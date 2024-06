Phụ nữ ngoài 40 tuổi không muốn già quá nhanh thì nên ăn 7 loại rau tốt như "thuốc giảm mỡ bụng tự nhiên" này

Phụ nữ ngoài 40 tuổi hầu hết đều có phần mỡ bụng lớn, điều này là do nội tiết tố thay đổi khiến việc giảm cân khó khăn hơn.

Mỡ bụng không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh. Một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng: Mỡ bụng là dấu hiệu của việc tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim và các biến chứng khác.

Tuy nhiên, để loại bỏ mỡ bụng không hề dễ dàng, đòi hỏi sự kết hợp giữa tập luyện và ăn uống lành mạnh. Thực tế, có một số thực phẩm lành mạnh có khả năng đốt cháy mỡ bụng tự nhiên. Hầu hết những thực phẩm này đều chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Rau và trái cây có thể giúp cơ thể bạn cải thiện quá trình trao đổi chất, sau đó đốt cháy mỡ bụng. Ngoài ra, rau củ chứa nhiều chất xơ, giúp bạn no lâu. Vì chất xơ mất một thời gian để tiêu hóa và do đó, bạn sẽ không ăn quá nhiều.

Phụ nữ tuổi 40 nếu như muốn giảm mỡ bụng thì nhất định nên bổ sung 7 loại rau sau đây vào bữa ăn hàng ngày.

7 loại rau tốt như "thuốc giảm mỡ bụng tự nhiên"

1. Rau bina

Rau bina rất tốt cho việc đốt cháy mỡ bụng và cũng rất bổ dưỡng. Đã có một số nghiên cứu được thực hiện để chứng minh khả năng đốt cháy chất béo của rau bina. Bổ sung một ít rau bina nấu chín vào bữa sáng hoặc bữa trưa sẽ giúp cơ thể bạn đốt cháy lượng lớn chất béo.

Ngoài ra, rau bina còn là một trong những loại rau chứa vitamin C bậc nhất, có tác dụng tăng cường sản xuất collagen để giữ cho làn da săn chắc và mịn màng, xóa mờ nếp nhăn...

(Hình minh họa).

2. Nấm



Nấm đã được biết đến với tác dụng thúc đẩy giảm cân và đốt cháy chất béo bằng cách điều chỉnh nồng độ glucose trong máu. Hơn nữa, chúng giàu protein và có thể giúp bạn tăng cường trao đổi chất, dẫn đến giảm mỡ.

3. Bông cải xanh

Ngoài chất xơ chất lượng cao và một loạt các khoáng chất, vitamin tăng cường sức khỏe, bông cải xanh còn chứa chất phytochemical giúp tăng cường đốt cháy chất béo trong cơ thể. Ngoài ra, bông cải xanh còn giúp chống đầy hơi và chứa chất dinh dưỡng thực vật sulforaphane, cũng như một lượng lớn folate, vitamin C.

4. Cà rốt

Cà rốt là một trong những loại rau ít calo mà bạn nên đưa vào chế độ ăn kiêng giảm cân của mình. Cà rốt rất giàu chất xơ hòa tan, giúp no lâu hơn, do đó nó hoàn toàn phù hợp với mục đích giảm cân lành mạnh.

Cà rốt có thể dùng để ép thành nước, dùng để luộc, hấp... đều rất ngon.

5. Mướp đắng

Do mướp đắng có chứa chất chống oxy hóa mạnh cùng với vitamin A và C nên nó giúp ngăn ngừa lão hóa da sớm, giảm nếp nhăn. Mướp đắng chứa ít calo, chất béo và carbohydrate. Nó giúp bạn no lâu hơn và do đó, nó có thể dễ dàng phù hợp với kế hoạch giảm cân của bạn. Một báo cáo năm 2010 được công bố trên Tạp chí Y học Thay thế và Bổ sung BMC đã tiết lộ rằng chiết xuất từ quả mướp đắng giúp loại bỏ các tế bào mỡ ở người và cũng cản trở sự hình thành, phát triển của các tế bào mỡ mới.

(Hình minh họa).

6. Đậu bắp



Đậu bắp là một loại thực vật có hàm lượng protein cao. Đậu bắp bản thân nó đã là một loại thực phẩm rất tốt, vì nó không có chất béo, nhưng lại có hàm lượng protein cao, đặc biệt thích hợp cho những người muốn giảm cân.

(Hình minh họa).

7. Măng tây



Măng tây là một loại thực phẩm tuyệt vời khi giúp đốt cháy mỡ bụng và giảm béo toàn thân. Măng tây có chứa hóa chất asparagine, một loại alkaloid tác động trực tiếp lên tế bào và phân hủy chất béo. Do đó phụ nữ tuổi 40 nếu muốn giữ dáng thì không nên bỏ qua loại rau này trong bữa cơm hàng ngày.