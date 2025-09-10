Phòng ngủ của cô gái 23 tuổi mỗi đêm đều phát ra "tiếng động lạ", mẹ mở cửa nhìn liền sững sờ

Bạn đã bao giờ nửa đêm tỉnh dậy, bỗng thấy răng mình như vừa trải qua “một trận chiến xây dựng” nho nhỏ? Hay sáng ngủ dậy, má đau nhức, sưng mỏi, thậm chí người bên cạnh còn liên tục than phiền vì những tiếng ken két khó chịu phát ra lúc bạn ngủ?

Đúng vậy, đó chính là chứng nghiến răng - một rối loạn phổ biến nhưng nhiều người lại xem nhẹ.

Tiểu Viên, 23 tuổi, gần đây khiến cả nhà lo lắng khi mỗi tối phòng cô lại vang lên tiếng “cộc cộc, ken két” kỳ lạ. Ban đầu mẹ cô tưởng nhà có chuột hay có kẻ lạ đột nhập. Nhưng khi lần theo âm thanh, bà phát hiện nó phát ra ngay trong phòng con gái.

Mẹ nhẹ nhàng mở cửa thì thấy con đang ngủ say, nhưng tiếng ken két ngày càng rõ. Hóa ra, tất cả đều xuất phát từ... hàm răng của Tiểu Viên!

Ảnh minh họa: QQ

Không lạ khi sáng nào cô cũng than má đau, cắn nhai khó, thậm chí việc ăn uống bị ảnh hưởng. Hai mẹ con vội vàng đi khám.

Bác sĩ phát hiện Tiểu Viên mắc chứng nghiến răng khi ngủ . Các cơ quanh miệng của cô luôn trong trạng thái căng cứng, khớp cắn lệch, men răng mòn đáng kể, thậm chí phát âm cũng méo tiếng.

Bác sĩ cho biết nguyên nhân chính đến từ tình trạng căng thẳng thần kinh kéo dài. Ngoài việc được khuyến nghị khám và chăm sóc răng miệng toàn diện, Tiểu Viên còn được kết hợp điều trị bằng thuốc chống lo âu, hướng dẫn kỹ thuật thở chánh niệm và thư giãn cơ. Sau ba tuần, tình trạng đau cơ mặt của cô thuyên giảm rõ rệt, giấc ngủ sâu hơn, chất lượng cuộc sống cải thiện đáng kể.

Vì sao chúng ta nghiến răng?

Nghiến răng là hiện tượng răng tự động siết chặt, ma sát mạnh khi bạn ngủ, đôi khi cả ban ngày.

Có hai dạng:

- Nghiến răng ban ngày: thường do căng thẳng, kìm nén cảm xúc, giống như “nghiến răng chịu đựng”.

- Nghiến răng khi ngủ: xuất hiện trong vô thức, người bệnh không hề hay biết.

Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố:

- Răng khấp khểnh, lệch khớp cắn: giống như chiếc bàn bị lệch chân, răng sẽ tự điều chỉnh bằng cách “mài” để khớp nhau.

- Áp lực tâm lý: công việc, học hành, lo âu… khiến não bộ không chịu “nghỉ ngơi”, dẫn tới kích hoạt cơ hàm ban đêm.

- Thuốc: một số thuốc chống lo âu, chống trầm cảm (nhóm SSRI) có thể kích thích tình trạng nghiến răng.

Đừng xem nhẹ, tác hại lớn hơn bạn tưởng!

Theo bác sĩ, nghiến răng thường xuyên gây ra hàng loạt hậu quả:

- Mòn, nứt, rụng răng: răng ngày càng ngắn, yếu, ê buốt.

- Biến dạng gương mặt: nghiến một bên có thể khiến mặt lệch, hàm vuông bạnh.

- Đau nhức cơ: sáng dậy má mỏi, hàm cứng, thậm chí đau đầu, đau cổ.

- Ngủ kém: dễ tỉnh giấc, nhiều mộng mị, cơ thể mệt mỏi kéo dài.

- Ảnh hưởng người bên cạnh: tiếng ken két ban đêm gây phiền toái cho người chung giường.

Khi nào cần điều trị?

Theo các chuyên gia, nếu tình trạng nghiến răng đã gây đau, hỏng răng, hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ và cuộc sống, tuyệt đối không nên “cố chịu” .

Phương pháp can thiệp gồm:

- Đeo máng chống nghiến: bảo vệ răng, giảm ma sát.

- Liệu pháp thư giãn: thở chánh niệm, thiền, giãn cơ để giảm căng thẳng.

- Điều chỉnh răng - hàm: bác sĩ nha khoa sẽ can thiệp khi khớp cắn lệch.

- Thuốc hỗ trợ: giảm lo âu, cải thiện giấc ngủ trong trường hợp cần thiết.

- Thay đổi lối sống: hạn chế cà phê, thuốc lá, không vận động quá mạnh về đêm, tạo môi trường ngủ yên tĩnh.

Nguồn và ảnh: QQ