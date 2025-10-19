Phụ huynh Hà Nội mê mẩn trước 1 trường Mầm non công lập mới: Vừa khánh thành được vài tháng, to đẹp như resort hạng sang!

Mới đây, nhiều phụ huynh Hà Nội truyền tay nhau những bức ảnh về một trường mầm non công lập vô cùng to đẹp, xịn sò. Được biết, đây chính là trường Mầm non Văn Khê A, thuộc xã Văn Khê, huyện Mê Linh cũ. Sau sáp nhập đơn vị hành chính ngày 1/7/2025, trường thuộc xã Mê Linh mới. Trường Mầm non Văn Khê A được khánh thành vào cuối tháng 6.

Trường có diện tích hơn 12.000m², gồm nhà hiệu bộ, nhà lớp học kết hợp phòng học chức năng, khu bếp cùng các hạng mục phụ trợ, trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại với tổng mức đầu tư hơn 134 tỷ đồng do ngân sách Thành phố hỗ trợ và ngân sách huyện Mê Linh cũ.

Năm học 2025-2026, trường tuyển sinh trẻ sinh năm 2020 - 2023 có hộ khẩu tại thôn Khê Ngoại 1,2,3,4 theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Những hình ảnh về trường Mầm non Văn Khê A

Ngoài trường Mầm non Văn Khê A, thời gian gần đây, nhiều ngôi trường mầm non công lập to đẹp khác cũng được khởi công xây dựng ở Hà Nội, đã và sắp hoàn thành. Có thể kể đến như Trường Mầm non Hoàng Liệt có tổng mức đầu tư khoảng 116 tỉ đồng, trong đó, chi phí xây dựng là 75 tỉ đồng, chi phí thiết bị hơn 22 tỉ đồng. Ô đất C1/NT3 (NT-II.7.3) được quy hoạch xây dựng Trường Mầm non Hoàng Liệt nằm giữa khu dân cư đông đúc. Khu đất có diện tích khoảng 0,6ha, bao quanh 4 phía đều là khu nhà ở.

Một số hình ảnh về trường Mầm non Hoàng Liệt (Nguồn: Diễn đàn đô thị)

Hay dự án xây dựng trường Mầm non tại xã Vĩnh Thanh (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh cũ) trên ô đất có diện tích khoảng10.419 m2. Trong đó diện tích đường giao thông khớp nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực: 4.226 m2. Diện tích xây dựng trường: 6.193 m2. Ngoài ra có dự án xây dựng trường Mầm non Vĩnh Hưng tại ô đất F3/NT3. Dự án có diện tích xây dựng công trình khoảng 1535m2; mật độ xây dựng 40%; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 4387m2; tầng cao công trình 1-3 tầng. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 85 tỷ đồng từ vốn đầu tư công ngân sách quận Hoàng Mai (cũ).

Ngoài ra còn có dự án xây dựng trường Mầm non Phú Thượng, thuộc địa bàn phường Phú Thượng. Trước đó, vào tháng 8/2024, UBND quận Tây Hồ (cũ) có quyết dịnh Phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non Phú Thượng. Dự án có tổng mức đầu tư gần 94 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 68 tỷ đồng,...

Có thể nói, sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giáo dục mầm non không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng, mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc mang đến môi trường giáo dục công lập chất lượng, hiện đại cho trẻ em Thủ đô. Những ngôi trường mới khang trang, thân thiện chính là niềm tự hào và là nền tảng vững chắc cho tương lai của thế hệ mầm non Hà Nội.