Đang trên máy bay về nước ăn Tết, nữ du học sinh bàng hoàng khi phát hiện một thứ trong túi: Còn gì đau hơn thế?

Du học sinh về nước ăn Tết, lòng vui như mở hội, háo hức được thưởng thức nào là bánh chưng, nem rán và đặc biệt là màn "hỏi cung" từ họ hàng. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì trong đầu đã nhảy số hàng loạt nỗi lo: "Mình chưa đóng cửa chưa nhỉ?", "Có khi nào điều hòa vẫn chạy mấy tuần nay?", "Còn nồi mì hôm trước rửa chưa?"... Về quê hương đón Tết nhưng tâm trí vẫn mắc kẹt ở căn phòng trọ bên kia địa cầu, chỉ mong ai đó thần giao cách cảm giúp kiểm tra giùm!

Mới đây, MXH cũng được dịp cười bò trước đoạn clip với nội dung gần tương tự của một nữ du học sinh. Giống như bạn bè đồng trang lứa, cô bạn cũng đang trên chuyến bay về quê ăn Tết với tràn đầy sự phấn khởi trong lòng. Nhưng giữa tâm trạng háo hức ấy, cô nàng chợt phát hiện ra một vật thể lạ trong túi khiến lòng cô đầy hốt hoảng. Đó chính là một chiếc... điều khiển điều hòa đang hiển thị nhiệt độ 27°C!

Bản thân chiếc điều khiển không có gì sai nhưng với những ai đi học xa nhà ở vùng mà vẫn cần dùng đến điều hòa thì chắc sẽ hoảng nhẹ. Chắc hẳn ngay lúc ấy, một nỗi bất an đã dâng trào trong nữ sinh này, nỗi bất an mang tên: "Không biết mình đã tắt điều hòa chưa nhỉ?". Nghĩ tới cảnh căn phòng trống vắng nhưng điều hòa vẫn miệt mài chạy suốt mấy tuần, nữ sinh chỉ biết thở dài cam chịu. Bởi dù có hoảng loạn cũng chẳng thể quay về kiểm tra được nữa vì vé đã mua, máy bay đã cất cánh, và số phận hóa đơn tiền điện tháng sau có lẽ cũng đã an bài. Sau Tết trở lại, có khi con số trên hóa đơn còn nóng hơn cả nhiệt độ 27°C kia nữa!





Hiện vẫn chưa biết nữ sinh trên đã tắt điều hòa hay chưa. Lúc này đây, netizen và cả cô bạn chỉ hồi hộp chờ đợi đến ngày kết thúc đợt nghỉ và quay trở về để kiểm tra xem rốt cuộc cơn ác mộng có là sự thực hay không mà thôi.

Một số bình luận của netizen trước khoảnh khắc dở khóc dở cười của cô bạn:

- Đúng kiểu "niềm vui ngắn chẳng tày gang", đang hí hửng về quê thì chợt nhớ ra điều hòa có thể đang hoạt động xuyên Tết. Hóa đơn tháng sau chắc đủ làm cú sốc văn hóa luôn!

- Đây chính là lý do trước khi ra sân bay phải có quy trình kiểm tra 7749 bước: khóa cửa, rút phích cắm, tắt bếp, tắt điều hòa... mà vẫn không thoát khỏi cảm giác quên gì đó!

- Tết này vui hay không phụ thuộc vào tài khoản ngân hàng sau khi thanh toán tiền điện. Cô gái này chắc chắn sẽ có một mùa xuân "nóng bỏng" theo đúng nghĩa đen!

- Một giây lơ là, vài tuần đi bụi, và một hóa đơn khiến bạn chỉ muốn quay đầu là bờ!

- Điều hòa: Chủ nhân cứ yên tâm đón Tết, tiền điện cứ để anh lo! Một câu chuyện buồn nhưng ai cũng đã hoặc sẽ trải qua ít nhất một lần trong đời!

Các bạn học sinh cần chú ý nếu không muốn rơi vào trường hợp tương tự.

Có thể nói, đây là một trong những "nỗi ám ảnh kinh hoàng" của hội du học sinh và sinh viên xa nhà mỗi dịp Tết đến xuân về. Một phút lơ là có thể dẫn đến cú sốc tiền điện sau kỳ nghỉ!

Vậy nên, để tránh rơi vào tình huống "méo mặt" như cô bạn trong câu chuyện trên, các bạn nhớ kiểm tra kỹ trước khi rời đi. Hãy tạo thói quen kiểm tra trước khi về quê: tắt hết thiết bị điện, rút phích cắm không cần thiết, đóng chặt cửa sổ, khóa kỹ cửa chính... Nếu cẩn thận hơn, có thể nhờ bạn bè, hàng xóm kiểm tra giúp lần cuối.

Tết là để vui, chứ không phải để lo ngay ngáy về hóa đơn điện nước đâu nhé!

Tổng hợp