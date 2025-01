Phụ huynh có được giữ tiền lì xì của con?

Theo phong tục của người Việt, vào thời khắc giao thừa hoặc mùng một, các thành viên trong gia đình sẽ cùng nhau tụ họp đông đủ để thắp nén hương lên tổ tiên và ăn uống chúc mừng năm mới. Đây cũng là dịp con cháu trong nhà chúc Tết đến ông bà, cha mẹ và nhận về những phong bao lì xì lấy lộc đầu năm.

Tiền lì xì thường là những món tiền nhỏ, gồm cả tiền lẻ và tiền chẵn. Ý nghĩa của phong bao lì xì không nằm ở số tiền mừng mà nằm ở thiện chí, ý nghĩa tốt đẹp của hành động.

Lì xì là phong tục không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền của người Việt. (Ảnh minh họa)

Phụ huynh có được phép giữ tiền lì xì của con?

Theo khoản 1, Điều 75, Luật Hôn nhân và Gia đình, con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con.

Đồng thời, Điều 77, Luật Hôn nhân và Gia đình cũng quy định, quyền định tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự như sau:

Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản vì lợi ích của con, nếu con 9 tuổi trở lên thì phải xem xét tính tình nguyện của con.

Con 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền quyết định tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Trong trường hợp đã tuổi thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự thì việc định đoạt tài sản riêng của con người giám hộ thực hiện.

Như vậy, cha mẹ hoặc người giám hộ chỉ được phép quản lý và sử dụng tiền lì xì của con vì lợi ích tốt nhất cho con. Tùy theo từng độ tuổi của con, bố mẹ hoặc người giám hộ mới được phép giữ hoặc xem xét nguyện vọng của con về việc giữ hết tiền lì xì Tết.

Dạy con nhận lì xì đúng cách

Để tránh những trường hợp không mong muốn xảy ra liên quan đến câu chuyện lì xì ngày Tết, phụ huynh cần dành thời gian dạy cách cư xử khi nhận lì xì từ người lớn, hình thành thói quen tốt.

Trước hết, bố mẹ nên giải thích cho trẻ hiểu khi nhận lời chúc may mắn, yêu thương từ người khác thì bản thân các con cần phải biết cách chia sẻ niềm vui, may mắn đến người đối diện. Do đó, lúc nhận tiền mừng tuổi, các con phải bày tỏ thái độ biết ơn và chúc Tết lại người lớn với những lời chúc phúc, may mắn đầu năm.

Bố mẹ có thể giúp bé suy nghĩ vài câu chúc đơn giản phù hợp với từng đối tượng. Nếu chúc các cô thì chúc “năm mới đẹp rạng ngời tươi tắn”, gặp chú bác thì chúc “phát tài phát lộc” hay gặp người lớn tuổi thì nên là “sức khoẻ dồi dào, sống lâu trăm tuổi”.

Phụ huynh cũng cần quán triệt trẻ không được mở lì xì trước mặt người lớn; không chê bai nếu tiền lì xì ít. Bố mẹ có thể giúp con thực hành ứng xử ở nhà để con có thể thực hiện ngay cả khi không có bố mẹ bên cạnh nhắc nhở.

Kỹ năng sống được hình thành thông qua một quá trình, vì vậy, bố mẹ nên tạo điều kiện để trẻ có cơ hội tập luyện.

Tổng hợp