boots dường như đã có lời giải. Thời gian gần đây, nhiều chị em truyền tai nhau mẫu boots đế vuông dày, được đánh giá cao nhờ cảm giác êm chân, dễ đi và phù hợp để di chuyển trong thời gian dài. Trong số đó, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là dòng boots của Coach - mẫu giày đang nhận về vô số lời khen từ các chị em Nhật Bản.

Ai cũng biết người Nhật có thói quen đi bộ rất nhiều mỗi ngày, từ đi làm, đi tàu điện cho đến sinh hoạt thường nhật. Với quãng đường có thể lên đến hàng chục nghìn bước chân mỗi ngày, một đôi giày vừa đẹp mắt vừa không gây đau chân luôn là tiêu chí được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, việc mẫu boots của Coach được chị em Nhật khen tới tấp phần nào cho thấy độ êm ái, dễ đi và tính ứng dụng cao của thiết kế này.

Đôi boots sở hữu thiết kế gót vuông dày, cao 7cm, giúp phân tán lực tốt khi di chuyển, hạn chế cảm giác đau chân dù mang trong thời gian dài. Nhờ phần đế chắc chắn và phom đứng dáng, đôi boots vẫn tạo hiệu ứng tôn dáng nhưng không gây áp lực lên bàn chân. Hiện tại, giá của mẫu boots này dao động khoảng 3-5 triệu đồng, tùy vào nơi mua và hình thức order.

Lời khuyên cho chị em: Nếu không muốn đau chân, hãy ưu tiên boots gót vuông

Với những chị em yêu thích boots đế cao để "hack dáng" nhưng lại ngại cảm giác đau chân, các thiết kế gót vuông nên là lựa chọn nên được ưu ái hơn so với gót nhọn hay gót xuồng. Ngoài mẫu boots của Coach đang được các tín đồ thời trang Nhật Bản khen ngợi, trên thị trường hiện nay cũng có rất nhiều thiết kế boots đế vuông đa dạng về kiểu dáng và mức giá, dễ dàng để chị em lựa chọn theo phong cách và nhu cầu sử dụng hằng ngày. Dưới đây là một vài gợi ý shopping mà nàng có thể tham khảo.

Gợi ý mua sắm

